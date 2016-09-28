Конкурс ИНФО-2016

Издательство «Образование и Информатика»,
Всероссийское научно-методическое общество педагогов
объявляют о проведении в 2016 году

XIII Всероссийского конкурса
научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования
ИНФО-2016

Номинации конкурса

1. Параллельный суперкомпьютерный мир.

Элементы суперкомпьютерного образования и параллельных технологий программирования для школьников разных ступеней обучения претендуют на то, чтобы стать основой инновационных образовательных технологий, способных обеспечить достижение востребованных обществом результатов обучения. В номинации могут быть представлены описания уроков, занятий в дошкольном учреждении и в учреждении дополнительного образования, а также внеурочных мероприятий для учащихся разного возраста.

2. Робототехника в образовании. Использование робототехнического оборудования на занятиях.

Современная образовательная робототехника, интегрирующая изучение различных предметов школьной программы с развитием инженерного творчества учащихся, — это мощный инструмент формирования системного и алгоритмического мышления. В номинации могут быть представлены описания уроков, занятий в дошкольном учреждении и в учреждении дополнительного образования, а также внеурочных мероприятий для учащихся разного возраста с использованием робототехнического оборудования.

3. Опыт создания информационно-образовательной среды образовательной организации.

В номинации могут быть представлены описания комплексного внедрения средств информатизации (любых разработчиков программного обеспечения и поставщиков оборудования) в практику работы образовательной организации. Желательно отразить информатизацию не менее трех сегментов в рамках одной организации.

4. Современные модели нетрадиционного урока информатики.

В номинации могут быть представлены описания уроков информатики в начальной, средней, старшей школе, а также занятий в учреждениях дополнительного образования, отражающие современные тенденции в методике обучения информатике.

5. Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров.

В номинации могут быть представлены оригинальные педагогические идеи использования средств ИКТ в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров, а также инновационные разработки в методике подготовки и переподготовки учителей информатики в свете реализации ФГОС общего и высшего образования.

Оргкомитет конкурса

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.

Цели и задачи конкурса

  1. Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную практику современных методов и средств обучения и управления образованием.
  2. Актуализация внимания педагогической общественности к вопросам суперкомпьютерного и инженерного образования школьников.
  3. Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами суперкомпьютерного образования, параллельных технологий программирования, инженерного образования.
  4. Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, методик обучения и управления образованием.
  5. Создание информационно-образовательного пространства на сайте издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта внедрения инновационных образовательных технологий, в том числе с элементами суперкомпьютерного и инженерного образования, а также опыта применения автоматизированных информационных систем в сфере образования.
  6. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса.

Условия участия в конкурсе

  1. Участником конкурса может стать любой человек, связанный с работой в системе образования.
  2. Возраст участников не ограничен.
  3. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов.
  4. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке.
  5. Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации.
  6. Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика».
  7. Форма участия в конкурсе — заочная.
  8. В дополнение к основному конкурсу каждая работа может быть представлена автором для онлайн-голосования на сайте издательства «Образование и Информатика».

Сроки и этапы проведения конкурса

  1. Работы на конкурс принимаются с 1 сентября по 15 ноября 2016 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут.
  2. Голосование на сайте за работы, представленные для онлайн-голосования, будет проходить с 1 по 20 декабря 2016 года включительно.
  3. Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2017 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1-2017.
  4. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».

Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса

Критерии оценки конкурсных работ

  1. Оригинальность раскрытия темы, творческий потенциал, наличие самостоятельных идей, новизна и актуальность работы.
  2. Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов.
  3. Возможность масштабирования работы и проецирования на другие образовательные организации.
  4. Системность и структурированность изложения материала.
  5. Грамотность текста, стилистически правильная подача материала.
  6. Наличие авторского дидактического обеспечения (мультимедийная презентация, видеоролик, интерактивный тест, сайт и т. д.).

