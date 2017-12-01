Lego Mindstorms как средство обучения алгоритмизации и программированию

Номинация:

Программируем по-новому

Автор(ы):

Левочкина Наталья Сергеевна, студентка 5 курса физико-математического факультета, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Информатика. Математика», тьютор лаборатории «Увлекательная робототехника» Центра молодежного инновационного творчества «МИР-3D» г. Саранск; федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» г. Саранска

Аннотация:

В данной работе описывается подход к обучению учащихся алгоритмизации и программированию при помощи использования комплектов Lego Mindstorms. Рассматриваются задачи, в ходе решения которых учащиеся лучше усваивают алгоритмические конструкции и находят их применение на практике.

Конкурсная работа

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