Береги Россию!

Автор(ы):
учащийся:
1. Болотин Матвей, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
2. Бочкарёва Александра, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
3. Виноградов Роман, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
4. Деревенькова Лолита, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
5. Куличева Екатерина, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
6. Каюпова Аделия, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
7. Светашов Иван, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
8. Симонова Анастасия, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
9. Хасьянова Ангелина, 11 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
10. Чаусов Даниил, 10 класс, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
педагог:
Дьякова Валентина Владимировна, учитель информатики, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»
Конкурсная работа