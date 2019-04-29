Социологическое исследование «Электронные деньги» (из исследовательской работы «Электронные деньги – валюта будущего»)

Номинация:

Инфографика в творческих проектах по информатике

Автор(ы):

1. Тойшева Александра, 8 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области

2. Насырова Галия Тахировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа Сызрань Самарской области

Приложение или интернет-сервис, в котором создана инфографика: https://piktochart.com, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

Описание работы:

Глобальная Всемирная паутина и доступная в ней информация, на основе всемирной системы объединённых компьютерных сетей, образует мировое информационное пространство. С момента создания сети Интернет в ноябре 1993 году (в его современном виде) по данным пресс-релиза Международного союза электросвязи (МСЭ) от 22.07.2016, количество пользователей интернета в мире составляет 3,5 миллиарда человек. Вместе с подключенными к нему компьютерами, Интернет служит основой для развития «информационного цифрового общества».

В настоящее время цифровым может быть всё: синтезаторы для музыкантов, фотокамеры для фотографов, видеодиски для киноманов, код программы у программистов, сотовые телефоны для всех, и даже мультиварки и чайники с цифровым управлением для домохозяек. Все это теперь объединяет новая цифровая реальность — цифровые деньги (электронные деньги), идея которых выдвинута голландским аналитиком Дэвидом Чомом в 1982 г. Суть этой цифровой реальности заключается в том, что деньги плавно переходят в электронную форму. И после длинного пути от ракушек, бронзы, золота, бумаги, принимают форму, соответствующую современному уровню развития цивилизации — информационной эре.

С каждым годом множились и расширялись многочисленные сервисы, внедрялись новые технологии, появлялись всевозможные услуги, предоставляемые через Всемирную сеть, появилась торговля через Интернет, стали предоставляться разнообразные платные услуги. Как следствие встал вопрос о способе оплаты этих товаров и услуг. Для решения этой проблемы было предложено простое и удобное решение, так называемые электронные (цифровые) деньги — электронные платежные средства, представленные и обращаемые в электронном виде.

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Конкурсная работа:

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