Конкурс ИНФО-2015

XII Всероссийский конкурс
научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования
ИНФО-2015
Издательство «Образование и Информатика»,
Всероссийское научно-методическое общество педагогов
объявляют о проведении в 2015 году конкурса по следующим номинациям:
- Урок информатики — тридцать лет спустя.
- Опыт работы по ФГОС.
- Информатизация образовательной организации. Использование электронных ресурсов.
- Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация).
Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.
Цели и задачи конкурса
- Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием, использующих в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии.
- Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых педагогических технологий, методик обучения и управления образованием.
- Создание информационно-образовательного пространства на сайте Издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта использования средств информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности и в области управления образованием.
- Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса — учащихся, педагогов, родителей.
Условия участия в конкурсе
- Участником конкурса может стать любой человек, работающий в системе образования.
- Возраст участников не ограничен.
- Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов.
- Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке.
- Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации.
- Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика».
- Форма участия в конкурсе — заочная.
Сроки и этапы проведения конкурса
- Конкурс проводится с 1 октября по 20 декабря 2015 года.
- Работы на конкурс принимаются по 20 декабря 2015 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут.
- Голосование на сайте за работы, представленные в онлайн-номинации, будет проходить с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года.
- Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2016 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в номерах № 1-2016 журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе».
- Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».
Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса
Критерии оценки конкурсных работ
- Оригинальность, новизна и актуальность работы.
- Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов.
- Качество представленного материала.
- Системность и структурированность подачи материала.
Оценка работ в онлайн-номинации
- Все работы, представленные в онлайн-номинации, будут опубликованы 25 декабря 2015 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом. Допускается задержка в 5 рабочих дней для работ, которые поступят в последние 3 дня.
- Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте, голосование проходит в закрытой форме.
- Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза.
- Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов.
- Итоги голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.
Победители конкурса получат:
- Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов и издательства «Образование и Информатика».
- Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2016 год.
- По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2016 и «Информатика в школе» № 1-2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса.
- Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.
Требования к представляемым на конкурс материалам
1. Состав материалов, представляемых на конкурс.
1.1. На конкурс должны быть представлены:
- конкурсная заявка (см. п. 2);
- конкурсная работа (см. п. 3);
- фотография автора работы (см. п. 4);
- при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5).
1.2. Конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии) должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы. Архивный файл может быть прикреплен к заявке или выложен на файловый обменник, в последнем случае в заявке в поле «Сообщение для Оргкомитета» необходимо указать ссылку для скачивания файла.
2. Конкурсная заявка.
2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо зарегистрироваться).
2.2. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.
3. Конкурсная работа.
3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):
3.1.1. Номинация.
3.1.2. Название работы.
3.1.3. Сведения об авторе работы:
- фамилия, имя, отчество автора полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- должность автора в учреждении системы образования;
- образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);
- адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);
- телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).
3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:
- домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);
- домашний телефон (обязательно — с кодом города);
- мобильный телефон;
- электронный адрес (e-mail).
Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.
3.1.5. Аннотация (не более 4 предложений).
3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).
3.2. Параметры оформления: редактор — MS Word, размер листа — А4, поля — по 20 мм со всех сторон, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пунктов, расстояние между строками — полтора интервала, графические материалы вставлены в текст.
3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.
3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.
4. Фотография автора конкурсной работы.
4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.
4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.
4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.
5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.
5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.
5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).
5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
Важные замечания
1. Рецензии на работы авторам не высылаются.
2. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3, 4.
3. Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные или не приложена/не соответствует указанным выше требованиям фотография.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
4. Работы, оформление которых не соответствует указанным выше требованиям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
Сертификат об участии
Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1–2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам БЕСПЛАТНО.
Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.
Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>
Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.
Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.
Дополнительная информация
Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).
