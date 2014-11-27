Доступ к электронным версиям журналов 2013 года и ранее предоставляется бесплатно всем зарегистрированным пользователям. Скачать журналы можно на странице архива
Стоимость годовой подписки на электронные версии журналов на 2016 год:
- журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 900 руб. / 10 выпусков
- журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 900 руб. / 10 выпусков
- комплект журналов ИНФО и ИвШ — 1500 руб. / 10 выпусков
Стоимость годовой подписки на электронные версии журналов на 2015 год:
- журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 450 руб. / 10 выпусков
- журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 450 руб. / 10 выпусков
- комплект журналов ИНФО и ИвШ — 700 руб. / 10 выпусков
Стоимость подписки на архив электронных версий журналов за 2014 год:
- журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 250 руб. / 10 выпусков
- журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 250 руб. / 10 выпусков
- комплект журналов ИНФО и ИвШ — 400 руб. / 10 выпусков
Для оформления подписки необходимо:
1. Зарегистрироваться на нашем сайте.
2. Оплатить подписку в нашем магазине.
3. По умолчанию к подписке будет подключен аккаунт пользователя, с которого была оплачена подписка. Если Вы хотите подключить к подписке другого пользователя, пожалуйста, измените e-mail при оформлении подписки в деталях оплаты.
Подписка на электронные версии журналов: 72 комментария
Здравствуйте. Где можно посмотреть оглавления журналов? Можно ли купить отдельные журналы?
Андреев Александр
Здравствуйте!
Оглавления журналов можно посмотреть в архиве
Архив журнала «Информатика и образование» http://infojournal.ru/journal/info/archive/
Архив журнала «Информатика в школе» http://infojournal.ru/journal/school/archive/
К сожалению, на сегодняшний день можно оформить подписку только на год.
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, как формулировать назначение платежа.
Здравствуйте!
Год подписки и e-mail для подключения. По сумме мы поймем на какие журналы оформляется подписка.
Например, «ИНФО, 2015, mail@mail.ru» или «mail@mail.ru Информатика в школе 2014″
Здравствуйте, извините, но когда я оплачивала журнал, то не указала e-mail, что делать?
Здравствуйте!
Пожалуйста, напишите на info@infojournal.ru письмо о том, чтобы оформили подписку такой-то e-mail, согласно платежа от ФИО (указание плательщика).
Спасибо!
Как указать, подписку на какой год я оформляю?
Здравствуйте!
Просто укажите e-mail и год. Например, mail@mail.ru 2015
По сумме мы поймем на какие журналы подписываетесь.
Добрый день!
Можно ли оформить электронную подписку на журнал после нового года
Здравствуйте!
Да, подписку можно оформить в любое время. После оформления подписки будут доступны все номера, которые вышли на данный момент.
Здравствуйте! Вчера оплатила электронную подписку через yandex деньги. Как долго ждать доступа к журналам?
Здравствуйте!
Оплата прошла, подписка оформлена.
Большое спасибо!Оперативно!
Когда и где можно получить электронные журналы 2014 года? Оплатила 21 января
Здравствуйте!
Подписка оформлена.
Здравствуйте! По результатам конкурса ИНФО-2014 моя работа рекомендована к публикации в журнале. По условиям конкурса я могу бесплатно получить электронный комплект журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» за 2014 год. Пожалуйста, оформите подписку!
Здравствуйте!
Подписка оформлена. Приносим извинения за задержку.
Здравствуйте!
Каким образом можно получить доступ к содержанию журналов за 2013 год и более ранних годов?
Здравствуйте!
Содержание журналов можно посмотреть в архиве
Архив журнала «Информатика и образование»
Архив журнала «Информатика в школе»
Или на сайте РИНЦ
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8739
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27800
Еще раз здравствуйте!
Уточняю предыдущий вопрос: каким образом можно получить доступ к ПОЛНОМУ ТЕКСТУ СТАТЕЙ журналов за 2013 и 2012 годы? На сайте объявлена подписка только на 2014 и 2015 гг.
Здравствуйте!
Журналы будут выгружены в архив со свободным доступом до 2013 года включительно в течение апреля.
Как можно получить электронные журналы 2014 года? Оплатила 17 марта.
Здравствуйте! Подписка оформлена.
Здравствуйте!
Подписан на журнал «Информатика в школе» на 1 полугодие 2015г печатная версия.
Как можно оформить подписку на 2 полугодие 2015 года, НО НА ЭЛЕКТРОННУЮ версию?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
В настоящее время подписку на электронную версию можно оформить только на календарный год.
Здравствуйте! Оплатила подписку комплекта журналов ИНФО и ИвШ за 2014 г. — 700 руб. / 10 выпусков 18 апреля 2015 г. через систему Яндекс Деньги. Когда мне станут доступны журналы?
Здравствуйте!
Подписка оформлена.
Здравствуйте! Хочу оплатить подписку комплекта журналов ИНФО за 2014 г. — 550 руб. / 10 выпусков через Банк. При заполнении графы город — мне выдают ошибку. Как оплатить?
Здравствуйте!
К сожалению, не совсем понятен Ваш вопрос. Пожалуйста, опишите вопрос точнее или позвоните нам по телефону 8-495-364-95-97
Здравствуйте! Я оформил подписку на журнал ИНФО, 2015. Но доступа к ним у меня нет. Помогите разобраться, пожалуйста.
