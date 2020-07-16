Вопрос № 111

До создания электронных калькуляторов и компьютеров для расчетов использовался механический счетный прибор – так называемый «арифмометр:
В нем множимое набиралось с помощью рычажков, перемещавшихся в прорезях в верхней части прибора, а для умножения требовалось вращать рукоятку справа нужное количество раз (при необходимости со смещением на разряд десятков и т. д.).
Были созданы также два варианта арифмометра:
1) отличавшийся тем, что множимое набиралось клавишами:
2) в котором множимое набиралось клавишами, но рукоятки для вращения не было
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Как же проводились расчеты на последнем варианте это счетного прибора?