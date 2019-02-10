Вопрос № 98

Ведущий (обращаясь к участникам конкурса): «Вы знаете, что такое “аббревиатура”? (После ответа). Аббревиатуры используются и в математике, например, аббревиатура sin, написанная латинскими буквами, обозначает синус угла, аббревиатура max — обозначает максимум множества или функции. Подавляющая часть других математических аббревиатур также пишется латиницей. Но есть две аббревиатуры, которые пишутся кириллицей? Какие именно?»

Второй вариант вопроса (отличается заключительной частью)

«…Но есть две аббревиатуры,которые пишутся кириллицей? Одна из них тесно связана с информатикой. Какая?»

Третий вариант вопроса (отличается заключительной частью)

«…Но есть две аббревиатуры, которые пишутся кириллицей? Одна из них тесно связана с информатикой, в частности, с понятием “алгоритм”. Какая?»