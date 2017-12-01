Формирование и развитие проектно-исследовательских умений обучающихся на уроках информатики

Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):
Кобелева Галина Александровна, учитель информатики, Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1» г. Кирово-Чепецка

Аннотация:
В работе описывается опыт организации проектной деятельности на уроках информатики в пятом классе при разработке компьютерной игры в среде программирования Scratch, приводится система оценивания деятельности обучающихся и формируемые результаты.

Конкурсная работа

Конкурсная работа
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