Электронные образовательные ресурсы как средство повышения уровня познавательной активности обучающихся на уроках иностранного языка в начальной школе

Автор(ы):

Аркатова Анастасия Сергеевна, учитель, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50», г. Тверь

Аннотация:

Работа посвящена проблеме применения электронных образовательных ресурсов как средства повышения уровня познавательной активности обучающихся на уроках иностранного языка в начальной школе. Предложена авторская система упражнений с применением электронных образовательных ресурсов, разработанная на основе УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) и предназначенная обучающимся второго класса с целью повышения их уровня познавательной активности

Конкурсная работа

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