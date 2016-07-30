«Мир информатики» — интернет-журнал, предназначенный для учащихся. В нём будут представлены учебные материалы по различным вопросам курса школьной информатики.
Основные рубрики:
— «Семинар»;
— «Школа программирования»;
— «Моделирование»;
— «Задачник»;
— «“Ломаем” голову»;
— «История информатики»;
— «Поиск информации»;
— «Эксперименты»;
— «Конкурс!».
Пожалуйста, знакомьте своих учеников с материалами журнала и предлагайте им направить ответы в редакцию по адресу mirinfo@infojournal.ru или обычной почтой.
Фамилии всех приславших правильные ответы и решения будут опубликованы (с указанием учебного заведения и учителя информатики), а победители конкурсов и авторы лучших ответов будут награждаться дипломами.
Конечно, мы рассмотрим возможность публикации в журнале “Мир информатики” и ваших материалов, полезных и интересных учащимся.
С надеждой на сотрудничество,
редакция журнала «Информатика в школе»
- Выпуск № 1, май 2016 г.
- Выпуск № 2, июнь 2016 г.
- Выпуск № 3, август 2016 г.
- Выпуск № 4, сентябрь 2016 г.
- Выпуск № 5, октябрь 2016 г.
- Выпуск № 6, ноябрь 2016 г.
- Выпуск № 7, декабрь 2016 г.
- Выпуск № 8, январь 2017 г.
- Выпуск № 9, февраль 2017 г.
- Выпуск № 10, март 2017 г.
- Выпуск № 11, апрель 2017 г.
Интернет-журнал «Мир информатики»: 18 комментариев
Дмитрий Михайлович!
Давно слежу за Вашими публикациями – они всегда полезны и интересны.
Недавно узнала о журнале «Мир информатики». Очень полезная идея.
Спасибо за материал о высокосных годах и старом стиле в 1-м выпуске журнала. Впервые так понятно изложено. Теперь я могу и детям объяснить. Очень понравилось про ошибки в Эксель :).
Татьяна, г. Нижний Новгород
Уважаемая, Татьяна Сергеевна,
спасибо за отклик.
Надеюсь на Вашу активность в работе с учащимися по материалам журнала.
Буду стараться 🙂
Успехов Вам и журналу!
Здравствуйте! Спасибо за полезный журнал!
Очень интересно было бы прочитать об истории вычислительной техники, в особенности, отечественной, в рубрике «История информатики». Планируются ли такие статьи?
Уважаемый am368,
спасибо за комментарий.
Конечно, публикации по истории вычислительной техники, в том числе советской, будут.
В сентябре планируем дать статью про логарифмическую линейку (принцип работы, устройство, методы вычислений). Конечно, это «не чисто советская техника», но выпускалась и использовалась в СССР она широко.
В августовском номере есть статья о «советской» женщине, вклад которой в информатику и кибернетику очень весомый.
Если Вы — школьный учитель, то просьба — предложите своим ученикам попробовать свои силы в решении наших задач и головоломок, поучаствовать в конкурсах. Да и теоретические материалы тоже, мне кажется, полезны и интересны.
Вот интересно, входят ли в мир информатики информационные технологии? Кажется это два отдельных научных направления — информатика и ИКТ. Но, на мой взгляд грань между ними очень хрупкая. Так, например, алгоритмы и программирование используются и при разработке программных средств ИКТ, и при пользовании ими (например, создание пользователем MS Office небольших программ на VBA или при пользовании MathCAD можно разработать пользовательский алгоритм решения мат. задачи и т.д.). Языки разметки интегрируются со скриптами. Есть ли все же смысл в отделении информатики от ИКТ, в существовании двух терминов и наук?
Уважаемый Андрей,
спасибо Вам за вопрос.
Конечно, в нашем «Мире информатики» 🙂 темы, связанные с информационными технологиями, представлены будут (и некоторые уже представлены).
А что касается «глобального» вопроса о связи двух терминов и наук, то хотелось бы узнать мнение коллег. Давайте подождем их (мнения).
И уже почти традиционная 🙂 просьба. Если Вы — школьный учитель, то предложите своим ученикам попробовать свои силы в решении наших задач и головоломок, поучаствовать в конкурсах.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!
Сейчас многие учителя переходят к преподаванию в школе современного языка программирования Python, но адаптированных для школы описаний языка и опубликованного опыта преподавания на этом языке пока еще недостаточно.
Планируются ли публикации по этому языку для разных классов (с 8 по 11 кл.) и для разного количества часов?
Присоединюсь к вопросу. Было бы здорово подсмотреть у знатоков изящные решения для хрестоматийных задач на питоне.
Уважаемый Борис, уважаемый am386!
спасибо вам за вопросы — я отвечу в ближайшее время.
Уважаемый Борис,
а как Вы относитесь к учебникам Е.А. Ерёмина и К.Ю. Полякова для профильных классов, в которых есть главы, посвященные Python?
На всякий случай — вот ссылки:
http://kpolyakov.spb.ru//download/ch10-8_python.pdf
http://kpolyakov.spb.ru//download/ch11-6_python.pdf
Здравствуйте!
Меня зовут Зорина Елена Михайловна. Я учитель информатики ГБОУ лицея №445 Курортного района Санкт-Петербурга. В качестве пропедевтики программирования я преподаю курс в визуальной среде Scratch. В прошлом году среди юных скретчеров лицея был проведен турнир по программированию в этой среде среди 5-7 классов. Турнир вызвал большой интерес у ребят и поэтому я хотела бы предложить задания для этого турнира для публикации в вашем журнале.
Спасибо.
Уважаемая Елена Михайловна,
спасибо за предложение. Идея хорошая. Правда, есть одно «но».
Журнал «Мир информатики» предназначен для учащихся, а Ваш материал предназначен для учителей и подходит для публикации в «бумажном» журнале «Информатика в школе». Коллеги могут использовать задания у себя. Подумайте над возможностью подготовки статьи для указанного журнала.
Уважаемый Дмитрий Михайлович! Спасибо Вам за предложение! Я попыталась так и сделать. Надеюсь, моя статья пригодится другим учителям.
Уважаемый Дмитрий Михайлович!
От всей души поздравляю с днём рождения и желаю Вам здоровья и всех возможных благ! Спасибо за колоссальную работу на ниве обучения учеников и учителей! Пусть все Ваши начинания будут успешными!
Уважаемый am368 🙂
спасибо за поздравление и пожелания. Вам тоже всего самого доброго (и плюс той же активности на нашем сайте 🙂 ).
Здравствуйте! Я могла бы поделиться своими разработками практических работ по изучению ЯП С++ Builder и Delphi с вариантами заданий.
Здравствуйте, Гульмара,
спасибо за предложение, связанное с ЯП С++ Builder и Delphi.
А для кого предназначен такой материал?
Если для учителей, то он подходит для публикации в «бумажном» журнале «Информатика в школе».
Если для учеников, то надо сказать следующее. Как показывает годичный опыт издания интернет-журнала, а до этого журнала «Информатика» («Первое сентября»), уровень читателей-школьников очень невысокий. И предлагаемые Вами темы — для них сложные.
Но можно опубликовать Ваш материал на странице «Мир программирования» (http://infojournal.ru/programming/) (с указанием авторства).
Подумайте, пожалуйста.