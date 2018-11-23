Формирование профессиональных качеств в области разработки и оценки практико-ориентированных электронных образовательных ресурсов у будущих учителей

Автор(ы):
Бычкова Дарья Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент кафедры вычислительной математики и методики преподавания информатики физико-математического факультета, Московский государственный областной университет

Аннотация:
В работе описывается пример практического задания для студентов вузов, которые осуществляют подготовку педагогических работников, заключающееся в разработке практико-ориентированного электронного образовательного ресурса для школьников с последующей его оценкой по определенным критериям и способствующее формированию профессиональных качеств в области отбора, использования и разработки подобных и других ресурсов.

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