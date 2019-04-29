Любят ли школьники читать?

Номинация:
Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):
1. Фрейберг Анастасия, 8 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосибирская классическая гимназия № 17», г. Новосибирск
2. Щукина Ирина Андреевна, учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосибирская классическая гимназия № 17», г. Новосибирск

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Piktochart: https://piktochart.com

Описание работы:
Данная инфографика отражает отношение учащихся к выбору книг. Показывает, какой формат и жанр предпочитают школьники. Также демонстрирует, любят ли школьники читать.

Конкурсная работа:
Ролик Ссылка для просмотра
Изображение Ссылка для просмотра

Оставьте комментарий

© 2000 - 2019 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2019 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2019 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.