Итоги Всероссийского конкурса «Сами делаем мультфильм»

Уважаемые коллеги!

В феврале 2017 года издательство «Образование и Информатика» и редакция журнала «Информатика в школе» объявили конкурс «Сами делаем мультфильм: мультипликация (анимация) на уроках информатики».

Конкурс проводился по трем номинациям:

Мультипликация (анимация) на уроках информатики. Сами делаем мультфильм. Приглашаем в кинозал.

В конкурсе приняли участие как работники образования — учителя, преподаватели вузов, работники учреждений дошкольного образования, педагоги системы дополнительного образования, методисты, так и учащиеся школ, студенты вузов и колледжей.

При подведении итогов онлайн-голосования на сайте ИНФО к результатам, полученным на момент остановки голосования, был применен эвристический алгоритм, позволяющий проанализировать различные критерии и исключить «накрученные» голоса.

Благодарим всех конкурсантов за участие и представляем лауреатов и дипломантов конкурса по номинациям

Номинация

«Мультипликация (анимация) на уроках информатики»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

по результатам голосования жюри:

Букина Елена Юрьевна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 1, г. Зеленокумск, Ставропольский край

Гусева Людмила Александровна,

учитель информатики лицея № 82, Нижний Новгород

Пешкова Елена Александровна,

учитель физики лицея № 82, Нижний Новгород

по результатам онлайн-голосования:

Асанбекова Гульмара Копжасаровна,

учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления, г. Шымкент, Казахстан

Соколова Наталья Владимировна,

учитель информатики Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область

Юртаева Екатерина Андреевна,

студентка 3-го курса физико-математического факультета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

по результатам голосования жюри:

Асанбекова Гульмара Копжасаровна,

учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления, г. Шымкент, Казахстан

по результатам онлайн-голосования:

Букина Елена Юрьевна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 1, г. Зеленокумск, Ставропольский край

Гусева Людмила Александровна,

учитель информатики лицея № 82, Нижний Новгород

Пешкова Елена Александровна,

учитель физики лицея № 82, Нижний Новгород

Крышталь Лилия Ивановна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 8, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

Номинация

«Сами делаем мультфильм»

Работы в данной номинации не участвовали в онлайн-голосовании, победители конкурса определялись по результатам голосования жюри.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

Тумачев Даниил Дмитриевич,

ученик XI класса Трехпротокской средней общеобразовательной школы, с. Три Протока, Приволжский район, Астраханская область

(руководитель работы — Дюсекенова Ания Галимжановна)

Абайдуллина Расиля Ильмировна,

ученица VIII класса основной общеобразовательной школы с. Янгурча (филиала средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район), Республика Башкортостан

Минебаева Айгиза Габдрауфовна,

ученица VIII класса основной общеобразовательной школы с. Янгурча (филиала средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район), Республика Башкортостан

Сагдатгареева Луиза Талгатовна,

ученица VIII класса основной общеобразовательной школы с. Янгурча (филиала средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район), Республика Башкортостан

(руководитель работы — Каранаев Линар Минтимерович)

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

Блинов Илья Дмитриевич,

ученик VI класса средней общеобразовательной школы № 9, г. Ижевск, Удмуртская Республика

(руководитель работы — Блинов Дмитрий Михайлович)

Коровин Никита Денисович,

ученик I класса средней общеобразовательной школы № 12, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

Кучеренко Иван Дмитриевич,

ученик I класса средней общеобразовательной школы № 12, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

Нуртдинов Тимур Ильнурович,

ученик I класса средней общеобразовательной школы № 12, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

(руководители работы — Сухарева Светлана Владимировна, Коровин Денис Викторович)

Маслова Виктория Сергеевна,

ученица V класса образовательного частного учреждения «Газпром школа», г. Москва

(руководители работы — Гаврилина Людмила Тихоновна, Лущинская Ольга Владимировна)

Чиркова Анастасия Николаевна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 5, г. Карпинск, Свердловская область

Чиркова Дарья Николаевна,

ученица II класса средней общеобразовательной школы № 5, г. Карпинск, Свердловская область

(руководитель работы — Куштанова Жанна Дамировна)

Номинация

«Приглашаем в кинозал»

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

по результатам голосования жюри:

Елизарова Кристина Алексеевна,

ученица X класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Катлиметова Екатерина Руслановна,

ученица X класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Котовская Алина Валерьевна,

ученица X класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Куликов Андрей Дмитриевич,

ученик X класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Тараканова Анна Владимировна,

ученица X класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Петрухина Дарья Дмитриевна,

учитель информатики Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Работа: Сила красоты

Онегов Денис Вячеславович,

ученик VIII класса отделения кадетская школа-интернат Качканарского горно-промышленного колледжа, г. Качканар, Свердловская область

