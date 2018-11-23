Внутрикорпоративная модель развития компетентности педагога высшей школы в области разработки электронных образовательных ресурсов

Автор(ы):

1. Горутько Елена Николаевна, канд. пед. наук, заведующий сектором электронных образовательных ресурсов отдела информационных образовательных технологий центра информационных технологий, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»

2. Дырдина Елена Васильевна, канд. тех. наук, доцент, начальник отдела информационных образовательных технологий центра информационных технологий, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»

Аннотация:

В работе рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования компетентности педагога в области разработки ЭОР, представлена внутрикорпоративная модель развития компетентности педагога высшей школы в области разработки ЭОР.

Конкурсная работа

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