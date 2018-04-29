Создание игры «Змейка» в среде программирования PascalABC.NET

Автор(ы):
учащийся:
Клявлин Денис, 9 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
педагог:
Каранаев Линар Минтимерович, учитель математики и информатики, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

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