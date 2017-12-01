Устройство 3D-принтера и его эксплуатация на примере принтера «Black Widow»

Номинация:

Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):

Скоблина Юлия Игоревна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, Московская область, г. Красногорск

Аннотация:

Развить основы проектной деятельности поможет практическая групповая работа для достижения единой цели. Примером может быть организация деятельности учащихся по изучению устройства 3D-принтера и его эксплуатации на примере принтера «Black Widow».

Конкурсная работа

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