Добрый день!
Оплата поступила, подписка оформлена.
Здравствуйте. В предыдущих комментариях был вопрос о возможности получения доступа к текстам журналов 2012-2013 годов. Был дан ответ, что в течение апреля такая возможность появится. Подскажите, пожалуйста, когда и как можно получить доступ к журналам тех лет?
Здравствуйте!
Выложим в ближайшее время. Немного затянулся процесс, приносим свои извинения.
Добрый день!
Прошу учесть, что при оплате в сбербанк онлайн в назначение платежа не разрешается вводить символ «@» (указала 2 вместо него).
Здравствуйте!
Обязательно учтем. Выписок из банка за дни между праздниками пока нет. Видимо, проблемы банка.
Здравствуйте. А можно ознакомиться как нибудь с журналом за 2009 год.
Здравствуйте!
На сегодняшний день только в печатном виде. Пожалуйста, напишите какой выпуск Вас интересует.
Здравствуйте! Не могу найти журнал за май месяц 2015 года. Не подскажете, где он выложен?
Здравствуйте!
К сожалению выпуск журнала задерживается по ряду причин. Электронные версии за май будут выложены 08 июня. Приносим свои извинения.
Спасибо!
Здравствуйте! Хотела скачать журнал «Информатика и образование» № 1 2010 г., но он не загружается, выдается ошибка. Все остальные номера за 2010 г. загрузились хорошо. Как можно этот номер получить? Спасибо.
Добрый день!
Все проверим, ответим на электронную почту.
Доброго времени суток! Как можно подключится к бесплатной подписке? Промокод вводила при регистрации или
Добрый день!
Сегодня проверим статус подключения. Спасибо за внимание к нашим изданиям.
Здравствуйте!
7 июня в 16.13 и 16.16 оформила подписку на 2014 и 2015 год. Когда появится доступ к ним?
Здравствуйте!
Подписка оформлена. Приносим извинения за задержку, наша ошибка.
Спасибо за внимание к нашим изданиям.
Как получить электронные версии журнала «Информатика в школе» за 2013 год?
Добрый день! Когда можно получить электронные журналы 2014 года? Оплатила 25 июня
Добрый день!
Подписка оформлена.
Здравствуйте! Когда будет возможен доступ к электронным версиям журнала за 2013 год?
Спасибо большое за издания 2014 года! Уточните пожалуйста стоимость изданий за 2013 год.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда будет возможен доступ к электронным версиям журнала за 2012 и 2013 годы?
Спасибо.
Здравствуйте!
Журналы 2013 года уже доступны по ссылке http://infojournal.ru/archive/2013/
В настоящее время проходит наполнение архива. В свободном доступе будут журналы до 2010 года включительно.
Спасибо.
Здравствуйте! 15 октября оплатила электронную подписку через yandex деньги. Как долго ждать доступа к журналам?
Здравствуйте!
Подписка оформлена.
Здравствуйте, я воспользовалась промо кодом на архив журналов за 2014, но почему-то не могу их посмотреть? Мне предлагают оплатить архив за 2014 год…Помогите, пожалуйста.
Прошу прощение за беспокойство! Все получилось!
Здравствуйте.
Я оформила электронную подписку на оба издания за 2015 год. В личном кабинете для скачивания доступны только номера с первого по восьмой. Получу ли я 9 и 10 номера журналов?
Спасибо.
Здравствуйте!
На данный момент вышло только 8 номеров журналов. После выхода каждого номера всем подписчикам отправляется уведомление по электронной почте. Вы обязательно получите 9 и 10 номера по мере их выхода.
Я оплатил подписку на 2014 и 2015 г. Через какое время появится возможность скачать журналы за эти годы?
Здравствуйте!
Подписка оформлена. Как правило подключение к подписке проходит в течение суток. В рабочие дни мы стараемся подключать к подписке в день оплаты.
Еще раз извините, так как и где можно скачать очередные журналы 2015 года (оплаченные по подписке 15.11.2015)? И дальше на 2016 год. На электронную почту никаких уведомлений не приходило до сих пор
Здравствуйте, Дмитрий!
Комментарий от 15.11.2015 и данный комментарий написаны с разных аккаунтов (e-mail) пользователей.
К подписке подключен аккаунт с комментарием от 15.11.2015. Уведомление на почту должно приходить по e-mail данного аккаунта. Скачать подписку можно в Личном кабинете по адресу http://infojournal.ru/account/?tab=ePodpiska
Можем переключить подписку на новый аккаунт. E-mail в комментариях не публикуем, можем ответить на электронную почту.
Да, похоже я тогда ошибочно указал e-mail. Ответил по электронной почте.
Здравствуйте! Оформила подписку на электронные версии журнала за 2014 год. Доступа до сих пор нет.
Здравствуйте!
Подписка оформлена. Извиняемся за задержку в связи с выходными днями.
Здравствуйте! Оформила подписку на электронные версии журнала «Информатика в школе» за 2015 год. Когда можно будет скачивать журналы?
Здравствуйте!
Подписка оформлена. Спасибо за внимание к нашим изданиям!
Здравствуйте.
Оплатил подписку на журналы «Информатика и образование» за 2015 г. Когда можно будет воспользоваться?
Добрый день!
Подписка оформлена. Сообщение об оплате пришло в 16:47.
Здравствуйте!
Почему-то недоступны опции для оформления подписки ни на печатную, ни на электронную версии