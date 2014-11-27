spin13

Подписка на журналы

Оформите годовую редакционную подписку на журналы издательства.

Печатная версия Электронная подписка

Скидка 50% на электронную подписку 2015 года

Банковская карта Сбербанк Онлайн Альфа-Клик Промсвязьбанк Яндекс.Деньги Webmoney

Подписка на электронные версии журналов

Доступ к электронным версиям журналов 2013 года и ранее предоставляется бесплатно всем зарегистрированным пользователям. Скачать журналы можно на странице архива

Архив журналов 2013 года

Стоимость годовой подписки на электронные версии журналов на 2016 год:

  • журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 900 руб. / 10 выпусков
  • журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 900 руб. / 10 выпусков
  • комплект журналов ИНФО и ИвШ — 1500 руб. / 10 выпусков

Стоимость годовой подписки на электронные версии журналов на 2015 год:

  • журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 450 руб. / 10 выпусков
  • журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 450 руб. / 10 выпусков
  • комплект журналов ИНФО и ИвШ — 700 руб. / 10 выпусков

Стоимость подписки на архив электронных версий журналов за 2014 год:

  • журнал «Информатика и образование» (ИНФО) — 250 руб. / 10 выпусков
  • журнал «Информатика в школе» (ИвШ) — 250 руб. / 10 выпусков
  • комплект журналов ИНФО и ИвШ — 400 руб. / 10 выпусков

Для оформления подписки необходимо:

1. Зарегистрироваться на нашем сайте.

2. Оплатить подписку в нашем магазине.

3. По умолчанию к подписке будет подключен аккаунт пользователя, с которого была оплачена подписка. Если Вы хотите подключить к подписке другого пользователя, пожалуйста, измените e-mail при оформлении подписки в деталях оплаты.

Подписка на электронные версии журналов: 72 комментария

  2. Здравствуйте!
    Оглавления журналов можно посмотреть в архиве
    Архив журнала «Информатика и образование» http://infojournal.ru/journal/info/archive/
    Архив журнала «Информатика в школе» http://infojournal.ru/journal/school/archive/
    К сожалению, на сегодняшний день можно оформить подписку только на год.

    Рейтинг: 0

  10. Здравствуйте! По результатам конкурса ИНФО-2014 моя работа рекомендована к публикации в журнале. По условиям конкурса я могу бесплатно получить электронный комплект журналов «Информатика и образование» и «Информатика в школе» за 2014 год. Пожалуйста, оформите подписку!

    Рейтинг: 0

  12. Еще раз здравствуйте!
    Уточняю предыдущий вопрос: каким образом можно получить доступ к ПОЛНОМУ ТЕКСТУ СТАТЕЙ журналов за 2013 и 2012 годы? На сайте объявлена подписка только на 2014 и 2015 гг.

    Рейтинг: 0

  14. Здравствуйте!
    Подписан на журнал «Информатика в школе» на 1 полугодие 2015г печатная версия.
    Как можно оформить подписку на 2 полугодие 2015 года, НО НА ЭЛЕКТРОННУЮ версию?
    Заранее спасибо.

    Рейтинг: 0

  15. Здравствуйте! Оплатила подписку комплекта журналов ИНФО и ИвШ за 2014 г. — 700 руб. / 10 выпусков 18 апреля 2015 г. через систему Яндекс Деньги. Когда мне станут доступны журналы?

    Рейтинг: 0

  16. Здравствуйте! Хочу оплатить подписку комплекта журналов ИНФО за 2014 г. — 550 руб. / 10 выпусков через Банк. При заполнении графы город — мне выдают ошибку. Как оплатить?

    Рейтинг: 0

  18. Здравствуйте. В предыдущих комментариях был вопрос о возможности получения доступа к текстам журналов 2012-2013 годов. Был дан ответ, что в течение апреля такая возможность появится. Подскажите, пожалуйста, когда и как можно получить доступ к журналам тех лет?

    Рейтинг: 0

  19. Добрый день!
    Прошу учесть, что при оплате в сбербанк онлайн в назначение платежа не разрешается вводить символ «@» (указала 2 вместо него).

    Рейтинг: 0

  22. Здравствуйте! Хотела скачать журнал «Информатика и образование» № 1 2010 г., но он не загружается, выдается ошибка. Все остальные номера за 2010 г. загрузились хорошо. Как можно этот номер получить? Спасибо.

    Рейтинг: 0

  32. Здравствуйте, я воспользовалась промо кодом на архив журналов за 2014, но почему-то не могу их посмотреть? Мне предлагают оплатить архив за 2014 год…Помогите, пожалуйста.

    Рейтинг: 0

  34. Здравствуйте.
    Я оформила электронную подписку на оба издания за 2015 год. В личном кабинете для скачивания доступны только номера с первого по восьмой. Получу ли я 9 и 10 номера журналов?
    Спасибо.

    Рейтинг: 0

    • Здравствуйте!
      На данный момент вышло только 8 номеров журналов. После выхода каждого номера всем подписчикам отправляется уведомление по электронной почте. Вы обязательно получите 9 и 10 номера по мере их выхода.

      Рейтинг: 0

  36. Еще раз извините, так как и где можно скачать очередные журналы 2015 года (оплаченные по подписке 15.11.2015)? И дальше на 2016 год. На электронную почту никаких уведомлений не приходило до сих пор

    Рейтинг: 0

    • Здравствуйте, Дмитрий!
      Комментарий от 15.11.2015 и данный комментарий написаны с разных аккаунтов (e-mail) пользователей.
      К подписке подключен аккаунт с комментарием от 15.11.2015. Уведомление на почту должно приходить по e-mail данного аккаунта. Скачать подписку можно в Личном кабинете по адресу http://infojournal.ru/account/?tab=ePodpiska
      Можем переключить подписку на новый аккаунт. E-mail в комментариях не публикуем, можем ответить на электронную почту.

      Рейтинг: 0

Оставить комментарий

© 2000 - 2017 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2017 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2017 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.