Патрушев Даниил Сергеевич,

ученик VIII класса отделения кадетская школа-интернат Качканарского горно-промышленного колледжа, г. Качканар, Свердловская область

Смолякова Елена Владимировна,

учитель информатики отделения кадетская школа-интернат Качканарского горно-промышленного колледжа, г. Качканар, Свердловская область

Работа: Мусорная фантазия

Стрелков Андрей Алексеевич,

ученик VIII класса Октябрьской средней общеобразовательной школы, с. Октябрьский, Завьяловский район, Удмуртская Республика

Стрелкова Дарья Алексеевна,

ученица X класса Октябрьской средней общеобразовательной школы, с. Октябрьский, Завьяловский район, Удмуртская Республика

Стрелкова Мария Николаевна,

заместитель директора по ВР Октябрьской средней общеобразовательной школы, с. Октябрьский, Завьяловский район, Удмуртская Республика

Работа: Сон Даши Стрелковой

Трошина Александра Александровна,

ученица IX класса средней общеобразовательной школы № 133, воспитанница Центра психологической помощи и развития «Эмпатия», Нижний Новгород

Гурская Наталья Викторовна,

зав. лабораторией компьютерных технологий, педагог дополнительного образования Центра психологической помощи и развития «Эмпатия», Нижний Новгород

Работа: Танцующие роботы

по результатам онлайн-голосования:

Андреева Ксения Максимовна,

ученица X класса средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Самбук Марина Олеговна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Работа: История вычислительной техники: абак

Андреева Ксения Максимовна,

ученица X класса средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Долотова Ирина Андреевна,

ученица XI класса средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Забродина Елена Александровна,

ученица X класса средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Соглаева Ольга Александровна,

ученица X класса средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Самбук Марина Олеговна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 19, г. Сергиев Посад, Московская область

Работа: Мой город – Сергиев Посад

Веретенникова Кира Дмитриевна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Мулюкин Дмитрий Алексеевич,

ученик III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Семибратова Анастасия Константиновна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Ткач Екатерина Андреевна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Насырова Галия Тахировна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Работа: Сказка о компьютере и единицах информации

Маслова Виктория Сергеевна,

ученица V класса образовательного частного учреждения «Газпром школа», г. Москва

Гаврилина Людмила Тихоновна,

заместитель директора по информационным технологиям образовательного частного учреждения «Газпром школа», г. Москва

Лущинская Ольга Владимировна,

учитель английского языка образовательного частного учреждения «Газпром школа», г. Москва

Работа: С Алисой и Чеширским Котом в Страну чудес

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

по результатам голосования жюри:

Беляков Никита Дмитриевич,

ученик VIII класса средней общеобразовательной школы № 125, воспитанник Центра психологической помощи и развития «Эмпатия», Нижний Новгород

Гурская Наталья Викторовна,

зав. лабораторией компьютерных технологий, педагог дополнительного образования Центра психологической помощи и развития «Эмпатия», Нижний Новгород

Работа: Что такое любовь?

Веретенникова Кира Дмитриевна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Мулюкин Дмитрий Алексеевич,

ученик III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Семибратова Анастасия Константиновна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Ткач Екатерина Андреевна,

ученица III класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Насырова Галия Тахировна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Работа: Сказка о компьютере и единицах информации

Габышева Алина Николаевна,

ученица IV класса лицея № 6, г. Качканар, Свердловская область

Кляйн Карина Евгеньевна,

ученица IV класса лицея № 6, г. Качканар, Свердловская область

Комисаровских Анастасия Юрьевна,

ученица IV класса лицея № 6, г. Качканар, Свердловская область

Быкова Татьяна Викторовна,

учитель информатики лицея № 6, г. Качканар, Свердловская область

Работа: Весёлая зарядка

Герасимов Сергей Юрьевич,

ученик VI класса средней общеобразовательной школы № 17, г. Белая Калитва, Ростовская область

Коваленко Елена Германовна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 17, г. Белая Калитва, Ростовская область

Работа: Карусель времён года

Желонкин Максим Антонович,

ученик II класса лицея № 28, учащийся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Исаев Лев Александрович,

ученик II класса лицея № 11 им. Т. И. Александровой, учащийся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Катягин Дмитрий Александрович,

ученик II класса Бауманского лицея, учащийся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Метелева Ольга Павловна,

ученица II класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, учащаяся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Павлов Матвей Константинович,

ученик II класса средней общеобразовательной школы № 19, учащийся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Тимофеев Егор Михайлович,

ученик II класса средней общеобразовательной школы № 23, учащийся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Швецов Николай Михайлович,

ученик II класса гимназии «Синяя птица», учащийся АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Каракулова Оксана Анатольевна,

