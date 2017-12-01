Номинация:
Правила информационной безопасности — изучаем и соблюдаем
Автор(ы):
1. Терешкина Кристина Юрьевна, магистрант 2 курса физико-математического фа-культета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия
2. Зубрилина Мария Сергеевна, магистрант 1 курса физико-математического факуль-тета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия
Аннотация:
В работе показывается место изучения информационной безопасности в школьных учебниках информатики. Приводятся ситуационные задачи, которые могут использоваться на уроках информатики при изучении различных тем и разделов дисциплины с целью обучения школьников основам информационной безопасности.
Конкурсная работа
2 комментария к “Ситуационные задачи как инструмент обучения школьников информационной безопасности”
Уважаемые коллеги!
Вы подобрали замечательный материал по теме, который будет интересен учащимся. Совершенно в Вами согласна, что наши учебники очень много теории и практически нет примеров во вопросам информационной безопасности
Я тоже считаю, что задания должны быть не абстрактными, а, по возможности, приближенными к жизненным ситуациям, с которыми сталкиваются люди в обычной жизни. Тогда учащиеся понимают для чего им необходимо учиться. Хорошая работа. На основе Ваших задач попробую разработать свои ситуационные задания. Вам успехов!