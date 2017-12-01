Номинация:
Дистанционные технологии в практике работы образовательной организации
Автор(ы):
Матющенко Игорь Алексеевич, ст. преподаватель кафедры информатики и методики преподавания информатики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация:
В работе рассматривается интеграция современных сетевых телекоммуникационных и облачных сервисов в образование, раскрываются функциональные особенности имеющегося инструментария, приводятся примеры использования сервисов в системе непрерывного образования.
Конкурсная работа
1 комментарий к “Сетевые реалии образования”
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