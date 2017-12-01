Теоретико-методические вопросы подготовки бакалавров педагогического образования к олимпиадам по информатике

Номинация:
Инновации в профессиональной подготовке будущего учителя информатики
Автор(ы):
1. Чадина Екатерина Геннадьевна, магистрант программы «Информатика и информационные технологии в образовании», Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева
2. Зубрилин Андрей Анатольевич, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры нформатики и вычислительной техники, Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева
Аннотация:
В работе описан процесс подготовки бакалавров педагогического образования к олимпиадам по информатике. В качестве примера взяты Международные открытые Интернет-олимпиады. Приведен пример сопровождения студентов педагогического вуза в области олимпиадной подготовки по информатике от первого до выпускного курса.
Конкурсная работа