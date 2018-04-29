Учебное мероприятие «Магия слов, или Влияние контента на продвижение сайта в сети Интернет» как инструмент мотивации школьников к изучению оптимизации сайтов

Автор(ы):
учащийся:
1. Щетинкина Олеся, 9 «Б» класс, МОУ «Ялгинская СОШ», г. Саранск, Республика Мордовия
2. Баранова Ксения, 9 «Б» класс, МОУ «Ялгинская СОШ», г. Саранск, Республика Мордовия
педагог:
1. Зубрилина Мария Сергеевна, учитель математики, МОУ «Ялгинская СОШ», г. Саранск, Республика Мордовия
2. Нечайкина Мария Геннадьевна, студентка 5-го курса физико-математического факультета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия
Конкурсная работа
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