Формирование профессиональных качеств в области разработки и оценки практико-ориентированных электронных образовательных ресурсов у будущих учителей

Автор(ы):

Бычкова Дарья Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент кафедры вычислительной математики и методики преподавания информатики физико-математического факультета, Московский государственный областной университет

Аннотация:

В работе описывается пример практического задания для студентов вузов, которые осуществляют подготовку педагогических работников, заключающееся в разработке практико-ориентированного электронного образовательного ресурса для школьников с последующей его оценкой по определенным критериям и способствующее формированию профессиональных качеств в области отбора, использования и разработки подобных и других ресурсов.

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF