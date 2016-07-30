Интернет-журнал «Мир информатики»

«Мир информатики» — интернет-журнал, предназначенный для учащихся. В нём будут представлены учебные материалы по различным вопросам курса школьной информатики.

Основные рубрики:

— «Семинар»;

— «Школа программирования»;

— «Моделирование»;

— «Задачник»;

— «“Ломаем” голову»;

— «История информатики»;

— «Поиск информации»;

— «Эксперименты»;

— «Конкурс!».

Пожалуйста, знакомьте своих учеников с материалами журнала и предлагайте им направить ответы в редакцию по адресу mirinfo@infojournal.ru или обычной почтой.

Фамилии всех приславших правильные ответы и решения будут опубликованы (с указанием учебного заведения и учителя информатики), а победители конкурсов и авторы лучших ответов будут награждаться дипломами.

Конечно, мы рассмотрим возможность публикации в журнале “Мир информатики” и ваших материалов, полезных и интересных учащимся.

С надеждой на сотрудничество,

редакция журнала «Информатика в школе»

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