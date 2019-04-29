Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Рубцова Елизавета, 8 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.П. Чайковского», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического Труда Б.Г.Никитина, Удмуртская Республика, г. Воткинск

2. Перевозчикова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического Труда Б.Г.Никитина, Удмуртская Республика, г. Воткинск

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Easelly: https://www.easel.ly

Описание работы:

Для обобщения знаний по информатике я разработала свою инфографику на тему «История хранения информации». Первым этапом моей работы был сбор информации по теме, а также ее систематизация (разбила ее на категории). Сделала предварительную блок-схему по хронологии. Затем для каждой категории текста подобрала графическое сопровождение. В сервисе easel.ly воплотила свою творческую работу, представив ее в виде статичной инфографики.

Конкурсная работа:

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