Конкурс ИНФО-2016

Издательство «Образование и Информатика»,

Всероссийское научно-методическое общество педагогов

объявляют о проведении в 2016 году

XIII Всероссийского конкурса

научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования

ИНФО-2016

Номинации конкурса

1. Параллельный суперкомпьютерный мир.

Элементы суперкомпьютерного образования и параллельных технологий программирования для школьников разных ступеней обучения претендуют на то, чтобы стать основой инновационных образовательных технологий, способных обеспечить достижение востребованных обществом результатов обучения. В номинации могут быть представлены описания уроков, занятий в дошкольном учреждении и в учреждении дополнительного образования, а также внеурочных мероприятий для учащихся разного возраста.

2. Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.

Современная образовательная робототехника, интегрирующая изучение различных предметов школьной программы с развитием инженерного творчества учащихся, — это мощный инструмент формирования системного и алгоритмического мышления. В номинации могут быть представлены описания уроков, занятий в дошкольном учреждении и в учреждении дополнительного образования, а также внеурочных мероприятий для учащихся разного возраста с использованием робототехнического оборудования.

3. Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации.

В номинации могут быть представлены описания комплексного внедрения средств информатизации (любых разработчиков программного обеспечения и поставщиков оборудования) в практику работы образовательной организации. Желательно отразить информатизацию не менее трех сегментов в рамках одной организации.

4. Современные модели нетрадиционного урока информатики.

В номинации могут быть представлены описания уроков информатики в начальной, средней, старшей школе, а также занятий в учреждениях дополнительного образования, отражающие современные тенденции в методике обучения информатике.

5. Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров.

В номинации могут быть представлены оригинальные педагогические идеи использования средств ИКТ в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров, а также инновационные разработки в методике подготовки и переподготовки учителей информатики в свете реализации ФГОС общего и высшего образования.

Оргкомитет конкурса

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса

Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную практику современных методов и средств обучения и управления образованием. Актуализация внимания педагогической общественности к вопросам суперкомпьютерного и инженерного образования школьников. Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами суперкомпьютерного образования, параллельных технологий программирования, инженерного образования. Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, методик обучения и управления образованием. Создание информационно-образовательного пространства на сайте издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта внедрения инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами суперкомпьютерного и инженерного образования, а также опыта применения автоматизированных информационных систем в сфере образования. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса.

Условия участия в конкурсе

Участником конкурса может стать любой человек, связанный с работой в системе образования. Возраст участников не ограничен. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке. Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации. Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика». Форма участия в конкурсе — заочная. В дополнение к основному конкурсу каждая работа может быть представлена автором для онлайн-голосования на сайте издательства «Образование и Информатика».

Сроки и этапы проведения конкурса

Работы на конкурс принимаются с 1 сентября по 15 ноября 2016 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут. Голосование на сайте за работы, представленные для онлайн-голосования, будет проходить с 1 по 20 декабря 2016 года включительно. Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2017 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1-2017. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».

Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса

Критерии оценки конкурсных работ

Оригинальность раскрытия темы, творческий потенциал, наличие самостоятельных идей, новизна и актуальность работы. Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов. Возможность масштабирования работы и проецирования на другие образовательные организации. Системность и структурированность изложения материала. Грамотность текста, стилистически правильная подача материала. Наличие авторского дидактического обеспечения (мультимедийная презентация, видеоролик, интерактивный тест, сайт и т. д.).

Оценка работ, представленных для онлайн-голосования

Все работы, представленные для онлайн-голосования, будут опубликованы 1 декабря 2016 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом. Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте. Голосование проходит в закрытой форме. Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза. Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов. Победители онлайн-голосования будут отмечены специальными дипломами. Получение специального диплома по итогам онлайн-голосования не ограничивает получение участником диплома жюри в соответствующей номинации за ту же работу (то есть за одну и ту же работу участник может получить два диплома — специальный диплом по итогам онлайн-голосования и диплом жюри). Итоги онлайн-голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.

Победители конкурса получат (бесплатно):

Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов, издательства «Образование и Информатика» и партнеров конкурса. Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2017 год. По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2017 и «Информатика в школе» № 1-2017, в которых будут опубликованы итоги конкурса. Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Требования к представляемым на конкурс материалам

1. Состав материалов, представляемых на конкурс.

1.1. На конкурс должны быть представлены:

конкурсная заявка (см. п. 2);

конкурсная работа (см. п. 3);

фотография автора работы (см. п. 4);

при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5).

1.2. Все конкурсные материалы — конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии) — должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

2. Конкурсная заявка.

2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

2.2. Архивный файл с конкурсными материалами должен быть выложен на файловый обменник. В форме заявки в поле «Сообщение для Оргкомитета» должна быть указана ссылка для скачивания файла. Файловый обменник может быть любой, но желательно, чтобы работа с ним не предусматривала ввод пароля, квоту на скачивание, временную задержку и т. п., так как все это затрудняет обработку конкурсных материалов. (Например, не надо использовать файловый обменник http://файлообменник.рф/, так как он предлагает платное скачивание, а при отказе от такового ставит огромные задержки и квоты на скачивание.)

2.3. Для участия работы в онлайн-голосовании необходимо сделать соответствующую пометку в форме заявки в поле «Участвовать в онлайн-голосовании».

2.4. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.

3. Конкурсная работа.

3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):

3.1.1. Номинация.

3.1.2. Название работы.

3.1.3. Сведения об авторе работы:

фамилия, имя, отчество автора полностью;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

должность автора в учреждении системы образования;

образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);

адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);

телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).

3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:

домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);

домашний телефон (обязательно — с кодом города);

мобильный телефон;

электронный адрес (e-mail).

Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.

3.1.5. Аннотация (не более четырех предложений). (С примерами аннотаций можно ознакомиться на страницах выпусков журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», где представлены аннотации к каждой статье.)

3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).

3.2. Параметры оформления: редактор — MS Word, размер листа — А4, поля — по 20 мм со всех сторон, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пунктов, расстояние между строками — полтора интервала, графические материалы вставлены в текст.

3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.

3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.

4. Фотография автора конкурсной работы.

4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.

4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.

5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.

5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.

5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).

5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

Важные замечания

Рецензии на работы авторам не высылаются. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3–5. Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Работы, оформление которых не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Конкурсная работа», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Заявки без фотографии или с фотографией, которая не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Фотография автора конкурсной работы», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Обязательно проверяйте разрешение фотографии перед отправкой материалов на конкурс!

Сертификат об участии

Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1–2017, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам бесплатно.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.

Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.

Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

Контакты Оргкомитета

Телефон: +7 (495) 364-95-97

E-mail: readinfo@infojournal.ru

http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»

Партнеры конкурса

Номинация 1

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносова: http://www.srcc.msu.su/

Номинация 2

Номинация 3