Разработка параграфа учебного пособия по педагогическому дизайну на тему: «Понятие «педагогический дизайн» в контексте электронного обучения»

Номинация:

Инновации в профессиональной подготовке будущего учителя информатики

Автор(ы):

Иванов Никита Андреевич, студент 4 курса Института педагогики, психологии и социологии, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»

Аннотация:

Данный текст представляет собой параграф учебного пособия по педагогическому дизайну, разработанный для студентов педагогического бакалавриата — будущих учителей информатики. Параграф состоит из 6 разделов, каждый из которых раскрывает озаглавленный им тезис, и выводов. К параграфу прилагаются задания для студентов и список использованных источников.

Конкурсная работа

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