Сетевые реалии образования

Номинация:
Дистанционные технологии в практике работы образовательной организации

Автор(ы):
Матющенко Игорь Алексеевич, ст. преподаватель кафедры информатики и методики преподавания информатики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет»

Аннотация:
В работе рассматривается интеграция современных сетевых телекоммуникационных и облачных сервисов в образование, раскрываются функциональные особенности имеющегося инструментария, приводятся примеры использования сервисов в системе непрерывного образования.

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