Оценка работ, представленных для онлайн-голосования

  1. Все работы, представленные для онлайн-голосования, будут опубликованы 1 декабря 2016 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом.
  2. Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте.
  3. Голосование проходит в закрытой форме.
  4. Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза.
  5. Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов.
  6. Победители онлайн-голосования будут отмечены специальными дипломами. Получение специального диплома по итогам онлайн-голосования не ограничивает получение участником диплома жюри в соответствующей номинации за ту же работу (то есть за одну и ту же работу участник может получить два диплома — специальный диплом по итогам онлайн-голосования и диплом жюри).
  7. Итоги онлайн-голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.

Победители конкурса получат (бесплатно):

  1. Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов, издательства «Образование и Информатика» и партнеров конкурса.
  2. Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2017 год.
  3. По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2017 и «Информатика в школе» № 1-2017, в которых будут опубликованы итоги конкурса.
  4. Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

Требования к представляемым на конкурс материалам

1. Состав материалов, представляемых на конкурс.

1.1. На конкурс должны быть представлены:

  • конкурсная заявка (см. п. 2);
  • конкурсная работа (см. п. 3);
  • фотография автора работы (см. п. 4);
  • при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5).

1.2. Все конкурсные материалы — конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии) — должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

2. Конкурсная заявка.

2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

2.2. Архивный файл с конкурсными материалами должен быть выложен на файловый обменник. В форме заявки в поле «Сообщение для Оргкомитета» должна быть указана ссылка для скачивания файла. Файловый обменник может быть любой, но желательно, чтобы работа с ним не предусматривала ввод пароля, квоту на скачивание, временную задержку и т. п., так как все это затрудняет обработку конкурсных материалов. (Например, не надо использовать файловый обменник http://файлообменник.рф/, так как он предлагает платное скачивание, а при отказе от такового ставит огромные задержки и квоты на скачивание.)

2.3. Для участия работы в онлайн-голосовании необходимо сделать соответствующую пометку в форме заявки в поле «Участвовать в онлайн-голосовании».

2.4. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.

3. Конкурсная работа.

3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):

3.1.1. Номинация.

3.1.2. Название работы.

3.1.3. Сведения об авторе работы:

  • фамилия, имя, отчество автора полностью;
  • ученая степень (при наличии);
  • ученое звание (при наличии);
  • должность автора в учреждении системы образования;
  • образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);
  • адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);
  • телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).

3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:

  • домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);
  • домашний телефон (обязательно — с кодом города);
  • мобильный телефон;
  • электронный адрес (e-mail).

Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.

3.1.5. Аннотация (не более четырех предложений). (С примерами аннотаций можно ознакомиться на страницах выпусков журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», где представлены аннотации к каждой статье.)

3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).

3.2. Параметры оформления: редактор — MS Word, размер листа — А4, поля — по 20 мм со всех сторон, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12 пунктов, расстояние между строками — полтора интервала, графические материалы вставлены в текст.

3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.

3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.

4. Фотография автора конкурсной работы.

4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.

4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.

5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.

5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.

5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).

5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

Важные замечания

  1. Рецензии на работы авторам не высылаются.
  2. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3–5.
  3. Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
  4. Работы, оформление которых не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Конкурсная работа», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
  5. Заявки без фотографии или с фотографией, которая не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Фотография автора конкурсной работы», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Обязательно проверяйте разрешение фотографии перед отправкой материалов на конкурс!

Сертификат об участии

Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1–2017, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам бесплатно.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.

Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.

Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

Контакты Оргкомитета

Телефон: +7 (495) 364-95-97
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»

Партнеры конкурса

Номинация 1

  • Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М. В. Ломоносова: http://www.srcc.msu.su/

Номинация 2

Номинация 3

  • Компания «ИРТех» (Информационные системы и комплексные решения для образования)
    http://www.ir-tech.ru/
  • Фирма «1С» (Комплексные решения для автоматизации всех уровней образования)
    http://1c.ru/
  • Группа компаний «АВЕРС» (Удобные и качественные программные решения  для образования)
    http://www.iicavers.ru/

Конкурс ИНФО-2016: 13 комментариев

  1. Уважаемые коллеги!

    Еще раз обращаем ваше внимание на соблюдение требований к оформлению конкурсных материалов.

    Пожалуйста, перед отправкой заявки проверяйте качество фотографии, которую вы отправляете в адрес Оргкомитета.

