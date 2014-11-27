Подписка на электронные версии журналов

Доступ к электронным версиям журналов 2013 года и ранее предоставляется бесплатно всем зарегистрированным пользователям. Скачать журналы можно на странице архива

Архив журналов 2013 года

Стоимость годовой подписки на электронные версии журналов на 2016 год:

журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 900 руб. / 10 выпусков

журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 900 руб. / 10 выпусков

комплект журналов ИНФО и ИвШ — 1500 руб. / 10 выпусков

Стоимость годовой подписки на электронные версии журналов на 2015 год:

журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 450 руб. / 10 выпусков

журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 450 руб. / 10 выпусков

комплект журналов ИНФО и ИвШ — 700 руб. / 10 выпусков

Стоимость подписки на архив электронных версий журналов за 2014 год:

журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 250 руб. / 10 выпусков

журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 250 руб. / 10 выпусков

комплект журналов ИНФО и ИвШ — 400 руб. / 10 выпусков

Для оформления подписки необходимо:

1. Зарегистрироваться на нашем сайте.

2. Оплатить подписку в нашем магазине.

3. По умолчанию к подписке будет подключен аккаунт пользователя, с которого была оплачена подписка. Если Вы хотите подключить к подписке другого пользователя, пожалуйста, измените e-mail при оформлении подписки в деталях оплаты.