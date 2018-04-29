Создание мини-проекта «Интерактивное лото «Верно — неверно» в программе PowerPoint

Автор(ы):
учащийся:
1. Кухаркина Анастасия, 6 «В» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва
2. Чернова Полина, 6 «В» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва
3. Шашкина Мария, 6 «В» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва

педагог:
Гилева Елена Евгеньевна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1394 «На набережной», г. Москва

Конкурсная работа

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