Социальные медиа инструменты для малого бизнеса

Номинация:
Инфографика в творческих проектах по информатике
Автор(ы):
1. Подберезная Софья, 7 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы школа №1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова
2. Виноградова Людмила Сергеевна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы школа №1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова
Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: Canva: https://www.canva.com
Описание работы:
В данной инфографике представлены обзор современных социальных сетей и возможности их использования для привлечения аудитории. Современные инструменты для для работы с изображениями, цифровым контентом и т.д.
Конкурсная работа:
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