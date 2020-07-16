Вопрос № 111

16 июля, 2020 от Дмитрий Златопольский

До создания электронных калькуляторов и компьютеров для расчетов использовался механический счетный прибор – так называемый «арифмометр:

В нем множимое набиралось с помощью рычажков, перемещавшихся в прорезях в верхней части прибора, а для умножения требовалось вращать рукоятку справа нужное количество раз (при необходимости со смещением на разряд десятков и т. д.).

Были созданы также два варианта арифмометра:

1) отличавшийся тем, что множимое набиралось клавишами:

2) в котором множимое набиралось клавишами, но рукоятки для вращения не было

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Как же проводились расчеты на последнем варианте это счетного прибора?