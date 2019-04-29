Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Чумаков Михаил, 10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа», Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино

2. Логутенкова Ирина Александровна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа», Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Microsoft Publisher

Описание работы:

Умение выделять алгоритмическую суть явления и строить алгоритмы очень важно для человека любой профессии. Алгоритмическое мышление – искусство размышлять, умение планировать свои действия, способность предусматривать различные обстоятельства и поступать соответственно с ними. Понятие алгоритма ценно не только практическим использованием, оно имеет важное общеобразовательное и мировоззренческое значение. Навыки алгоритмического мышления способствуют формированию особого стиля культуры человека, составляющими которого являются: целеустремленность и сосредоточенность; объективность и точность; логичность и последовательность в планировании и выполнении своих действий; умение четко и последовательно выражать свои мысли; правильно ставить задачу и находить окончательные пути ее решения; быстро ориентироваться в стремительном потоке информации. В качестве проекта к уроку информатики было подготовлено три плаката «Алгоритмические структуры» при помощи программы Microsoft Publisher, которая входит в пакет Microsoft Office. Плакаты сохранены с расширением *.tif (картинка). Данный материал можно использовать при изучении тем «Алгоритмические структуры» и «Язык Паскаль».

Конкурсная работа:

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