преподаватель курса «Музыка и компьютер», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Щеглова Галина Геннадьевна,

преподаватель курса «Мульти-Пульти», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Работа: Приключения друзей

Жукова Яна Руслановна,

ученица XI класса Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц» Министерства обороны Российской Федерации

Пашина Анастасия Алексеевна,

ученица VII класса Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц» Министерства обороны Российской Федерации

Федорова Людмила Александровна,

преподаватель информатики Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц» Министерства обороны Российской Федерации

Работа: Про дракона

Ивушкина Евгения Андреевна,

ученица X класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Лобов Тимофей Дмитриевич,

ученик II класса Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Матьянова Эстелла Андреевна,

студентка 1-го курса Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, выпускница Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Петрухина Дарья Дмитриевна,

учитель информатики Опалиховской гимназии, г. Красногорск, Московская область

Работа: На прививку

Камышникова Ульяна Романовна,

ученица III класса гимназии № 1542 (школьное отделение № 2), г. Москва

Воробьева Ирина Владимировна,

учитель информатики гимназии № 1542 (школьное отделение № 2), г. Москва

Работа: Репка

Киселёва Анна Александровна,

ученица V класса Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область

Кошелева Екатерина Александровна,

ученица V класса Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область

Шаричева Светлана Александровна,

ученица V класса Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область

Соколова Наталья Владимировна,

учитель информатики Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область

Работа: Побег из печки

Коломиец Денис Евгеньевич,

ученик IV класса средней общеобразовательной школы № 26 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Абакан, Республика Хакасия

Никифорова Елена Анатольевна,

учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 26 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Абакан, Республика Хакасия

Работа: Безопасность в твоих руках!

Минебаева Айгиза Габдрауфовна,

ученица VIII класса основной общеобразовательной школы с. Янгурча (филиала средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район), Республика Башкортостан

Каранаев Линар Минтимерович,

учитель математики и информатики основной общеобразовательной школы с. Янгурча (филиала средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район), Республика Башкортостан

Работа: Космическая одиссея

Пешков Иван Алексеевич,

ученик I класса лицея № 82, Нижний Новгород

Пешкова Елена Александровна,

учитель физики лицея № 82, Нижний Новгород

Работа: Сказка о дружбе

Трошина Ксения Андреевна,

ученица IX класса средней общеобразовательной школы № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля, г. Братск

Садчикова Илона Валерьевна,

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля, г. Братск

Работа: Информационная безопасность школьника

Хайбуллин Арсений Евгеньевич,

воспитанник подготовительной к школе группы «Почемучки», детский сад комбинированного вида «Росинка», обособленное структурное подразделение детский сад № 3 «Серебряное копытце», г. Новоуральск, Свердловская область

Зыкина Оксана Владимировна,

воспитатель компьютерного класса, детский сад комбинированного вида «Росинка», обособленное структурное подразделение детский сад № 3 «Серебряное копытце», г. Новоуральск, Свердловская область

Работа: Ода воде

по результатам онлайн-голосования:

Андреева Анастасия Сергеевна,

ученица VI класса средней общеобразовательной школы № 9, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Андреевская Полина Ивановна,

ученица VIII класса средней общеобразовательной школы № 11, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Джумыга Анастасия Денисовна,

ученица VIII класса средней общеобразовательной школы № 9, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Левакова Полина Олеговна,

ученица VII класса средней общеобразовательной школы № 9, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Мустафина Роза Айбулатовна,

ученица VIII класса средней общеобразовательной школы № 11, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Титова Анастасия Андреевна,

ученица VII класса средней общеобразовательной школы № 7, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Топорцова Кристина Вадимовна,

ученица VI класса средней общеобразовательной школы № 9, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Тюрина Валентина Александровна,

ученица IX класса средней общеобразовательной школы № 7, учащаяся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Юдин Александр Сергеевич,

ученик VII класса средней общеобразовательной школы № 11, учащийся Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Егоркина Лада Витальевна,

преподаватель Детской художественной школы, г. Североморск, Мурманская область

Работа: Цирк в нашем городе

Аулов Андрей Сергеевич,

воспитанник подготовительной группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Гебель Снежана Ивановна,

воспитанница подготовительной группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Гурылёв Данил Владимирович,

воспитанник подготовительной группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Осипов Всеволод Андреевич,

воспитанник подготовительной группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Савин Степан Андреевич,

воспитанник старшей группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Хайруллин Данил Андреевич,

воспитанник старшей группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Яценко Дарья Сергеевна,

воспитанница старшей группы средней общеобразовательной школы № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Куштанова Жанна Дамировна,

учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 5, г. Карпинск, Свердловская область

Работа: Зайка

Блинов Илья Дмитриевич,

ученик VI класса средней общеобразовательной школы № 9, г. Ижевск, Удмуртская Республика

