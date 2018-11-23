Визитная карточка web-квеста «Показательная функция».

Автор(ы):

1. Верхолетова Ирина Николаевна, преподаватель математики, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский Губернский колледж»

2. Панова Ирина Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в образовании, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

Аннотация:

В работе представлена визитная карточка web-квеста по математике на тему «Показательная функция, уравнения и неравенства». Web-квест предназначен для обучающихся 1-х курсов колледжа (10-х классов общеобразовательной школы). Данный web-квест реализован с помощью Google-sites и использует такие сервисы, как Google-форма, Google-документ, Google-таблица

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF