Конкурс ФОТО 1-2017

XII Всероссийский конкурс
цифровых изображений и фотографий
журнала «Информатика в школе»
ФОТО 1-2017
Уважаемые коллеги!
Издательство «Образование и Информатика» объявляет о проведении очередного конкурса цифровых графических изображений и фотографий, которые будут размещены на обложке журнала «Информатика в школе» в первом полугодии 2017 года.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. «Цифровые изображения». Тематика графических изображений — работы учащихся, выполненные в растровых и векторных графических редакторах.
2. «Цифровые фотографии». Тематика фотографий — учащиеся и учителя, работа учащихся со средствами ИКТ, фотографии учащихся младшей школы в процессе выполнения работ, крупные фотографии лиц детей в процессе размышлений.
Условия участия в конкурсе
- В конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические работники.
- Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои материалы на русском языке.
- Форма участия в конкурсе — индивидуальная, заочная.
- К участию в конкурсе принимаются изображения, выполненные в растровых и векторных графических редакторах, а также необработанные фотографии. Коллажи к участию в конкурсе не принимаются.
- Заявки на участие в конкурсе принимаются только через заполнение формы на сайте издательства «Образование и Информатика».
Сроки и этапы проведения конкурса
- Конкурс проводится с 1 сентября по 15 декабря 2016 года.
- Работы на конкурс принимаются по 15 декабря 2016 года включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе допускаться не будут.
- Итоги конкурса будут подведены в журнале «Информатика в школе» № 1-2017 (февраль), а также опубликованы на сайте издательства «Образование и Информатика».
- Победители конкурса получат:
- диплом от издательства «Образование и Информатика»;
- электронную подписку на журнал «Информатика в школе» на 2017 год;
- печатный экземпляр журнала «Информатика в школе» № 1-2017, в котором будут опубликованы итоги конкурса;
- авторский экземпляр журнала «Информатика в школе», на обложке которого будет опубликована победившая работа.
Требования к представляемым на конкурс материалам
1. Состав материалов, представляемых на конкурс.
На конкурс должны быть представлены:
- конкурсная заявка (см. п. 2);
- конкурсная работа (см. п. 3).
2. Конкурсная заявка.
2.1. Конкурсная заявка — это форма со сведениями об авторе работы (и о руководителе работы — если работа выполнена учащимся) и конкурсной работой. Заявку необходимо подать через специальную форму на сайте издательства «Образование и Информатика» (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).
2.1.1. Если работа выполнена педагогическим работником, то в блоке «Автор» необходимо заполнить всю обязательную информацию.
2.1.2. Если работа выполнена обучающимся, то в поле «Автор» необходимо заполнить всю обязательную информацию о руководителе работы, а в сообщении для Оргкомитета указать следующие данные об учащемся:
- фамилия, имя, отчество полностью;
- дата рождения;
- класс (группа).
2.2. Если автор представляет к участию в конкурсе работы в обеих номинациях, то необходимо подать заявку в каждой номинации.
2.3. В сообщении для Оргкомитета необходимо указать ссылку для скачивания работы/архива с несколькими работами.
2.4. Для изображений, выполненных в графических редакторах, необходимо указать программу, в которой создано изображение.
3. Конкурсная работа.
3.1. Формат изображения/фотографии — TIFF или JPG.
3.2. Разрешение — не менее 300 пикселей на дюйм.
3.3. Ширина и высота — не менее 600 пикселей.
3.4. Работа должна быть выложена на файловый обменник с указанием в заявке в поле «Сообщение для Оргкомитета» соответствующей ссылки. Файловый обменник может быть любой, но желательно, чтобы работа с ним не предусматривала ввод пароля, квоту на скачивание, временную задержку и т. п., так как все это затрудняет обработку конкурсных материалов. (Например, не надо использовать файловый обменник http://файлообменник.рф/, так как он предлагает платное скачивание, а при отказе от такового ставит огромные задержки и квоты на скачивание.)
3.5. При необходимости к работе могут быть приложены комментарии — в отдельном файле с именем Фамилия_Имя_Отчество.doc, где Фамилия_Имя_Отчество — данные автора работы.
Важные замечания
1. Один автор может представить не более 10 работ.
2. Если руководитель работы отправляет работы нескольких учащихся, на каждого учащегося — автора работы — должна быть подана отдельная заявка.
3. В течение трех рабочих дней вы должны получить подтверждение от редакции о том, что конкурсная работа принята или отклонена. Условия, при которых работа может быть отклонена от участия в конкурсе, см. ниже в пунктах 4, 5.
4. Заявки, отправленные не через форму на сайте издательства, а также оформление которых не соответствует указанным выше требованиям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
5. Изображения и фотографии, не соответствующие указанным выше требованиям к изображениям, рассматриваться не будут. В этом случае вы получите сообщение об отклонении работы от участия в конкурсе.
Уважаемые коллеги! Убедительная просьба: перед отправкой заявки на конкурс внимательно проверить разрешение, которое должно быть не менее 300 пикселей на дюйм. Большинство работ отклоняются от участия в конкурсе из-за низкого разрешения. Простейший способ проверить разрешение изображения, например, в Windows 7: выделить изображение, щелкнуть правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню, выбрать пункт «Свойства» и во вкладке «Подробно» в разделе «Изображение» проверить разрешение по горизонтали и по вертикали (должно быть не менее 300 пикселей на дюйм), а также ширину и высоту (должны быть не менее 600 пикселей).
Сертификат об участии
Документы победителей конкурса — диплом, экземпляр журнала «Информатика в школе» № 1-2017, в котором будут опубликованы итоги конкурса, а также авторский экземпляр журнала с опубликованной работой — будут отправлены авторам БЕСПЛАТНО.
Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.
Стоимость оформления сертификата — 490 рублей. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>
Обратите внимание! Заявка на получение сертификата принимается только после подтверждения того, что работа принята на конкурс.
Кроме того, рекомендуем подавать заявку на сертификат после подведения итогов конкурса, поскольку у каждого участника есть шанс стать победителем и получить соответствующий документ бесплатно.
Дополнительная информация
Все вопросы можно задать по электронной почте: readinfo@infojournal.ru или в виде комментариев к данному сообщению (для этого необходимо авторизоваться или зарегистрироваться).
Контактная информация
Телефон: (495) 364-95-97
E-mail: readinfo@infojournal.ru
http://www.infojournal.ru/ — Издательство «Образование и Информатика»
Конкурс ФОТО 1-2017: 3 комментария
Уважаемые организаторы, уточните тематику работ для номинации
«Цифровые изображения». Тематика графических изображений — работы учащихся, выполненные в растровых и векторных графических редакторах.
Здравствуйте!
Тематика рисунков — любая, но следует учитывать, что мы проводим конкурс не просто рисунков и фотографий, а рисунков и фотографий, которые будут размещены на обложках журнала «Информатика в школе», поэтому, разумеется, надо избегать изображения сцен насилия, курения и тому подобных.
Пожалуйста, ознакомьтесь с обложками журналов «Информатика в школе»:
http://infojournal.ru/archive/school/
Так как все эти обложки созданы из конкурсных работ, можно ориентироваться на те изображения, из которых они сделаны.
Уважаемые организаторы, подскажите дату, когда будут объявлены результаты конкурса.