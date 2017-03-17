: 1 комментарий

Когда человек хочет передвинуть гору,

он начинает с того, что убирает маленькие камни

Восточная мудрость

Программирование — процесс создания компьютерных программ (программ управления компьютером с целью решения различных задач).

В более широком смысле под программированием понимают весь спектр деятельности, связанный с созданием и поддержанием в рабочем состоянии программ (программного обеспечения). Сюда входят анализ и постановка задачи, проектирование программы, построение алгоритмов, разработка структур данных, написание текстов программ, отладка и тестирование программы, её документирование, настройка и сопровождение.

В настоящее время программирование стало широко распространенным видом человеческой деятельности. Эта деятельность, как правило, хорошо оплачивается. Специалистов, профессионально занимающихся программированием, называют «программистами». Если вы хотите стать программистом или, по крайней мере, освоить основы программирования, то этот сайт — для вас. Учтите только, что, как и любой навык, программирование требует времени для изучения и освоения…

На этой странице вы найдете ссылки на статьи по программированию, опубликованные в интернет-журнале “Мир информатики” на этом сайте, готовые интересные программы (фокусы, игры и не только) и другие материалы, связанные с программированием.

Читайте статьи, решайте задачи — побольше и разные — абстрактные и содержательные, “на 5 минут” и “на день работы”. Все это обязательно вам пригодится…

Ведущие рубрики: Дмитрий Златопольский (mirinfo@infojournal.ru) и Валерий Рубанцев (vrubantsev@t-online.de)

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Фокус «Отгадыватель мыслей :)» (предоставил Д.М. Златопольский)



Программа «Звёздное небо» (предоставил Д.М. Златопольский)



Статья «Обмен значениями переменных величин»

Статья «Об условном операторе»

Статья «Об операторах цикла»

Статья «Типовые задачи обработки последовательности чисел»

Статья «О вложенных операторах цикла»

Задача «Болтуны рассказывают анекдоты :)»

Статья «Красивые узоры таблицы Пифагора»

Статья «Биологические ритмы»

Статья «Задачи с датами»

Мнение о языке программирования Python

Еще мнение о том же языке

И ещё о том же

Задачи (непростые) по программированию

Программы «Круги на воде» (предоставил Валерий Рубанцев)

Градиенты и математика. Немного теории и программа (предоставил Валерий Рубанцев)

Программы с различными видами градиентов (предоставил Валерий Рубанцев)

Программа-переводчик с языка цифр на русский и английский языки (предоставил Валерий Рубанцев)



Пузырьковая сортировка массивов

Шейкерная сортировка массивов