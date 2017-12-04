Вопрос № 75 04.12.2017 — Дмитрий Златопольский По какому адресу живет компьютер? Вариант вопроса По какому адресу живет компьютер в сети? 0
2 комментария к “Вопрос № 75”
Быстроотвечалки. Порция 11
1. Искусственный камень из бетона больших размеров, изолированная горная возвышенность, лесной или жилой.
2. Поляки называют его «обезьянкой», тайваньцы — «мышкой», греки — «уточкой», итальянцы и корейцы — «улиткой», венгры — «червячком», шведы и датчане — «слоновым хоботом», финны — «кошачьим хвостом».
3. Это слово использовалось пожарными для обозначения противопожарной стены здания, выполняемой из несгораемых материалов и не дающей огню перекинуться на соседние помещения или здания.
Елена Юрьевна,
спасибо за вопросы. Но 2-й вопрос уже публиковался (см. № 17). Ответ на 3-й вопрос учащиеся, как мне кажется, знать не должны (как и слово «брандмауэр»). А ответ на 1-й вопрос слишком очевиден. Я подумаю, как его изменить.