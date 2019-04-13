Вопрос № 99

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): «У Вас большой опыт работы в текстовом редакторе Microsoft Word? (После ответа). Что происходит по щелчку мышью на инструменте, который показан на экране? (Участникам конкурса показывается изображение инструмента «Сохранить»)

(После ответа) Вы, наверное, обратили внимание то, что после щелчка в нижней части окна программы появляется, а затем исчезает надпись: «Приложение Microsoft Word выполняет сохранение файла…». Но иногда после щелчка такая надпись не появляется. Когда это происходит?»