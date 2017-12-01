Пропедевтика параллельных вычислений в школьной информатике. Компьютерная игра «Рой роботов» и некоторые вопросы, связанные с переходом школьной информатики от последовательного программирования к параллельному.

Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Плаксин Михаил Александрович, канд. физ.-мат. наук;
доцент кафедры информационных технологий в бизнесе Пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; доцент кафедры математического обеспечения вычислительных систем Пермского государственного национального исследовательского университета
Аннотация:
Представлено описание компьютерной игры, предназначенной для начального знакомства с параллельным программированием и понятием «рой роботов». Игровое программное обеспечение является свободно распространяемым. Обсуждаются некоторые теоретические вопросы, связанные с переходом школьной информатики от последовательного программирования к параллельному.
Конкурсная работа