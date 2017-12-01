Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
Попова Елена Николаевна, методист, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти
Аннотация:
Для повышения эффективности учебного процесса и реализации потребностей учащихся в активной деятельности можно использовать ролевые игры, в которых моделируется определенная жизненная ситуация и участники игры должны перевоплотиться в конкретных действующих лиц. Проведение дидактических игр в онлайновой форме с применением сетевых технологий не только вызывает положительные эмоции при общении детей друг с другом, но и побуждает каждого участника игры на практике применить имеющиеся теоретические знания и навыки. Онлайновая игра «Тайны следствия» проводилась в рамках межрегионального дистанционного образовательного проекта по информатике «Новое поколение», в котором приняли участие 519 учащихся 9–10 классов образовательных учреждений из различных регионов России и ближнего зарубежья.
Конкурсная работа
1 комментарий к “Ролевая онлайн-игра «Тайны следствия»”
Отличная идея! Я подобной игры еще не видел. Спасибо за подробные и грамотные методические рекомендации и ссылки на работы учащихся. Наглядно виден весь ход игры и образовательные результаты. Уже решил, что проведу игру в своем 11 классе, а затем с помощью этих ребят во всей школе. Уверен, что она им не только надолго запомниться, но и будет очень полезна для развития логического мышления учащихся. Елене Николаевне желаю новых интересных идей в образовательной деятельности, хотелось бы познакомиться с другими Вашими разработками.