Урок систематизации знаний как отражение системно-деятельностного подхода в обучении (на примере урока-игры «Системы счисления» в 8 классе по теме «Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики»)

Автор(ы):

1. Битюникова Инна Алексеевна, заместитель директора по школьным информационным системам, учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга

2. Новикова Ирина Иосифовна, учитель информатики, педагог дополнительного образования, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Аннотация:

В работе рассматривается реализация системно-деятельностного подхода на уроках информатики. Приводится пример урока систематизации знаний. В описании урока-игры прослеживаются деятельностная и содержательная цели урока, каждое задание анализируется с точки зрения предметного содержания, формирования метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Конкурсная работа

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