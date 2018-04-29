Создание анимации на космическую тему

Автор(ы):
учащийся:
Ибрагимов Артем, 3 «А» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
педагог:
Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
Конкурсная работа
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