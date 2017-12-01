Программирование роботов как инструмент обучения алгоритмическим конструкциям

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Карандаева Анастасия Валерьевна, студентка 5 курса физико-математического факультета, направление подготовки 440305 Педагогическое образование, профиль Информатика. Математика, тьютор лаборатории «Увлекательная робототехника» Центра молодежного инновационного творчества «Мир-3D» г. Саранск, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»

Аннотация:
Описывается подход к обучению алгоритмическим конструкциям посредством использования робототехнического оборудования. Приводятся задания, выполняя которые школьники лучше усваивают особенности алгоритмических конструкций и учатся применять их на практике.

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