    Мы запрашиваем фотографию не для того, чтобы посмотреть на участника, а для ее возможного размещения на обложке журнала «Информатика и образование» — в случае победы работы в конкурсе. Поэтому фотография должна быть соответствующего качества (разрешение — не менее 300 точек на дюйм), размера (не менее 4 на 5 см) и содержания (формальный стиль одежды и т.п.).

    К сожалению, подавляющее большинство участников конкурса присылают фотографию одного из двух вариантов:
    1) с разрешением 72 или 96 точек на дюйм;
    2) программно преобразованную из фотографии с низким разрешением с соответствующим уменьшением размера (например, присланная в адрес Оргкомитета фотография размером менее одного сантиметра по ширине и высоте — это не исключительный случай, а уже обыденность).

    Особенно удручают такие фотографии, если учесть, что присылают их учителя информатики, в профессиональные компетенции которых входит знание теоретических и практических основ работы с растровой графикой.

    Представление к участию в конкурсе материалов, подготовленных в точном соответствии с указанными выше «Требованиями к представляемым на конкурс материалам», позволяет оперативно обработать присланную заявку и, кроме того, является хорошей презентацией участника конкурса.

    Ждем ваших работ и удачи в конкурсе!

    Рейтинг: 0

  2. В требования к фотографии укажите, что она должна быть отсканирована с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Никакое другое устройство такого разрешения не поддерживает!

    Рейтинг: 0

    • Здравствуйте!

      Благодарим вас за внимание к конкурсу и тщательное изучение информации.

      Но заметим, что указывать в требованиях, что фотография «должна быть отсканирована с разрешением не менее 300 точек на дюйм», было бы некорректно, поскольку сканирование с разрешением 300 dpi — это один из вариантов подготовки фотографии заданного качества, но не единственный.

      Утверждение, что «Никакое другое устройство такого разрешения не поддерживает», — неверно. Если вы фотографируете не мобильным телефоном, а фотокамерой, то в ней, как правило (за все камеры, конечно, мы не можем поручиться), есть возможность выбора разрешения, и даже большего, чем 300 dpi.
      Пример: http://drive.google.com/open?id=0B28IUStvI92aZzIyVE00bkdEMmc
      Это фотография, сделанная фотокамерой, без какой-либо обработки, разрешение — 480 dpi, можете убедиться в этом с помощью любой соответствующей программы.

      Резюмируя:
      Фотография, сделанная фотокамерой, на которой выставлено разрешение 300 dpi (или большее), — это оптимальный вариант. Но можно для подготовки фотографии должного качества использовать и сканирование.

      Рейтинг: 0

    • Здравствуйте!
      Участие в конкурсе бесплатное. По результатам конкурса победители получают публикацию, диплом, подписку — электронную и обычную. Участники, работы которых рекомендованы к публикации, получают сертификат, авторский экземпляр журнала и электронную подписку. Все это бесплатно.
      Все конкурсные требования обусловлены исключительно возможностью дальнейшей публикации материалов в журналах издательства.
      Спасибо за внимание к конкурсу!

      Рейтинг: 0

  8. Здравствуйте!

    Ссылка есть на главной странице сайта: http://infojournal.ru/ (зеленая кнопка «On-line голосование» под заголовком «Текущие конкурсы ИНФО. Конкурс ИНФО-2016».

    Кроме того, в верхнем меню на каждой странице есть пункт «Голосование ИНФО-2016».

    И прямая ссылка: http://infojournal.ru/competition/info-2016/on-line/

    Рейтинг: 1

    • Здравствуйте!
      У нас для каждого голоса фиксируется множество параметров. До объявления результатов голосования все параметры будут проанализированы на предмет «накрутки».
      Спасибо за внимание к конкурсу ИНФО-2016!

      Рейтинг: 0

  10. Уважаемые коллеги!

    На сайте опубликованы итоги XIII Всероссийского конкурса научно-практических работ ИНФО-2016:
    http://infojournal.ru/competition/info-2016-result/

    Если у вас есть вопросы по результатам конкурса, а также по получению дипломов и журналов победителями, просьба обращаться в редакцию ИНФО по адресу:
    readinfo@infojournal.ru

    Рейтинг: 0

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