Конкурс ФОТО 1-2017

XII Всероссийский конкурс

цифровых изображений и фотографий

журнала «Информатика в школе»

ФОТО 1-2017

Уважаемые коллеги!

Издательство «Образование и Информатика» объявляет о проведении очередного конкурса цифровых графических изображений и фотографий, которые будут размещены на обложке журнала «Информатика в школе» в первом полугодии 2017 года.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. «Цифровые изображения». Тематика графических изображений — работы учащихся, выполненные в растровых и векторных графических редакторах.

2. «Цифровые фотографии». Тематика фотографий — учащиеся и учителя, работа учащихся со средствами ИКТ, фотографии учащихся младшей школы в процессе выполнения работ, крупные фотографии лиц детей в процессе размышлений.

Условия участия в конкурсе

В конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические работники. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке. Форма участия в конкурсе — индивидуальная, заочная. К участию в конкурсе принимаются изображения, выполненные в растровых и векторных графических редакторах, а также необработанные фотографии. Коллажи к участию в конкурсе не принимаются. Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика».

Сроки и этапы проведения конкурса

Конкурс проводится с 1 сентября по 15 декабря 2016 года. Работы на конкурс принимаются по 15 декабря 2016 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут. Итоги конкурса будут подведены в журнале «Информатика в школе» № 1-2017 (февраль), а также опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика». Победители конкурса получат:

диплом от издательства «Образование и Информатика»;

электронную подписку на журнал «Информатика в школе» на 2017 год;

печатный экземпляр журнала «Информатика в школе» № 1-2017, в котором будут опубликованы итоги конкурса;

авторский экземпляр журнала «Информатика в школе», на обложке которого будет опубликована победившая работа.

Требования к представляемым на конкурс материалам

1. Состав материалов, представляемых на конкурс.

На конкурс должны быть представлены:

конкурсная заявка (см. п. 2);

конкурсная работа (см. п. 3).

2. Конкурсная заявка.

2.1. Конкурсная заявка — это форма со сведениями об авторе работы (и о руководителе работы — если работа выполнена учащимся) и конкурсной работой. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

2.1.1. Если работа выполнена педагогическим работником, то в блоке «Автор» необходимо заполнить всю обязательную информацию.

2.1.2. Если работа выполнена обучающимся, то в поле «Автор» необходимо заполнить всю обязательную информацию о руководителе работы, а в сообщении для Оргкомитета указать следующие данные об учащемся:

фамилия, имя, отчество полностью;

дата рождения;

класс (группа).

2.2. Если автор представляет к участию в конкурсе работы в обеих номинациях, то необходимо подать заявку в каждой номинации.

2.3. В сообщении для Оргкомитета необходимо указать ссылку для скачивания работы/архива с несколькими работами.

2.4. Для изображений, выполненных в графических редакторах, необходимо указать программу, в которой создано изображение.

3. Конкурсная работа.

3.1. Формат изображения/фотографии — TIFF или JPG.

3.2. Разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.

3.3. Ширина и высота — не менее 600 пикселей.

3.4. Работа должна быть выложена на файловый обменник с указанием в заявке в поле «Сообщение для Оргкомитета» соответствующей ссылки. Файловый обменник может быть любой, но желательно, чтобы работа с ним не предусматривала ввод пароля, квоту на скачивание, временную задержку и т. п., так как все это затрудняет обработку конкурсных материалов. (Например, не надо использовать файловый обменник http://файлообменник.рф/, так как он предлагает платное скачивание, а при отказе от такового ставит огромные задержки и квоты на скачивание.)

3.5. При необходимости к работе могут быть приложены комментарии — в отдельном файле с именем Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.

Важные замечания

1. Один автор может представить не более 10 работ.

2. Если руководитель работы отправляет работы нескольких учащихся, на каждого учащегося — автора работы — должна быть подана отдельная заявка.

3. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от редакции о том, что конкурсная работа принята или отклонена. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 4, 5.

4. Заявки, отправленные не через форму на сайте издательства, а также оформление которых не соответствует указанным выше требованиям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.

5. Изображения и фотографии, не соответствующие указанным выше требованиям к изображениям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.

Уважаемые коллеги! Убедительная просьба: перед отправкой заявки на конкурс внимательно проверить разрешение, которое должно быть не менее 300 пикселей на дюйм. Большинство работ отклоняются от участия в конкурсе из-за низкого разрешения. Простейший способ проверить разрешение изображения, например, в Windows 7: выделить изображение, щелкнуть правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню, выбрать пункт «Свойства» и во вкладке «Подробно» в разделе «Изображение» проверить разрешение по горизонтали и по вертикали (должно быть не менее 300 пикселей на дюйм), а также ширину и высоту (должны быть не менее 600 пикселей).

Сертификат об участии

Документы победителей конкурса — диплом, экземпляр журнала «Информатика в школе» № 1-2017, в котором будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам БЕСПЛАТНО.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.

Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.

Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).

Контактная информация

Телефон: (495) 364-95-97

E-mail: readinfo@infojournal.ru

http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»