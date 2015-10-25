Конкурс ИНФО-2015

XII Всероссийский конкурс
научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования
ИНФО-2015

Издательство «Образование и Информатика»,
Всероссийское научно-методическое общество педагогов
объявляют о проведении в 2015 году конкурса по следующим номинациям:

  • Урок информатики — тридцать лет спустя.
  • Опыт работы по ФГОС.
  • Информатизация образовательной организации. Использование электронных ресурсов.
  • Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация).

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса

  1. Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием, использующих в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии.
  2. Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых педагогических технологий, методик обучения и управления образованием.
  3. Создание информационно-образовательного пространства на сайте Издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта использования средств информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности и в области управления образованием.
  4. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса — учащихся, педагогов, родителей.

Условия участия в конкурсе

  1. Участником конкурса может стать любой человек, работающий в системе образования.
  2. Возраст участников не ограничен.
  3. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов.
  4. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке.
  5. Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации.
  6. Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика».
  7. Форма участия в конкурсе — заочная.

Сроки и этапы проведения конкурса

  1. Конкурс проводится с 1 октября по 20 декабря 2015 года.
  2. Работы на конкурс принимаются по 20 декабря 2015 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут.
  3. Голосование на сайте за работы, представленные в онлайн-номинации, будет проходить с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года.
  4. Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2016 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в номерах № 1-2016 журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе».
  5. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».

Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса

Критерии оценки конкурсных работ

  1. Оригинальность, новизна и актуальность работы.
  2. Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов.
  3. Качество представленного материала.
  4. Системность и структурированность подачи материала.

Оценка работ в онлайн-номинации

  1. Все работы, представленные в онлайн-номинации, будут опубликованы 25 декабря 2015 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом. Допускается задержка в 5 рабочих дней для работ, которые поступят в последние 3 дня.
  2. Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте, голосование проходит в закрытой форме.
  3. Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза.
  4. Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов.
  5. Итоги голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.

Победители конкурса получат:

  1. Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов и издательства «Образование и Информатика».
  2. Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2016 год.
  3. По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2016 и «Информатика в школе» № 1-2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса.
  4. Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Требования к представляемым на конкурс материалам

1. Состав материалов, представляемых на конкурс.

1.1. На конкурс должны быть представлены:

  • конкурсная заявка (см. п. 2);
  • конкурсная работа (см. п. 3);
  • фотография автора работы (см. п. 4);
  • при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5).

1.2. Конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии) должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы. Архивный файл может быть прикреплен к заявке или выложен на файловый обменник, в последнем случае в заявке в поле «Сообщение для Оргкомитета» необходимо указать ссылку для скачивания файла.

2. Конкурсная заявка.

2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо зарегистрироваться).

2.2. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.

3. Конкурсная работа.

3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):

3.1.1. Номинация.

3.1.2. Название работы.

3.1.3. Сведения об авторе работы:

  • фамилия, имя, отчество автора полностью;
  • ученая степень (при наличии);
  • ученое звание (при наличии);
  • должность автора в учреждении системы образования;
  • образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);
  • адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);
  • телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).

3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:

  • домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);
  • домашний телефон (обязательно — с кодом города);
  • мобильный телефон;
  • электронный адрес (e-mail).

Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.

3.1.5. Аннотация (не более 4 предложений).

3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).

3.2. Параметры оформления: редактор — MS Word, размер листа — А4, поля — по 20 мм со всех сторон, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пунктов, расстояние между строками — полтора интервала, графические материалы вставлены в текст.

3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.

3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.

4. Фотография автора конкурсной работы.

4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.

4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.

5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.

5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.

5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).

5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

Важные замечания

1. Рецензии на работы авторам не высылаются.

2. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3, 4.

3. Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные или не приложена/не соответствует указанным выше требованиям фотография.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.

4. Работы, оформление которых не соответствует указанным выше требованиям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.

Сертификат об участии

Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1–2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам БЕСПЛАТНО.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.

Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.

Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

Контакты Оргкомитета

Телефон: +7 (495) 364-95-97
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»

Конкурс ИНФО-2015: 30 комментариев

  1. Ох, как же обидно, что анонса о конкурсе не оказалось на Вашей главной странице….у меня там постоянная закладка стоит, каждый день заглядывала, чтоб конкурс не пропустить… и на тебе…если бы не информационная рассылка, так бы и пропустила 🙂
    Спасибо Вам за уведомление, и, пожалуйста, выкладывайте такие важные новости на главной странице тоже!!!!
    Удачи всем участникам конкурса!!!
    А редакции — благодарность за бескорыстный самоотверженный труд!!!!
    То, что вы делаете — очень важно и нужно! Спасибо

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    • Уважаемая Елена Александровна!

      Благодарим Вас за добрые слова и за внимание к нашей работе.
      Будем рады увидеть Вас среди участников конкурса ИНФО.
      Информацию на главной странице сайта разместили — спасибо за подсказку!

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  2. Добрый день! Скажите как можно узнать, получили ли вы нашу работу на конкурс «Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация)» авторы Апольских, Белоненко. Работа была отправлена 16 декабря, но никакого информационного сообщения о ее получении не пришло.

    Рейтинг: 0

    • Уважаемые коллеги!

      Сообщение о том, что присланная Вами работа принята к участию в конкурсе, было отправлено на электронный адрес Е.И. Апольских 16 декабря 2015 года в 11:22. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик, в том числе папку «Спам», и обязательно ответьте на сообщение.

      У некоторых пользователей почтовые ящики настроены таким образом, что письма с адреса редакции ИНФО: readinfo@infojournal.ru попадают в спам. Если ответа из редакции нет и в этой папке, то можно все вопросы задать, написав письмо на указанный выше адрес редакции или здесь в комментариях. Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами.

