Создание мини-проекта «Интерактивное лото «Верно — неверно» в программе PowerPoint

Автор(ы):
учащийся:
1. Кухаркина Анастасия, 6 «В» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва
2. Чернова Полина, 6 «В» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва
3. Шашкина Мария, 6 «В» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва
педагог:
Гилева Елена Евгеньевна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва
Конкурсная работа
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