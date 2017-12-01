Ситуационные задачи как инструмент обучения школьников информационной безопасности

Номинация:

Правила информационной безопасности — изучаем и соблюдаем

Автор(ы):

1. Терешкина Кристина Юрьевна, магистрант 2 курса физико-математического фа-культета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия

2. Зубрилина Мария Сергеевна, магистрант 1 курса физико-математического факуль-тета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия

Аннотация:

В работе показывается место изучения информационной безопасности в школьных учебниках информатики. Приводятся ситуационные задачи, которые могут использоваться на уроках информатики при изучении различных тем и разделов дисциплины с целью обучения школьников основам информационной безопасности.

Конкурсная работа

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