Блинов Дмитрий Михайлович,

руководитель, педагог дополнительного образования Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества «Технотроника», г. Ижевск, Удмуртская Республика

Работа: Ворона и Лисица

Васильев Дмитрий Андреевич,

ученик IV класса лицея № 6, г. Химки, Московская область

Клин Елена Рафаиловна,

педагог дополнительного образования лицея № 6, г. Химки, Московская область

Работа: Тараканище

Вопилин Алексей Алексеевич,

ученик VIII класса средней общеобразовательной школы № 106, учащийся центра внешкольного образования «Творчество», г. Самара

Казаросян Владислав Арменович,

ученик VIII класса средней общеобразовательной школы № 106, учащийся центра внешкольного образования «Творчество», г. Самара

Хуртин Сергей Викторович,

ученик IX класса средней общеобразовательной школы № 92, учащийся центра внешкольного образования «Творчество», г. Самара

Боронина Ольга Анатольевна,

педагог дополнительного образования центра внешкольного образования «Творчество», г. Самара

Работа: Компьютер создает мир

Данилова Анастасия Сергеевна,

ученица VI класса лицея № 6, г. Химки, Московская область

Клин Елена Рафаиловна,

педагог дополнительного образования лицея № 6, г. Химки, Московская область

Работа: Фома

Журавель Никита Сергеевич,

ученик VI класса лицея № 6, г. Химки, Московская область

Клин Елена Рафаиловна,

педагог дополнительного образования лицея № 6, г. Химки, Московская область

Работа: Муха-Цокотуха

Все представленные выше лауреаты и дипломанты конкурса будут награждены дипломами соответствующего достоинства от издательства «Образование и Информатика». Также все получат экземпляр журнала «Информатика в школе» № 5–2017 с итогами конкурса.

Работы лауреатов и дипломантов конкурса в номинациях «Мультипликация (анимация) на уроках информатики» и «Сами делаем мультфильм» будут опубликованы в журнале «Информатика в школе». Каждый из конкурсантов получит авторский экземпляр журнала, в котором будет опубликована работа.

В качестве приза победители конкурса (педагоги — конкурсанты и руководители работ) получат:

лауреаты конкурса — электронную подписку на 2017 год на журнал «Информатика в школе», а также электронный комплект журнала за 2016 год;

дипломанты конкурса — электронный комплект журнала «Информатика в школе» за 2016 год.

Также по результатам конкурса отмечены жюри и рекомендованы к публикации в журнале «Информатика в школе» работы следующих авторов:

Жукова Яна Руслановна,

ученица XI класса Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц» Министерства обороны Российской Федерации

(руководитель работы — Федорова Людмила Александровна)

Клюева Варвара Викторовна,

ученица VI класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

(руководитель работы — Климина Наталья Владимировна)

Крикота Олеся Павловна,

ученица IV класса средней общеобразовательной школы сельского поселения «Поселок Молодежный», Комсомольский район, Хабаровский край

(руководитель работы — Пигасина Елена Петровна)

Мусатов Тимофей Михайлович,

ученик V класса средней общеобразовательной школы № 9, г. Златоуст, Челябинская область

(руководитель работы — Мусатова Ирина Борисовна)

Мусин Михаил Маратович,

ученик VI класса cредней школы № 3, г. Актобе, Актюбинская область, Казахстан

(руководитель работы — Дошумова Гульжанат Кабийдуллаевна)

Тарасов Антон Михайлович,

ученик VI класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

Юдин Илья Вячеславович,

ученик VI класса средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. о. Сызрань, Самарская область

(руководитель работы — Климина Наталья Владимировна)

Попова Людмила Анатольевна,

учитель информатики лицея № 26, г. Подольск, Московская область

Самойлова Марина Евгеньевна,

студентка 5-го курса физико-математического факультета Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Республика Мордовия

Скорнякова Татьяна Евгеньевна,

учитель математики и информатики Петровской средней общеобразовательной школы, с. Петровское, Наро-Фоминский район, Московская область

Ярошевич Ольга Васильевна,

учитель информатики общеобразовательного частного учреждения «Гимназия “Новое поколение”», г. Москва

Участники конкурса, чьи работы рекомендованы к публикации, получат сертификат об участии в конкурсе и публикации вместе с авторским экземпляром журнала, в котором будет опубликована работа.

Остальные конкурсанты могут получить сертификат об участии, который будет подготовлен по индивидуальному запросу.

Стоимость оформления сертификата: 290 рублей — электронная версия, 490 рублей — печатная версия. Оплату можно произвести с помощью банковской карты у нас на сайте. Оформить сертификат >>>

Спасибо за внимание и участие в конкурсе!

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