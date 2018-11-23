Урок систематизации знаний как отражение системно-деятельностного подхода в обучении (на примере урока-игры «Системы счисления» в 8 классе по теме «Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики»)

Автор(ы):
1. Битюникова Инна Алексеевна, заместитель директора по школьным информационным системам, учитель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга
2. Новикова Ирина Иосифовна, учитель информатики, педагог дополнительного образования, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Аннотация:
В работе рассматривается реализация системно-деятельностного подхода на уроках информатики. Приводится пример урока систематизации знаний. В описании урока-игры прослеживаются деятельностная и содержательная цели урока, каждое задание анализируется с точки зрения предметного содержания, формирования метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

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