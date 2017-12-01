Техническое программирование и виртуальная робототехника на примере состязания «Кегельринг»

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Монахова Ольга Александровна, канд. физ.-мат. наук, преподаватель, центр молодежного инновационного творчества «Спектр»

Аннотация:
Данная работа ставит своей целью дать учителям разработанное автором готовое упражнение по виртуальной робототехнике, которое может быть использовано как на уроках информатики, так и на уроках технологии с элементами робототехники. Подобрана реальная задача «Кегельринг» соревновательной робототехники. Предложены практические задания, состоящие в исследовании влияния различных параметров на эффективность выполнения задачи виртуальным роботом в двумерной модели. Представленное упражнение является одним из серии авторских упражнений по техническому программированию и виртуальной соревновательной робототехнике на примере состязания «Кегельринг».


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