Конкурс ИНФО-2016

Издательство «Образование и Информатика»,
Всероссийское научно-методическое общество педагогов
объявляют о проведении в 2016 году
XIII Всероссийского конкурса
научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования
ИНФО-2016
Номинации конкурса
1. Параллельный суперкомпьютерный мир.
Элементы суперкомпьютерного образования и параллельных технологий программирования для школьников разных ступеней обучения претендуют на то, чтобы стать основой инновационных образовательных технологий, способных обеспечить достижение востребованных обществом результатов обучения. В номинации могут быть представлены описания уроков, занятий в дошкольном учреждении и в учреждении дополнительного образования, а также внеурочных мероприятий для учащихся разного возраста.
2. Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.
Современная образовательная робототехника, интегрирующая изучение различных предметов школьной программы с развитием инженерного творчества учащихся, — это мощный инструмент формирования системного и алгоритмического мышления. В номинации могут быть представлены описания уроков, занятий в дошкольном учреждении и в учреждении дополнительного образования, а также внеурочных мероприятий для учащихся разного возраста с использованием робототехнического оборудования.
3. Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации.
В номинации могут быть представлены описания комплексного внедрения средств информатизации (любых разработчиков программного обеспечения и поставщиков оборудования) в практику работы образовательной организации. Желательно отразить информатизацию не менее трех сегментов в рамках одной организации.
4. Современные модели нетрадиционного урока информатики.
В номинации могут быть представлены описания уроков информатики в начальной, средней, старшей школе, а также занятий в учреждениях дополнительного образования, отражающие современные тенденции в методике обучения информатике.
5. Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров.
В номинации могут быть представлены оригинальные педагогические идеи использования средств ИКТ в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров, а также инновационные разработки в методике подготовки и переподготовки учителей информатики в свете реализации ФГОС общего и высшего образования.
Оргкомитет конкурса
Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.
Цели и задачи конкурса
- Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную практику современных методов и средств обучения и управления образованием.
- Актуализация внимания педагогической общественности к вопросам суперкомпьютерного и инженерного образования школьников.
- Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами суперкомпьютерного образования, параллельных технологий программирования, инженерного образования.
- Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, методик обучения и управления образованием.
- Создание информационно-образовательного пространства на сайте издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта внедрения инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами суперкомпьютерного и инженерного образования, а также опыта применения автоматизированных информационных систем в сфере образования.
- Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса.
Условия участия в конкурсе
- Участником конкурса может стать любой человек, связанный с работой в системе образования.
- Возраст участников не ограничен.
- Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов.
- Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке.
- Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации.
- Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика».
- Форма участия в конкурсе — заочная.
- В дополнение к основному конкурсу каждая работа может быть представлена автором для онлайн-голосования на сайте издательства «Образование и Информатика».
Сроки и этапы проведения конкурса
- Работы на конкурс принимаются с 1 сентября по 15 ноября 2016 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут.
- Голосование на сайте за работы, представленные для онлайн-голосования, будет проходить с 1 по 20 декабря 2016 года включительно.
- Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2017 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1-2017.
- Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».
Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса
Критерии оценки конкурсных работ
- Оригинальность раскрытия темы, творческий потенциал, наличие самостоятельных идей, новизна и актуальность работы.
- Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов.
- Возможность масштабирования работы и проецирования на другие образовательные организации.
- Системность и структурированность изложения материала.
- Грамотность текста, стилистически правильная подача материала.
- Наличие авторского дидактического обеспечения (мультимедийная презентация, видеоролик, интерактивный тест, сайт и т. д.).
Оценка работ, представленных для онлайн-голосования
- Все работы, представленные для онлайн-голосования, будут опубликованы 1 декабря 2016 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом.
- Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте.
- Голосование проходит в закрытой форме.
- Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза.
- Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов.
- Победители онлайн-голосования будут отмечены специальными дипломами. Получение специального диплома по итогам онлайн-голосования не ограничивает получение участником диплома жюри в соответствующей номинации за ту же работу (то есть за одну и ту же работу участник может получить два диплома — специальный диплом по итогам онлайн-голосования и диплом жюри).
- Итоги онлайн-голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.
Победители конкурса получат (бесплатно):
- Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов, издательства «Образование и Информатика» и партнеров конкурса.
- Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2017 год.
- По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2017 и «Информатика в школе» № 1-2017, в которых будут опубликованы итоги конкурса.
- Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.
Требования к представляемым на конкурс материалам
1. Состав материалов, представляемых на конкурс.
1.1. На конкурс должны быть представлены:
- конкурсная заявка (см. п. 2);
- конкурсная работа (см. п. 3);
- фотография автора работы (см. п. 4);
- при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5).
1.2. Все конкурсные материалы — конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии) — должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
2. Конкурсная заявка.
2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).
2.2. Архивный файл с конкурсными материалами должен быть выложен на файловый обменник. В форме заявки в поле «Сообщение для Оргкомитета» должна быть указана ссылка для скачивания файла. Файловый обменник может быть любой, но желательно, чтобы работа с ним не предусматривала ввод пароля, квоту на скачивание, временную задержку и т. п., так как все это затрудняет обработку конкурсных материалов. (Например, не надо использовать файловый обменник http://файлообменник.рф/, так как он предлагает платное скачивание, а при отказе от такового ставит огромные задержки и квоты на скачивание.)
2.3. Для участия работы в онлайн-голосовании необходимо сделать соответствующую пометку в форме заявки в поле «Участвовать в онлайн-голосовании».
2.4. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.
3. Конкурсная работа.
3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):
3.1.1. Номинация.
3.1.2. Название работы.
3.1.3. Сведения об авторе работы:
- фамилия, имя, отчество автора полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- должность автора в учреждении системы образования;
- образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);
- адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);
- телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).
3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:
- домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);
- домашний телефон (обязательно — с кодом города);
- мобильный телефон;
- электронный адрес (e-mail).
Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.
3.1.5. Аннотация (не более четырех предложений). (С примерами аннотаций можно ознакомиться на страницах выпусков журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», где представлены аннотации к каждой статье.)
3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).
3.2. Параметры оформления: редактор — MS Word, размер листа — А4, поля — по 20 мм со всех сторон, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пунктов, расстояние между строками — полтора интервала, графические материалы вставлены в текст.
3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.
3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.
4. Фотография автора конкурсной работы.
4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.
4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.
4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.
5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.
5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.
5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).
5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
Важные замечания
- Рецензии на работы авторам не высылаются.
- В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3–5.
- Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
- Работы, оформление которых не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Конкурсная работа», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
- Заявки без фотографии или с фотографией, которая не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Фотография автора конкурсной работы», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Обязательно проверяйте разрешение фотографии перед отправкой материалов на конкурс!
Сертификат об участии
Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1–2017, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам бесплатно.
Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.
Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>
Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.
Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.
Дополнительная информация
Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).
Контакты Оргкомитета
Телефон: +7 (495) 364-95-97
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»
Партнеры конкурса
Номинация 1
- Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносова: http://www.srcc.msu.su/
Номинация 2
- ООО «ГАМАН» (проект УМКИ): http://www.umkikit.ru/
- ООО «Ларт плюс» (проект ЛАРТ): http://lartmaster.ru/
- ООО «Линукс формат» (проект ScratchDuino): http://scratchduino.ru/
Номинация 3
- Компания «ИРТех» (Информационные системы и комплексные решения для образования)
http://www.ir-tech.ru/
- Фирма «1С» (Комплексные решения для автоматизации всех уровней образования)
http://1c.ru/
- Группа компаний «АВЕРС» (Удобные и качественные программные решения для образования)
http://www.iicavers.ru/
Конкурс ИНФО-2016: 13 комментариев
Уважаемые коллеги!
Еще раз обращаем ваше внимание на соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов.
Пожалуйста, перед отправкой заявки проверяйте качество фотографии, которую вы отправляете в адрес Оргкомитета.
Мы запрашиваем фотографию не для того, чтобы посмотреть на участника, а для ее возможного размещения на обложке журнала «Информатика и образование» — в случае победы работы в конкурсе. Поэтому фотография должна быть соответствующего качества (разрешение — не менее 300 точек на дюйм), размера (не менее 4 на 5 см) и содержания (формальный стиль одежды и т.п.).
