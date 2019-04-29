Растровая и векторная графика

Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Новикова Кристина, 10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 им.Ю.А. Гагарина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического Труда Б.Г.Никитина, Удмуртская Республика, г. Воткинск

2. Перевозчикова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалистического Труда Б.Г.Никитина, Удмуртская Республика, г. Воткинск

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Easelly: https://www.easel.ly

Описание работы:

Цель моей творческой работы— составить инфографику по теме «Векторные и растровые редакторы» для обучающихся объединения «Информационные технологии». Изучив и проанализировав сервисы для создания инфографики, я выбрала Easel.ly, т. к. для меня он оказался наиболее удобным, понятным и доступным. Сначала я выбрала шаблон, подходящий для моей темы. Следующий шаг – это сбор и обработка информации. Разбила информацию на разделы, части, пункты. Каждый раздел – это отдельный элемент инфографики в виде текста, изображения, графики. В результате получилась следующая инфографика, в которой наглядно показаны преимущества и недостатки векторной и растровой графики. Это удобно и понятно.

Конкурсная работа:

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