2 комментария к “Вопрос № 75

  1. Быстроотвечалки. Порция 11
    1. Искусственный камень из бетона больших размеров, изолированная горная возвышенность, лесной или жилой.
    2. Поляки называют его «обезьянкой», тайваньцы — «мышкой», греки — «уточкой», итальянцы и корейцы — «улиткой», венгры — «червячком», шведы и датчане — «слоновым хоботом», финны — «кошачьим хвостом».
    3. Это слово использовалось пожарными для обозначения противопожарной стены здания, выполняемой из несгораемых материалов и не дающей огню перекинуться на соседние помещения или здания.

  2. Елена Юрьевна,

    спасибо за вопросы. Но 2-й вопрос уже публиковался (см. № 17). Ответ на 3-й вопрос учащиеся, как мне кажется, знать не должны (как и слово «брандмауэр»). А ответ на 1-й вопрос слишком очевиден. Я подумаю, как его изменить.

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