К сожалению, подавляющее большинство участников конкурса присылают фотографию одного из двух вариантов:
1) с разрешением 72 или 96 точек на дюйм;
2) программно преобразованную из фотографии с низким разрешением с соответствующим уменьшением размера (например, присланная в адрес Оргкомитета фотография размером менее одного сантиметра по ширине и высоте — это не исключительный случай, а уже обыденность).
Особенно удручают такие фотографии, если учесть, что присылают их учителя информатики, в профессиональные компетенции которых входит знание теоретических и практических основ работы с растровой графикой.
Представление к участию в конкурсе материалов, подготовленных в точном соответствии с указанными выше «Требованиями к представляемым на конкурс материалам», позволяет оперативно обработать присланную заявку и, кроме того, является хорошей презентацией участника конкурса.
Ждем ваших работ и удачи в конкурсе!
В требования к фотографии укажите, что она должна быть отсканирована с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Никакое другое устройство такого разрешения не поддерживает!
Здравствуйте!
Благодарим вас за внимание к конкурсу и тщательное изучение информации.
Но заметим, что указывать в требованиях, что фотография «должна быть отсканирована с разрешением не менее 300 точек на дюйм», было бы некорректно, поскольку сканирование с разрешением 300 dpi — это один из вариантов подготовки фотографии заданного качества, но не единственный.
Утверждение, что «Никакое другое устройство такого разрешения не поддерживает», — неверно. Если вы фотографируете не мобильным телефоном, а фотокамерой, то в ней, как правило (за все камеры, конечно, мы не можем поручиться), есть возможность выбора разрешения, и даже большего, чем 300 dpi.
Пример: http://drive.google.com/open?id=0B28IUStvI92aZzIyVE00bkdEMmc
Это фотография, сделанная фотокамерой, без какой-либо обработки, разрешение — 480 dpi, можете убедиться в этом с помощью любой соответствующей программы.
Резюмируя:
Фотография, сделанная фотокамерой, на которой выставлено разрешение 300 dpi (или большее), — это оптимальный вариант. Но можно для подготовки фотографии должного качества использовать и сканирование.
требуете много
да еще сертификат платный
неужели пдф файл и тот надо покупать?
АПКИТ все бесплатно дает!
Здравствуйте!
Участие в конкурсе бесплатное. По результатам конкурса победители получают публикацию, диплом, подписку — электронную и обычную. Участники, работы которых рекомендованы к публикации, получают сертификат, авторский экземпляр журнала и электронную подписку. Все это бесплатно.
Все конкурсные требования обусловлены исключительно возможностью дальнейшей публикации материалов в журналах издательства.
Спасибо за внимание к конкурсу!
Как и где организовано online голосование?
Сегодня уже 1 декабря.
Пожалуйста укажите ссылку на голосование за работы !
Добрый день!
Заканчиваем выкладку работ. Голосование запустим сегодня вечером.
Ссылка будет размещена на главной странице и в электронной рассылке.
Спасибо за внимание к конкурсу!
Здравствуйте! Где я могу найти ссылку на голосование за работы?
Здравствуйте!
Ссылка есть на главной странице сайта: http://infojournal.ru/ (зеленая кнопка «On-line голосование» под заголовком «Текущие конкурсы ИНФО. Конкурс ИНФО-2016».
Кроме того, в верхнем меню на каждой странице есть пункт «Голосование ИНФО-2016».
И прямая ссылка: http://infojournal.ru/competition/info-2016/on-line/
У некоторых участников накрутки по 25 голосов за вечер. Смешно наблюдать эту гонку.
Здравствуйте!
У нас для каждого голоса фиксируется множество параметров. До объявления результатов голосования все параметры будут проанализированы на предмет «накрутки».
Спасибо за внимание к конкурсу ИНФО-2016!
Уважаемые коллеги!
На сайте опубликованы итоги XIII Всероссийского конкурса научно-практических работ ИНФО-2016:
http://infojournal.ru/competition/info-2016-result/
Если у вас есть вопросы по результатам конкурса, а также по получению дипломов и журналов победителями, просьба обращаться в редакцию ИНФО по адресу:
readinfo@infojournal.ru