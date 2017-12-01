Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
Скоблина Юлия Игоревна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, Московская область, г. Красногорск
Аннотация:
Развить основы проектной деятельности поможет практическая групповая работа для достижения единой цели. Примером может быть организация деятельности учащихся по изучению устройства 3D-принтера и его эксплуатации на примере принтера «Black Widow».
Конкурсная работа
2 комментария к “Устройство 3D-принтера и его эксплуатация на примере принтера «Black Widow»”
Юлия Игоревна, спасибо за разработку.
Тема, несомненно, интересная. Вдвойне приятно и радостно за коллег, имеющих в школе такую технику. Мне кажется, что очень трудно судить о работе школьников на уроке, т.к нет временных границ урока (внеклассного мероприятия в целом и в отдельности каждого этапа). Как работают школьники с программой — по описанию практической работы или под диктовку учителя? Почему выбрали скелет рыбы, наверно было что-то подводящее к этому выбору? Как выбирали модель для печати?
Ясно одно – школьникам было интересно.
Спасибо за отзыв. Временных границ нет, кто то быстрее, кто дольше усваивает, зависит от возраста и класса. В среднем уходит 3-4 урока по 45 минут, плюс сама печать модели. Модель рыбы выбрана случайно, но как показала практика очень хорошо показывает как печатается одно целое, но при этом скелет подвижный, и все сцепки принтер сам печатает, те мы не соединяем ничего. Саму программу изучаем наглядно, сажаю их за парты и показываю на проекторе как это будет, с выводом на печать. Они записывают план действий в тетради. Потом пробуют сами. Соответственно на печать выходит только одна модель. Печатается в среднем 4 часа, зависитот размера.