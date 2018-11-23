Электронный обучающий курс «Актерское мастерство в педагогической деятельности»: опыт и перспективы использования

Автор(ы):

1. Бекузарова Наталья Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры ин-формационных технологий обучения и непрерывного образования, федеральное государст-венное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский феде-ральный университет», Институт педагогики, психологии и социологии, г. Красноярск

2. Иванов Никита Андреевич, магистрант 1 курса, федеральное государственное авто-номное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный уни-верситет», Институт педагогики, психологии и социологии, г. Красноярск

Аннотация:

Представлен опыт использования электронного обучающего курса «Актерское мас-терство в педагогической деятельности», разработанного на базе LMS Moodle в рамках бака-лаврской работы, а также обозначены возможные перспективы его применения, в том числе с учетом доработки. Электронный курс апробировался в Институте педагогики, психологии и социологии СФУ в ходе практической части исследования, в которой принимали участие студенты 3 курса направления «Педагогическое образование», профиля «Тьютор». Авторы приводят результаты опытно-экспериментальной работы и описание электронного курса, акцентируя внимание на интерактивности.

Конкурсная работа

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