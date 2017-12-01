Программируем с Мit App Inventor 2

Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Пьянзина Ирина Николаевна, учитель информатики, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя общеобразовательная школа №3» Тальменского района Алтайского края
Аннотация:
В работе обозначены проблемы, с которыми сталкиваются учителя и ученики при изучении темы «Алгоритмизация и программирование». Одним из путей решения возникших проблем является использование среды программирования Мit App Inventor 2. Приведен пример рабочего листа ученика, используемого при создании приложения в Мit App Inventor 2.
Конкурсная работа