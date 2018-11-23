Электронные образовательные ресурсы как средство повышения уровня познавательной активности обучающихся на уроках иностранного языка в начальной школе

Автор(ы):
Аркатова Анастасия Сергеевна, учитель, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50», г. Тверь

Аннотация:
Работа посвящена проблеме применения электронных образовательных ресурсов как средства повышения уровня познавательной активности обучающихся на уроках иностранного языка в начальной школе. Предложена авторская система упражнений с применением электронных образовательных ресурсов, разработанная на основе УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) и предназначенная обучающимся второго класса с целью повышения их уровня познавательной активности

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Оставьте комментарий

© 2000 - 2018 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2018 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2018 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.