Контакты Оргкомитета
Телефон: +7 (495) 364-95-97
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»
Конкурс ИНФО-2015: 30 комментариев
Ох, как же обидно, что анонса о конкурсе не оказалось на Вашей главной странице….у меня там постоянная закладка стоит, каждый день заглядывала, чтоб конкурс не пропустить… и на тебе…если бы не информационная рассылка, так бы и пропустила 🙂
Спасибо Вам за уведомление, и, пожалуйста, выкладывайте такие важные новости на главной странице тоже!!!!
Удачи всем участникам конкурса!!!
А редакции — благодарность за бескорыстный самоотверженный труд!!!!
То, что вы делаете — очень важно и нужно! Спасибо
Уважаемая Елена Александровна!
Благодарим Вас за добрые слова и за внимание к нашей работе.
Будем рады увидеть Вас среди участников конкурса ИНФО.
Информацию на главной странице сайта разместили — спасибо за подсказку!
Добрый день! Скажите как можно узнать, получили ли вы нашу работу на конкурс «Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация)» авторы Апольских, Белоненко. Работа была отправлена 16 декабря, но никакого информационного сообщения о ее получении не пришло.
Уважаемые коллеги!
Сообщение о том, что присланная Вами работа принята к участию в конкурсе, было отправлено на электронный адрес Е.И. Апольских 16 декабря 2015 года в 11:22. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик, в том числе папку «Спам», и обязательно ответьте на сообщение.
У некоторых пользователей почтовые ящики настроены таким образом, что письма с адреса редакции ИНФО: readinfo@infojournal.ru попадают в спам. Если ответа из редакции нет и в этой папке, то можно все вопросы задать, написав письмо на указанный выше адрес редакции или здесь в комментариях. Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами.
Уважаемые организаторы, получила от вас на электронный адрес письмо, что материалы не доставлены и нужно продублировать на электронный адрес. Однако отправку осуществить не могу, система выдает, что письмо доставлено не было. Я еще раз заполнила заявку и прикрепила архив. Спасибо за беспокойство. Крыпаева Вера Борисовна.
Уважаемая Вера Борисовна!
Мы получили от Вас письмо c конкурсными материалами на адрес: readinfo@infojournal.ru, заявка с сайта снова не была доставлена.
Ответ отправлен Вам с указанного выше адреса 23 декабря в 9:07, посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, как найти на сайте работы конкурса «XII Всероссийский конкурс
научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования
ИНФО-2015», «Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация)», жду с нетерпением работ участников, чтобы проголосовать.
Здравствуйте!
Работы опубликованы по адресу http://infojournal.ru/category/methodical-bank/2015/. Голосование будет проходить с 29 декабря 2015 года по 25 января 2016 года.
Спасибо за интерес к конкурсу ИНФО-2015!
Благодарю за ответ!
Поздравляю сотрудников издательства и всех педагогов с волшебными праздниками Новый год и Рождество. Желаю новых творческих идей, которые помогают нам, педагогам реализовываться, а также благополучия, здоровья и мира в Ваши дома. Простого человеческого счастья Вам!
Здравствуйте!
Поздравляю участников участников и организаторов конкурса с наступающим Новым годом. Желаю всем удачи, здоровья и творческого вдохновения в Новом году.
И еще у меня вопрос. Почему за все работы можно проголосовать сразу же на странице где все работы, а возле моей работы такой возможности нет?
Уважаемая Евгения Ивановна!
Приносим свои извинения — была ошибка в коде. Теперь ее исправили, и голосование за Вашу работу доступно на общей странице.
С наступающим Новым годом!
Добрый день!
У меня опять возник вопрос. В аннотации на мою работу, вдруг появилось слово casino со ссылкой на посторонний сайт. Изначально в аннотации этого слова не было 🙁
Здравствуйте!
Удалили. Появляется в аннотациях разных работ с определенной периодичностью. Не можем понять, где сидит вирус — на сервере или компьютере в редакции.
Надеемся найти в ближайшее время. Спасибо за понимание!
Здравствуйте, слежу за конкурсом. Очень интересные работы. Вопрос: зашла в свой кабинет, чтобы проголосовать за работу, но около моей работы ссылки для голосования нет. Так и должно быть или ошибка какая- то?
