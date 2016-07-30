"Мир информатики"

Журнал для тех, у кого информатика - любимый школьный предмет

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Интернет-журнал «Мир информатики»

«Мир информатики» — интернет-журнал, предназначенный для учащихся. В нём будут представлены учебные материалы по различным вопросам курса школьной информатики.
Основные рубрики:
— «Семинар»;
— «Школа программирования»;
— «Моделирование»;
— «Задачник»;
— «“Ломаем” голову»;
— «История информатики»;
— «Поиск информации»;
— «Эксперименты»;
— «Конкурс!».
Пожалуйста, знакомьте своих учеников с материалами журнала и предлагайте им направить ответы в редакцию по адресу mirinfo@infojournal.ru или обычной почтой.
Фамилии всех приславших правильные ответы и решения будут опубликованы (с указанием учебного заведения и учителя информатики), а победители конкурсов и авторы лучших ответов будут награждаться дипломами.
Конечно, мы рассмотрим возможность публикации в журнале “Мир информатики” и ваших материалов, полезных и интересных учащимся.

С надеждой на сотрудничество,
редакция журнала «Информатика в школе»

Интернет-журнал «Мир информатики»: 18 комментариев

  1. Дмитрий Михайлович!
    Давно слежу за Вашими публикациями – они всегда полезны и интересны.
    Недавно узнала о журнале «Мир информатики». Очень полезная идея.
    Спасибо за материал о высокосных годах и старом стиле в 1-м выпуске журнала. Впервые так понятно изложено. Теперь я могу и детям объяснить. Очень понравилось про ошибки в Эксель :).
    Татьяна, г. Нижний Новгород

    Рейтинг: 1

  2. Здравствуйте! Спасибо за полезный журнал!
    Очень интересно было бы прочитать об истории вычислительной техники, в особенности, отечественной, в рубрике «История информатики». Планируются ли такие статьи?

    Рейтинг: 0

    • Уважаемый am368,

      спасибо за комментарий.
      Конечно, публикации по истории вычислительной техники, в том числе советской, будут.
      В сентябре планируем дать статью про логарифмическую линейку (принцип работы, устройство, методы вычислений). Конечно, это «не чисто советская техника», но выпускалась и использовалась в СССР она широко.
      В августовском номере есть статья о «советской» женщине, вклад которой в информатику и кибернетику очень весомый.
      Если Вы — школьный учитель, то просьба — предложите своим ученикам попробовать свои силы в решении наших задач и головоломок, поучаствовать в конкурсах. Да и теоретические материалы тоже, мне кажется, полезны и интересны.

      Рейтинг: 1

  3. Вот интересно, входят ли в мир информатики информационные технологии? Кажется это два отдельных научных направления — информатика и ИКТ. Но, на мой взгляд грань между ними очень хрупкая. Так, например, алгоритмы и программирование используются и при разработке программных средств ИКТ, и при пользовании ими (например, создание пользователем MS Office небольших программ на VBA или при пользовании MathCAD можно разработать пользовательский алгоритм решения мат. задачи и т.д.). Языки разметки интегрируются со скриптами. Есть ли все же смысл в отделении информатики от ИКТ, в существовании двух терминов и наук?

    Рейтинг: 0

    • Уважаемый Андрей,

      спасибо Вам за вопрос.
      Конечно, в нашем «Мире информатики» 🙂 темы, связанные с информационными технологиями, представлены будут (и некоторые уже представлены).
      А что касается «глобального» вопроса о связи двух терминов и наук, то хотелось бы узнать мнение коллег. Давайте подождем их (мнения).
      И уже почти традиционная 🙂 просьба. Если Вы — школьный учитель, то предложите своим ученикам попробовать свои силы в решении наших задач и головоломок, поучаствовать в конкурсах.

      Рейтинг: 0

  4. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!
    Сейчас многие учителя переходят к преподаванию в школе современного языка программирования Python, но адаптированных для школы описаний языка и опубликованного опыта преподавания на этом языке пока еще недостаточно.
    Планируются ли публикации по этому языку для разных классов (с 8 по 11 кл.) и для разного количества часов?

    Рейтинг: 1

  5. Здравствуйте!
    Меня зовут Зорина Елена Михайловна. Я учитель информатики ГБОУ лицея №445 Курортного района Санкт-Петербурга. В качестве пропедевтики программирования я преподаю курс в визуальной среде Scratch. В прошлом году среди юных скретчеров лицея был проведен турнир по программированию в этой среде среди 5-7 классов. Турнир вызвал большой интерес у ребят и поэтому я хотела бы предложить задания для этого турнира для публикации в вашем журнале.
    Спасибо.

    Рейтинг: 0

    • Уважаемая Елена Михайловна,

      спасибо за предложение. Идея хорошая. Правда, есть одно «но».
      Журнал «Мир информатики» предназначен для учащихся, а Ваш материал предназначен для учителей и подходит для публикации в «бумажном» журнале «Информатика в школе». Коллеги могут использовать задания у себя. Подумайте над возможностью подготовки статьи для указанного журнала.

      Рейтинг: 0

  7. Уважаемый Дмитрий Михайлович!
    От всей души поздравляю с днём рождения и желаю Вам здоровья и всех возможных благ! Спасибо за колоссальную работу на ниве обучения учеников и учителей! Пусть все Ваши начинания будут успешными!

    Рейтинг: 0

    • Здравствуйте, Гульмара,

      спасибо за предложение, связанное с ЯП С++ Builder и Delphi.

      А для кого предназначен такой материал?
      Если для учителей, то он подходит для публикации в «бумажном» журнале «Информатика в школе».
      Если для учеников, то надо сказать следующее. Как показывает годичный опыт издания интернет-журнала, а до этого журнала «Информатика» («Первое сентября»), уровень читателей-школьников очень невысокий. И предлагаемые Вами темы — для них сложные.
      Но можно опубликовать Ваш материал на странице «Мир программирования» (http://infojournal.ru/programming/) (с указанием авторства).
      Подумайте, пожалуйста.

      Рейтинг: 0

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