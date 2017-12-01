Элективный курс «Программирование в среде Visual Basic»

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Кашинцева Любовь Николаевна, зам. директора по УВР, учитель информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение Домодедовская гимназия № 5

Аннотация:
Предлагаемая работа представляет собой элективный курс по информатике «Программирование в среде Visual Basic» и является обобщением многолетнего педагогического опыта. Данная разработка имеет большую практическую значимость благодаря наличию примерной программы элективного курса, подробного планирования занятий, описаний практических работ, а также работ для самостоятельного или домашнего выполнения.

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