Здравствуйте!
Ошибки нет, всё правильно — для Вас голосование на странице Вашей собственной работы недоступно.
Здравствуйте! Очень печально, что -1 используется в корыстных целях. Лучше бы не было возможности снижать баллы. Надеюсь, что на результат достойных работ число голосов не повлияет.
Здравствуйте! Хотелось бы уточнить у организаторов о дате объявления итогов данного конкурса. Заранее благодарю!
Здравствуйте!
Итоги конкурса будут подведены до конца недели. Не успеваем проверить все работы на плагиат и свести оценки членов жюри в связи с большим количеством работ.
Благодарим за понимание!
Спасибо за ответ, а главное, за предоставленную педагогам возможность получить внешнюю, независимую оценку педмастерства в ходе участия в конкурсах вашего издательства.
Здравствуйте!» Когда будут известны результаты конкурса? Спасибо.
Как сообщили ранее (выше сообщение), подведут итоги до конца этой недели. Так что, ждём.
Здравствуйте!
Итоги конкурса подведены и опубликованы на странице http://infojournal.ru/competition/info-2015-result/
Приносим извинения за вынужденную задержку.
Добрый день, спасибо за информацию!
Возникло некоторые вопросы, хотелось бы уточнить — у Вас указаны лауреаты, призёры, победители и «специальный диплом» — кто есть кто?
Словарь Ожегова не помог мне разобраться, т.к.:
ЛАУРЕАТ, -а, м. Человек, удостоенный особой премии за выдающиеся заслуги в области науки, искусства, за достижения в труде. Л. Нобелевской премии. Л. конкурса пианистов. || ж. лауреатка, -и (разг.). || прил. лауреатский, -ая, -ое.
ПОБЕДИТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто победил, одержал победу. Народ-п. П. в состязании. Победителя не судят (афоризм). || ж. победительница, -ы.
ПРИЗЁР и вовсе отсутствует
ДИПЛОМАНТ, -а, м. Человек, награжденный дипломом (во 2 знач.). Д. международного конкурса скрипачей. || ж. дипломантка, -и. || прил, дипломантский, -ая,-ое.
Вроде бы кажется, что лучше оказаться победителем однако:
«В качестве приза победители конкурса ИНФО-2015 получат:
*лауреаты конкурса — подписку на 2016 год на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» — в электронном и печатном видах, а также электронный комплект обоих журналов за 2015 год;
* дипломанты конкурса и победители в онлайн-голосовании — электронную подписку на 2016 год на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе», а также электронный комплект обоих журналов за 2015 год.»
Кто же в итоге победил в номинации?
Здравствуйте!
Победители конкурса ИНФО-2015 — это:
— лауреаты (1-е место);
— дипломанты (2-е место);
— победители в онлайн-голосовании.
Слово «призёр» в тексте объявления об итогах конкурса не используется.
Я являюсь дипломантом. Когда и как будет оформлена электронная подписка?
Уважаемая коллега!
На электронный адрес, указанный при регистрации на сайте ИНФО, Вы получите сообщение из издательства о том, что электронная подписка оформлена. После оформления подписки все выпуски 2015 года будут доступны для скачивания из личного кабинета на сайте ИНФО. В дальнейшем Вы будете получать на свой электронный адрес информацию о выходе новых выпусков 2016 года, они также будут доступны для скачивания из личного кабинета, причем практически сразу после отправки журналов в печать.
Здравствуйте! Я участвовала в конкурсе ИНФО, оплатила сертификат. Как его получить — придет по почте или будет в электронном варианте в личном кабинете? Спасибо.
Здравствуйте!
Сертификат отправлен Вам по почте заказным письмом.
Спасибо.
Добрый вечер!
Пришло напоминание об окончании сроков приема работ. Мультики мы с ребятами отобрали. А теперь вопрос: мне нужно к каждому мультику написать 15 листов поясняющего текста? И о чем написать? Как выполнял, какие задачи решали, сколько времени делали?
Наталья Гурская