Программирование роботов как инструмент обучения алгоритмическим конструкциям

Номинация:

Программируем по-новому

Автор(ы):

Карандаева Анастасия Валерьевна, студентка 5 курса физико-математического факультета, направление подготовки 440305 Педагогическое образование, профиль Информатика. Математика, тьютор лаборатории «Увлекательная робототехника» Центра молодежного инновационного творчества «Мир-3D» г. Саранск, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»

Аннотация:

Описывается подход к обучению алгоритмическим конструкциям посредством использования робототехнического оборудования. Приводятся задания, выполняя которые школьники лучше усваивают особенности алгоритмических конструкций и учатся применять их на практике.

Конкурсная работа

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