Программируем с Мit App Inventor 2

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Пьянзина Ирина Николаевна, учитель информатики, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя общеобразовательная школа №3» Тальменского района Алтайского края

Аннотация:
В работе обозначены проблемы, с которыми сталкиваются учителя и ученики при изучении темы «Алгоритмизация и программирование». Одним из путей решения возникших проблем является использование среды программирования Мit App Inventor 2. Приведен пример рабочего листа ученика, используемого при создании приложения в Мit App Inventor 2.

Конкурсная работа

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