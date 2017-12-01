Ролевая онлайн-игра «Тайны следствия»

Номинация:

Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):

Попова Елена Николаевна, методист, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти

Аннотация:

Для повышения эффективности учебного процесса и реализации потребностей учащихся в активной деятельности можно использовать ролевые игры, в которых моделируется определенная жизненная ситуация и участники игры должны перевоплотиться в конкретных действующих лиц. Проведение дидактических игр в онлайновой форме с применением сетевых технологий не только вызывает положительные эмоции при общении детей друг с другом, но и побуждает каждого участника игры на практике применить имеющиеся теоретические знания и навыки. Онлайновая игра «Тайны следствия» проводилась в рамках межрегионального дистанционного образовательного проекта по информатике «Новое поколение», в котором приняли участие 519 учащихся 9–10 классов образовательных учреждений из различных регионов России и ближнего зарубежья.

Конкурсная работа

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