      Рейтинг: 0

  3. Уважаемые организаторы, получила от вас на электронный адрес письмо, что материалы не доставлены и нужно продублировать на электронный адрес. Однако отправку осуществить не могу, система выдает, что письмо доставлено не было. Я еще раз заполнила заявку и прикрепила архив. Спасибо за беспокойство. Крыпаева Вера Борисовна.

    Рейтинг: 0

  4. Здравствуйте! Хотелось бы узнать, как найти на сайте работы конкурса «XII Всероссийский конкурс
    научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования
    ИНФО-2015», «Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация)», жду с нетерпением работ участников, чтобы проголосовать.

    Рейтинг: 0

  5. Благодарю за ответ!
    Поздравляю сотрудников издательства и всех педагогов с волшебными праздниками Новый год и Рождество. Желаю новых творческих идей, которые помогают нам, педагогам реализовываться, а также благополучия, здоровья и мира в Ваши дома. Простого человеческого счастья Вам!

    Рейтинг: 0

  6. Здравствуйте!
    Поздравляю участников участников и организаторов конкурса с наступающим Новым годом. Желаю всем удачи, здоровья и творческого вдохновения в Новом году.
    И еще у меня вопрос. Почему за все работы можно проголосовать сразу же на странице где все работы, а возле моей работы такой возможности нет?

    Рейтинг: 0

  7. Добрый день!
    У меня опять возник вопрос. В аннотации на мою работу, вдруг появилось слово casino со ссылкой на посторонний сайт. Изначально в аннотации этого слова не было 🙁

    Рейтинг: 0

    • Здравствуйте!
      Удалили. Появляется в аннотациях разных работ с определенной периодичностью. Не можем понять, где сидит вирус — на сервере или компьютере в редакции.
      Надеемся найти в ближайшее время. Спасибо за понимание!

      Рейтинг: 0

  8. Здравствуйте, слежу за конкурсом. Очень интересные работы. Вопрос: зашла в свой кабинет, чтобы проголосовать за работу, но около моей работы ссылки для голосования нет. Так и должно быть или ошибка какая- то?

    Рейтинг: 0

  9. Здравствуйте! Очень печально, что -1 используется в корыстных целях. Лучше бы не было возможности снижать баллы. Надеюсь, что на результат достойных работ число голосов не повлияет.

    Рейтинг: 0

    • Здравствуйте!
      Итоги конкурса будут подведены до конца недели. Не успеваем проверить все работы на плагиат и свести оценки членов жюри в связи с большим количеством работ.
      Благодарим за понимание!

      Рейтинг: 0

  11. Спасибо за ответ, а главное, за предоставленную педагогам возможность получить внешнюю, независимую оценку педмастерства в ходе участия в конкурсах вашего издательства.

    Рейтинг: 0

        • Добрый день, спасибо за информацию!
          Возникло некоторые вопросы, хотелось бы уточнить — у Вас указаны лауреаты, призёры, победители и «специальный диплом» — кто есть кто?
          Словарь Ожегова не помог мне разобраться, т.к.:
          ЛАУРЕАТ, -а, м. Человек, удостоенный особой премии за выдающиеся заслуги в области науки, искусства, за достижения в труде. Л. Нобелевской премии. Л. конкурса пианистов. || ж. лауреатка, -и (разг.). || прил. лауреатский, -ая, -ое.
          ПОБЕДИТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто победил, одержал победу. Народ-п. П. в состязании. Победителя не судят (афоризм). || ж. победительница, -ы.
          ПРИЗЁР и вовсе отсутствует
          ДИПЛОМАНТ, -а, м. Человек, награжденный дипломом (во 2 знач.). Д. международного конкурса скрипачей. || ж. дипломантка, -и. || прил, дипломантский, -ая,-ое.
          Вроде бы кажется, что лучше оказаться победителем однако:
          «В качестве приза победители конкурса ИНФО-2015 получат:
          *лауреаты конкурса — подписку на 2016 год на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» — в электронном и печатном видах, а также электронный комплект обоих журналов за 2015 год;
          * дипломанты конкурса и победители в онлайн-голосовании — электронную подписку на 2016 год на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе», а также электронный комплект обоих журналов за 2015 год.»

          Кто же в итоге победил в номинации?

          Рейтинг: 0

          • Здравствуйте!

            Победители конкурса ИНФО-2015 — это:
            — лауреаты (1-е место);
            — дипломанты (2-е место);
            — победители в онлайн-голосовании.

            Слово «призёр» в тексте объявления об итогах конкурса не используется.

            Рейтинг: 0

    • Уважаемая коллега!

      На электронный адрес, указанный при регистрации на сайте ИНФО, Вы получите сообщение из издательства о том, что электронная подписка оформлена. После оформления подписки все выпуски 2015 года будут доступны для скачивания из личного кабинета на сайте ИНФО. В дальнейшем Вы будете получать на свой электронный адрес информацию о выходе новых выпусков 2016 года, они также будут доступны для скачивания из личного кабинета, причем практически сразу после отправки журналов в печать.

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  14. Здравствуйте! Я участвовала в конкурсе ИНФО, оплатила сертификат. Как его получить — придет по почте или будет в электронном варианте в личном кабинете? Спасибо.

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  16. Добрый вечер!
    Пришло напоминание об окончании сроков приема работ. Мультики мы с ребятами отобрали. А теперь вопрос: мне нужно к каждому мультику написать 15 листов поясняющего текста? И о чем написать? Как выполнял, какие задачи решали, сколько времени делали?
    Наталья Гурская

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