Учебное мероприятие «Магия слов, или Влияние контента на продвижение сайта в сети Интернет» как инструмент мотивации школьников к изучению оптимизации сайтов

Автор(ы):

учащийся:

1. Щетинкина Олеся, 9 «Б» класс, МОУ «Ялгинская СОШ», г. Саранск, Республика Мордовия

2. Баранова Ксения, 9 «Б» класс, МОУ «Ялгинская СОШ», г. Саранск, Республика Мордовия

педагог:

1. Зубрилина Мария Сергеевна, учитель математики, МОУ «Ялгинская СОШ», г. Саранск, Республика Мордовия

2. Нечайкина Мария Геннадьевна, студентка 5-го курса физико-математического факультета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Необходима авторизация