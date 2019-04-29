Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Рытиков Сергей, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каменский техникум строительства и автосервиса», Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

2. Колесникова Светлана Николаевна, преподаватель, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Каменский техникум строительства и автосервиса», Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Canva: https://www.canva.com

Описание работы:

На конкурс представлен дидактический раздаточный материал к уроку информатики по теме «История развития компьютерной техники». Выбранная тема объёмна и переполнена датами, именами, техническими средствами. Предлагаемый материал обладает неоспоримыми достоинствами:

• сжатие объемной информации во внешне малые размеры с использованием ассоциации изображения компьютерной техники и выделением главного;

• наличие элементов обобщения, структурирования и систематизации представляемой информации.

Данный дидактический материал позволяет перевести информацию из вербальной формы в образную (даты, фотографии, рисунки и текст) в процессе обучения.

Конкурсная работа:

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