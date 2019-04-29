Номинация:
Инфографика в творческих проектах по информатике
Автор(ы):
1. Фрейберг Анастасия, 8 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосибирская классическая гимназия № 17», г. Новосибирск
2. Щукина Ирина Андреевна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосибирская классическая гимназия № 17», г. Новосибирск
Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Piktochart: https://piktochart.com
Описание работы:
Данная инфографика отражает отношение учащихся к выбору книг. Показывает, какой формат и жанр предпочитают школьники. Также демонстрирует, любят ли школьники читать.
Конкурсная работа:
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