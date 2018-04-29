Создание игры «Змейка» в среде программирования PascalABC.NET

Автор(ы):

учащийся:

Клявлин Денис, 9 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

педагог:

Каранаев Линар Минтимерович, учитель математики и информатики, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча



Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Необходима авторизация