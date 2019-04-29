Исполнитель Черепашка рисует…

Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Рябова Кристина, 9 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области

2. Насырова Галия Тахировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Piktochart: https:/piktochart.com

Описание работы:

https:/piktochart.com – очень простое в использовании приложение, с помощью которого любой человек, даже совершенно лишенный художественного таланта, сможет создать эффектную инфографику для использования в Интернете, презентациях и докладах. При этом ему не понадобятся никакие дорогостоящие профессиональные программы и специальные умения. Все, что необходимо – это современный браузер и соединение с сетью Интернет.

В работе использованы рисунки, полученные при изучении языка программирования Лого, в частности, циклов. Показаны способы комбинирования, когда можно получить эффектные изображения из дуг, окружностей.

Конкурсная работа:

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