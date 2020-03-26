Вопросы № 1-110

Вопрос № 1-110

Два изобретателя одной идеи в свое время говорили, что

эту идею они позаимствовали у

азбуки Морзе: «Мы только

расширили точки и тире вниз». О какой идее идет речь?

Вариант

вопроса

Два изобретателя одной идеи в свое время говорили, что

эту идею они позаимствовали у

азбуки Морзе: «Мы только

расширили точки и тире вниз и сделали из них узкие и широкие линии». О какой

идее идет речь?

Вопрос № 109

В объявлении о приеме платежей за различные услуги символически указан ряд изображений:

Оплате за какие услуги соответствует каждое из этих изображений?

Вопрос № 108

В объявлении о приеме платежей за различные услуги символически указано изображение:

@

Оплате за какие услуги соответствует это изображение?

Вопрос № 107

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): “Какой символ будет отображен на экране, если на клавиатуре нажать клавишу с буквой «А» в режиме ввода русских букв? А если нажать клавишу с буквой «Б»? — Спасибо (после ответа)”. А какой символ отображается на экране, когда на клавиатуре нажата клавиша, на которой изображен не этот символ?

Вопрос № 106

В текстовом редакторе Microsoft Word и некоторых других этот знак препинания может иметь три различных варианта длины. Что это за знак?

Вариант вопроса

В текстовом редакторе Microsoft Word и некоторых других этот символ может иметь три различных варианта длины. Что это за символ?

Вопрос № 105

Учителя геометрии, говоря «круг», всегда рисуют эту фигуру. А учителя информатики могут вместо нее нарисовать овал, замкнутую кривую или т.п.

Когда это происходит?

Вопрос № 104

Какой цветок мог бы стать “цветочным” символом долговременной (внешней) памяти?

Вопрос № 103

Можно сказать, что 1/2 этой буквы означает одно из основных понятий баз данных. Что это за буква и какое это понятие?

Вариант вопроса

Можно сказать, что половина этой буквы означает одно из основных понятий баз данных. Что это за буква и какое это понятие?

Вопрос № 102

Французский писатель Виктор Гюго сказал, что “у истории её нет”. Все вы ею пользовались в жизни, а её виртуальной разновидностью можете воспользоваться, не выключая компьютер. Что это?

Вопрос № 101

Что такое «ТИБОЛИК»?

Вопрос № 100

В художественных произведениях на военную и приключенческую темы, написанных на русском языке, очень важные события происходят, как правило, во время Ч, а написанных на английском языке — в час Х. Почему используются именно эти буквы?

Вопрос № 99

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): «У Вас большой опыт работы в текстовом редакторе Microsoft Word? (После ответа). Что происходит по щелчку мышью на инструменте, который показан на экране? (Участникам конкурса показывается изображение инструмента «Сохранить»)

(После ответа) Вы, наверное, обратили внимание то, что после щелчка в нижней части окна программы появляется, а затем исчезает надпись: «Приложение Microsoft Word выполняет сохранение файла…». Но иногда после щелчка такая надпись не появляется. Когда это происходит?»

Вопрос № 98

Ведущий (обращаясь к участникам конкурса): «Вы знаете, что такое “аббревиатура”? (После ответа). Аббревиатуры используются и в математике, например, аббревиатура sin, написанная латинскими буквами, обозначает синус угла, аббревиатура max — обозначает максимум множества или функции. Подавляющая часть других математических аббревиатур также пишется латиницей. Но есть две аббревиатуры, которые пишутся кириллицей? Какие именно?»

Второй вариант вопроса (отличается заключительной частью)

«…Но есть две аббревиатуры,которые пишутся кириллицей? Одна из них тесно связана с информатикой. Какая?»

Третий вариант вопроса (отличается заключительной частью)

«…Но есть две аббревиатуры, которые пишутся кириллицей? Одна из них тесно связана с информатикой, в частности, с понятием “алгоритм”. Какая?»

Вопрос № 97

В начале ХХ века некоторое множество натуральных чисел называли «первоначальными числами». Какие числа имелись в виду?

Вопрос № 96

В Древнем Китае вычисления проводились с помощью палочек, выкладываемых по специальным правилам. Одна группа чисел выкладывалась палочками светлого цвета, а другая группа – палочками тёмного цвета.

Какие это группы чисел?

Вопрос № 95

Что должно быть записано на месте вопросительного знака? (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение.)



Вопрос № 94

Этот адрес включает в себя три точки. О чем идет речь?

