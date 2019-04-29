Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Фрейберг Анастасия, 8 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосибирская классическая гимназия № 17», г. Новосибирск

2. Щукина Ирина Андреевна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосибирская классическая гимназия № 17», г. Новосибирск

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Piktochart: https://piktochart.com

Описание работы:

Данная инфографика отражает отношение учащихся к выбору книг. Показывает, какой формат и жанр предпочитают школьники. Также демонстрирует, любят ли школьники читать.

Конкурсная работа:

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