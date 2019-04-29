Почему стоит использовать Scratch?

Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Никольский Тимофей, 7 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы школа №1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова

2. Виноградова Людмила Сергеевна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы школа №1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Canva: https://www.canva.com

Описание работы:

В данной инфографике представлены преимущества использования визуальной среды программирования Scratch. Её достоинства относительно других сред разработки.

Конкурсная работа:

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