Подготовка педагогических работников к использованию технологий HTML5 для разработки электронных образовательных ресурсов

Автор(ы):
Бакулевская Светлана Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информатики, Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет», г.о. Коломна

Аннотация:
В статье обосновано использование технологий HTML5 как эффективного инструмента для разработки электронных образовательных ресурсов в формате веб-приложений и представлена дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные веб-технологии» для работников образования Юго-восточного учебного округа Московской области

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