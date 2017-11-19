Уважаемые коллеги!

Прием работ на конкурс ИНФО-2017 продлен

до 24:00 19 ноября 2017 года.

Издательство «Образование и Информатика»,

Всероссийское научно-методическое общество педагогов

объявляют о проведении в 2017 году

XIV Всероссийского конкурса

научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования

ИНФО-2017

I. Номинации конкурса.

II. Оргкомитет конкурса.

III. Цели и задачи конкурса.

IV. Условия участия в конкурсе.

V. Сроки и этапы проведения конкурса.

VI. Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса.

VII. Требования к представляемым на конкурс материалам.

VIII. Важные замечания.

IX. Сертификат об участии в конкурсе.

X. Сборник тезисов конкурса.

XI. Дополнительная информация.

XII. Контакты Оргкомитета.



I. Номинации конкурса

1. Программируем по-новому.

2. Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов.

3. Правила информационной безопасности — изучаем и соблюдаем.

4. Дистанционные технологии в практике работы образовательной организации.

5. Инновации в профессиональной подготовке будущего учителя информатики.



II. Оргкомитет конкурса

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее — Оргкомитет), состоящий из представителей Российской академии образования, ведущих методистов, членов Всероссийского научно-методического общества педагогов, членов редакционных советов журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», сотрудников объединенной редакции журналов.



III. Цели и задачи конкурса

Поддержка и распространение опыта педагогов и образовательных организаций по внедрению в образовательную практику современных методов и средств обучения и управления образованием. Выявление и поддержка талантливых педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием, заинтересованных в развитии инновационных образовательных технологий. Включение педагогов, методистов, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием в деятельность по разработке нового содержания образования, новых образовательных технологий, методик обучения и управления образованием. Создание информационно-образовательного пространства на сайте издательства «Образование и Информатика», а также на страницах журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» по обмену и распространению опыта внедрения инновационных образовательных технологий. Повышение информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса.

IV. Условия участия в конкурсе

Участником конкурса может стать любой человек, связанный с работой в системе образования. Возраст участников не ограничен. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или группа авторов. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке. Участник конкурса может подать по одной заявке в каждой номинации. Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика». Форма участия в конкурсе — заочная. В дополнение к основному конкурсу каждая работа может быть представлена автором для онлайн-голосования на сайте издательства «Образование и Информатика». Новое в конкурсе ИНФО! В дополнение к участию в конкурсе каждый автор может представить тезисы своей работы для их публикации в специальном сборнике.

V. Сроки и этапы проведения конкурса

Работы на конкурс принимаются с 1 августа по 15 ноября 2017 года включительно. Работы, присланные позже 15 ноября 2017 года, к участию в конкурсе допускаться не будут. Голосование на сайте за работы, представленные для онлайн-голосования, будет проходить с 1 по 20 декабря 2017 года включительно. Итоги конкурса будут подведены до 31 января 2018 года и опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика», а также в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1-2018. Лучшие работы будут опубликованы в журналах «Информатика и образование» и «Информатика в школе».

VI. Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса

Критерии оценки конкурсных работ

Оригинальность раскрытия темы, творческий потенциал, наличие самостоятельных идей, новизна и актуальность работы. Использование инновационных педагогических технологий, разнообразие и целесообразность методических приемов. Возможность масштабирования работы и проецирования на другие образовательные организации. Системность и структурированность изложения материала. Стилистически и орфографически грамотное изложение материала. Наличие авторского дидактического обеспечения (мультимедийная презентация, видеоролик, интерактивный тест, сайт и т. д.).

Оценка работ, представленных для онлайн-голосования

Все работы, представленные для онлайн-голосования, будут опубликованы 1 декабря 2017 года в открытом доступе на сайте издательства «Образование и Информатика» от имени автора работы после предварительной модерации Оргкомитетом. Работы оценивают только зарегистрированные пользователи на сайте. Голосование проходит в закрытой форме. Каждый зарегистрированный пользователь может проголосовать за каждую из представленных работ, но не более одного раза. Оргкомитет оставляет за собой право обнулить голосование за любую работу или снять работу с участия в конкурсе при попытке искусственной накрутки голосов. Победители онлайн-голосования будут отмечены специальными дипломами. Получение специального диплома по итогам онлайн-голосования не ограничивает получение участником диплома жюри в соответствующей номинации за ту же работу (то есть за одну и ту же работу участник может получить два диплома — специальный диплом по итогам онлайн-голосования и диплом жюри). Итоги онлайн-голосования будут учтены жюри при подведении общих итогов конкурса.

Победители конкурса получат (бесплатно):

Диплом от Всероссийского научно-методического общества педагогов и издательства «Образование и Информатика». Электронную подписку на журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» на 2018 год. По одному печатному экземпляру журналов «Информатика и образование» № 1-2018 и «Информатика в школе» № 1-2018, в которых будут опубликованы итоги конкурса. Авторский печатный экземпляр журнала с опубликованной работой.

VII. Требования к представляемым на конкурс материалам

1. Состав материалов, представляемых на конкурс.

1.1. На конкурс должны быть представлены:

конкурсная заявка (см. п. 2);

конкурсная работа (см. п. 3);

фотография автора работы (см. п. 4);

при необходимости работа может сопровождаться дополнительными материалами (см. п. 5);

по желанию автора — тезисы работы для публикации в сборнике тезисов (см. ниже раздел X «Сборник тезисов конкурса»).

1.2. Все конкурсные материалы — конкурсная работа, фотография автора работы, дополнительные материалы (при их наличии), тезисы работы (при заявленном желании автора опубликовать их в сборнике тезисов) — должны быть представлены в одном архиве. Имя архивного файла должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

2. Конкурсная заявка.

2.1. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

2.2. Архивный файл с конкурсными материалами должен быть выложен на файловый обменник. В форме заявки в поле «Сообщение для Оргкомитета» должна быть указана ссылка для скачивания файла. Файловый обменник может быть любой, но желательно, чтобы работа с ним не предусматривала ввод пароля, квоту на скачивание, временную задержку и т. п., так как все это затрудняет обработку конкурсных материалов. (Например, не надо использовать файловый обменник http://файлообменник.рф/, так как он предлагает платное скачивание, а при отказе от такового ставит огромные задержки и квоты на скачивание.)

2.3. Для участия работы в онлайн-голосовании необходимо сделать соответствующую пометку в форме заявки в поле «Хочу, чтобы работа участвовала в онлайн-голосовании».

2.4. Для публикации тезисов работы в сборнике тезисов необходимо сделать соответствующую пометку в форме заявки в поле «Хочу опубликовать тезисы работы в сборнике тезисов конкурса».

2.5. Если автор представляет к участию в конкурсе несколько работ (в разных номинациях), то необходимо подать заявку на каждую работу.

3. Конкурсная работа.

3.1. В начале работы указываются следующие сведения (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):

3.1.1. Номинация.

3.1.2. Название работы.

3.1.3. Сведения об авторе работы:

фамилия, имя, отчество автора полностью;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

должность автора в учреждении системы образования;

образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);

адрес образовательного учреждения (обязательно — с индексом);

телефон образовательного учреждения (обязательно — с кодом города).

3.1.4. Контактная информация автора — сведения, необходимые для оперативной связи и отправки (в случае победы работы в конкурсе) диплома и журналов:

домашний почтовый адрес (обязательно — с индексом);

домашний телефон (обязательно — с кодом города);

мобильный телефон;

электронный адрес (e-mail).

Если работа коллективная, сведения в п. 3.1.3 и 3.1.4 указываются для каждого из авторов.

3.1.5. Аннотация (не более четырех предложений). (С примерами аннотаций можно ознакомиться на страницах выпусков журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе», где представлены аннотации к каждой статье.)

3.1.6. Ключевые слова (не более 10 слов/словосочетаний).

3.2. Параметры оформления:

редактор — MS Word;

размер листа — А4;

поля — по 20 мм со всех сторон;

шрифт — Times New Roman;

размер шрифта — 12 пунктов;

расстояние между строками — полтора интервала;

графические материалы вставлены в текст.

3.3. Объем работы: не более 15 страниц. Указанный объем не включает общие сведения о работе и об авторе работы.

3.4. Имя файла с работой должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

3.5. В случае победы в конкурсе работа будет напечатана в одном из журналов — «Информатика и образование» или «Информатика в школе», то есть по сути это должна быть журнальная статья, и вся информация должна находиться в одном текстовом файле. К работе можно приложить презентацию, образцы раздаточного материала и т. п., но только в качестве дополнительного материала.

4. Фотография автора конкурсной работы.

4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться фотографией автора (авторов). Требования к фотографиям: размер (не менее) — 4 см в ширину, 5 см в высоту.

4.2. Фотография должна быть представлена в отдельном файле формата TIFF или JPG, разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

4.3. Имя файла с фотографией должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество.jpg, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

4.4. При выборе фотографии для отправки ее в адрес Оргкомитета конкурса настоятельно рекомендуем учитывать, что фотографии победителей конкурса будут размещены на обложке журнала «Информатика и образование», поэтому должны быть достаточно формальными.

