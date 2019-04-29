Социальные медиа инструменты для малого бизнеса

Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Подберезная Софья, 7 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы школа №1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова

2. Виноградова Людмила Сергеевна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы школа №1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Canva: https://www.canva.com

Описание работы:

В данной инфографике представлены обзор современных социальных сетей и возможности их использования для привлечения аудитории. Современные инструменты для для работы с изображениями, цифровым контентом и т.д.

Конкурсная работа:

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