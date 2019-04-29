Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Терехова Серафима, 9А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5 г. Сергиева Посада», Московская область, г. Сергиев Посад

2. Ринк Татьяна Евгеньевна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5 г. Сергиева Посада», Московская область, г. Сергиев Посад

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Paint

Описание работы:

Данная разработка может применяться при изучении темы «Алгоритмы и исполнители» в 8 классе, а также при повторении данного раздела в других классах.

Интеллект карта подготовлена в программе Paint с использованием графического планшета.

Проект выполнен на уроке-обобщении материала по теме «Алгоритмы и исполнители».

Конкурсная работа:

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