5. Дополнительные материалы к конкурсной работе.

5.1. К работе можно приложить дополнительные материалы: презентацию, листинги программ, образцы раздаточного материала и т. п.

5.2. Дополнительные материалы должны быть представлены в виде архива (архиваторы — rar или zip).

5.3. Имя файла с дополнительными материалами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ДОПОЛНЕНИЯ.rar, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.



VIII. Важные замечания

Рецензии на работы авторам не высылаются. В течение трех рабочих дней вы должны получить сообщение от Оргкомитета конкурса о том, что работа принята к участию в конкурсе или отклонена от участия. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 3–5. Заявки, оформление которых не соответствует требованиям Оргкомитета, рассматриваться не будут. (В частности, если будут указаны не все контактные данные.) В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Работы, оформление которых не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Конкурсная работа», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Заявки без фотографии или с фотографией, которая не соответствует требованиям, указанным в разделе «Требования к представляемым на конкурс материалам. Фотография автора конкурсной работы», рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе. Обязательно проверяйте разрешение фотографии перед отправкой материалов на конкурс!

IX. Сертификат об участии в конкурсе

Документы победителей конкурса — диплом, экземпляры журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» № 1-2018, в которых будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам бесплатно.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата — 490 рублей для печатного сертификата и 290 рублей для электронного сертификата. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.

Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.



X. Сборник тезисов конкурса

1. Статус сборника.

По материалам конкурса будет издан сборник тезисов конкурсных работ. Сборник издается как «Сборник научных трудов по материалам XIV Всероссийского конкурса научно-практических работ по методике обучения информатике и информатизации образования ИНФО-2017».

2. Стоимость публикации тезисов в сборнике.

2.1. Публикация тезисов в сборнике — платная. Стоимость публикации — 990 рублей. В эту стоимость включены:

Стоимость публикации тезисов объемом 2 (две) страницы в сборнике.

Стоимость одного печатного экземпляра сборника. ( Обратите внимание! Даже если авторов несколько, предусмотрен один авторский экземпляр.)

Даже если авторов несколько, предусмотрен один авторский экземпляр.) Стоимость сертификата об участии в конкурсе ИНФО-2017 и публикации тезисов. (Сертификат может быть предоставлен в печатном или электронном виде — по желанию автора. Обратите внимание! Даже если авторов несколько, предусмотрен один сертификат.)

Даже если авторов несколько, предусмотрен один сертификат.) Стоимость почтовых расходов по пересылке бандероли со сборником.

2.2. Оплата за публикацию тезисов в сборнике производится только после утверждения публикации тезисов Оргкомитетом конкурса. В течение трех рабочих дней вы должны получить сообщение от Оргкомитета о том, что тезисы приняты к публикации или отклонены от публикации. В случае принятия тезисов к публикации автору направляется счет на оплату.

2.3. Стоимость публикации каждой дополнительной страницы тезисов — 200 рублей.

2.4. Стоимость каждого дополнительного экземпляра сборника — 400 рублей.

2.5. Стоимость каждого дополнительного сертификата об участии в конкурсе ИНФО-2017 и публикации тезисов — 400 рублей для печатного сертификата и 200 рублей для электронного сертификата.

3. Требования к оформлению тезисов.

3.1. Параметры оформления:

редактор — MS Word;

размер листа — А4;

поля — по 20 мм со всех сторон;

шрифт — Times New Roman;

размер шрифта — 12 пунктов;

расстояние между строками — полтора интервала;

абзацный отступ (красная строка) — 1,25 см;

отбивки до и после абзацев — 0;

графические материалы вставлены в текст.

3.2. В начале тезисов указываются (обязательно соблюдение указанной ниже последовательности):

инициалы и фамилия автора;

место работы автора — образовательное учреждение (полное официальное название без аббревиатур);

электронный адрес автора;

название тезисов;

инициалы и фамилия автора на английском языке;

место работы автора на английском языке;

электронный адрес автора;

название тезисов на английском языке.

Если работа коллективная, сведения указываются для каждого из авторов.

3.3. Минимальный объем тезисов, включая информацию об авторах, — 2 страницы в указанном в п. 3.1 формате. Публикация каждой страницы сверх двух обязательных оплачивается дополнительно — см. п. 2.3.

3.4. Имя файла с тезисами должно иметь следующий вид: Фамилия_Имя_Отчество_ТЕЗИСЫ.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.



XI. Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).



XII. Контакты Оргкомитета

Телефон: +7 (495) 140-1986

E-mail: readinfo@infojournal.ru

http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»