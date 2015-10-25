Конкурс ИНФО-2015

XII Всероссийский конкурс

научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования

ИНФО-2015

Издательство «Образование и Информатика»,

Всероссийское научно-методическое общество педагогов

объявляют о проведении в 2015 году конкурса по следующим номинациям:

Урок информатики — тридцать лет спустя.

Опыт работы по ФГОС.

Информатизация образовательной организации. Использование электронных ресурсов.

Методическая копилка учителя информатики (специальная онлайн-номинация).

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса

Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием, использующих в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии. Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых педагогических технологий, методик обучения и управления образованием. Создание информационно-образовательного пространства на сайте Издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта использования средств информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности и в области управления образованием. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса — учащихся, педагогов, родителей.

Условия участия в конкурсе

Участником конкурса может стать любой человек, работающий в системе образования. Возраст участников не ограничен. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке. Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации. Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика». Форма участия в конкурсе — заочная.

Сроки и этапы проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 октября по 20 декабря 2015 года. Работы на конкурс принимаются по 20 декабря 2015 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут. Голосование на сайте за работы, представленные в онлайн-номинации, будет проходить с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года. Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2016 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в номерах № 1-2016 журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе». Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».

Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса

Критерии оценки конкурсных работ

Оригинальность, новизна и актуальность работы. Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов. Качество представленного материала. Системность и структурированность подачи материала.

Оценка работ в онлайн-номинации

Все работы, представленные в онлайн-номинации, будут опубликованы 25 декабря 2015 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом. Допускается задержка в 5 рабочих дней для работ, которые поступят в последние 3 дня. Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте, голосование проходит в закрытой форме. Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза. Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов. Итоги голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.

Победители конкурса получат:

Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов и издательства «Образование и Информатика». Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2016 год. По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2016 и «Информатика в школе» № 1-2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса. Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Требования к представляемым на конкурс материалам

1. Состав материалов, представляемых на конкурс.

1.1. На конкурс должны быть представлены:

конкурсная заявка (см. п. 2);

конкурсная работа (см. п. 3);

фотография автора работы (см. п. 4);

при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5).

1.2. Конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии) должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы. Архивный файл может быть прикреплен к заявке или выложен на файловый обменник, в последнем случае в заявке в поле «Сообщение для Оргкомитета» необходимо указать ссылку для скачивания файла.

2. Конкурсная заявка.

2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо зарегистрироваться).

2.2. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.

3. Конкурсная работа.

3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):

3.1.1. Номинация.

3.1.2. Название работы.

3.1.3. Сведения об авторе работы:

фамилия, имя, отчество автора полностью;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

должность автора в учреждении системы образования;

образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);

адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);

телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).

3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:

домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);

домашний телефон (обязательно — с кодом города);

мобильный телефон;

электронный адрес (e-mail).

Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.

3.1.5. Аннотация (не более 4 предложений).

3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).

3.2. Параметры оформления: редактор — MS Word, размер листа — А4, поля — по 20 мм со всех сторон, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пунктов, расстояние между строками — полтора интервала, графические материалы вставлены в текст.

3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.

3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.

4. Фотография автора конкурсной работы.

4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.

4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.

5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.

5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.

5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).

5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

Важные замечания

1. Рецензии на работы авторам не высылаются.

2. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3, 4.

3. Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные или не приложена/не соответствует указанным выше требованиям фотография.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.

4. Работы, оформление которых не соответствует указанным выше требованиям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.

Сертификат об участии

Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1–2016, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам БЕСПЛАТНО.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.

Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.

Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

Контакты Оргкомитета

Телефон: +7 (495) 364-95-97

E-mail: readinfo@infojournal.ru

http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»