Внедрение обновленного содержания образования в школы Казахстана

Автор(ы):

Асанбекова Гульмара Копжасаровна, учитель информатики, школа-гимназия № 1 имени А. С. Пушкина, г. Шымкент, Казахстан

Аннотация:

В данной работе рассмотрено обновленное содержание образования, внедряемое в школы Казахстана уже второй год, основанное на системе образования Финляндии. Как говорится, первый блин комом. Так и в данном процессе, не смотря на доказанные преимущества, возникают проблемы, находятся противники. Чтобы оценить достоинства новой программы, нужно самому изучить финскую систему образования, основанную на 7 ценностях, и, только тогда, можно делать выводы и выбрать позицию

Конкурсная работа

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