Вопрос № 93

Эти два понятия, связанные с выводом текста на экран, отличаются только двумя последними буквами. Какие это понятия?

Вариант вопроса

Эти два понятия, связанные с выводом текста на экран, состоят из шести букв и отличаются только двумя последними буквами. Какие это понятия?

Вопрос № 92

Ведущий «Вы согласны, что в информатике и математике знак равенства записывается между двумя числам или между двумя арифметическими выражениями? (После ответа). А в каком случае это не так?»

Варианты вопроса (отличаются последней частью)

1. «… А в каком случае знак равенства записывается не между двумя числам или двумя арифметическими выражениями?»»

2. «… А в каком случае знак равенства записывается перед числом или выражением?»

Вопрос № 91

Какое число должно занять место вопросительного знака?

1 — 2, 2 — 5, 3 — 5, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6, 7 — 3, 8 — 7, 9 — ?

Вопрос № 90

Посмотрите, пожалуйста, на рисунок (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Используя представленные на нем элементы, можно формировать изображения цифр. Почему один элемент — лишний?

Вариант вопроса

Посмотрите, …

Один из элементов на рисунке — лишний. Почему?

Вопрос № 89

Ведущий: «Возьмите, пожалуйста, эти фигуры (участникам конкурса даются макеты фигур, изображенных на рисунке).

Как вы думаете, для чего они используются?»

Вариант вопроса

Посмотрите, пожалуйста, на рисунок (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Для чего используются 7 элементов, представленных на нем?

Вопрос № 88

В обязанности одного человека входило считывание с прибора данных о количестве информации в битах и запись в журнал соответствующего количества байтов. После нескольких измерений он увидел на индикаторе прибора следующее (участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

и записал в журнал — 106. Почему?

Вариант вопроса (отличается изображением на индикаторе)



Вопрос № 87

В украинском языке есть слово абетка. Как оно переводится на русский язык?

Вариант вопроса

Этому русскому слову в украинском языке аналогом является слово абетка, а английском — слово alfabet. Какое это слово?

Вопрос № 86

Какая из приведенных на картинке букв является “лишней”?

2-й вариант вопроса (отличается рисунком, показываемым участникам конкурса)

Вопрос № 85

Какая из приведенных на картинке букв является “лишней”?

Вариант вопроса (отличается рисунком, показываемым участникам конкурса)

Вопрос № 84

Какая из приведенных на картинке букв является “лишней”?

2-й вариант вопроса (отличается рисунком, показываемым участникам конкурса)

Вопрос № 83

Какая из приведенных на картинке букв является “лишней”?



2-й вариант вопроса (отличается рисунком, показываемым участникам конкурса)

Вопрос № 82

Чем особенны символы, оформленные красным цветом (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ь Э Ю Я

Вопрос № 81

Логотип фирмы «Eighty-20» выглядит следующим образом (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Почему?

Вопрос № 80

Как называется российский сектор Интернета?

Вопрос № 79

Ведущий: «Вы знаете, что означает сочетание символов:

– “ –

(После ответа) Внимание на экран! (Участникам конкурса также показывается соответствующее изображение).

Какой символ должен быть записан в таблице вместо вопросительного знака?»

Вопрос № 78

Ведущий: «Внимание на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение).

Какая информация показана в приведенной таблице?»

Вопрос № 77

У двойки их пять, у нуля — шесть, у восьмерки — семь.

О чём идёт речь?

Вариант вопроса

У цифры 2 их пять, у нуля — шесть, у восьмерки — семь.

О чём идёт речь?

Вопрос № 76

Из этих семи можно получить любую цифру?

О чём идет речь?

Вариант вопроса

Из этих семи отрезков можно получить любую …?

О чём идет речь?

Вопрос № 75

По какому адресу живет компьютер в сети?

Вопрос № 74

В России, в Тюменской области, есть река, название которой совпадает с названием древнего счетного прибора. Как называется эта река?

Вопрос № 73

Один из английских журналов называется «Hello World». Чему он посвящен?

Вариант вопроса

Один из английских компьютерных журналов называется «Hello World». Чему он посвящен?

Вариант вопроса

Один из английских компьютерных журналов называется «Hello World». Какому разделу информатики он посвящен?

Вопрос № 72

3 ноября 1983 года на еженедельном семинаре по компьютерной безопасности в Университете Южной Калифорнии (США) был предложен проект по созданию самораспространяющейся программы. Какое название получила эта программа?

Вопрос № 71

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

На рисунке показан фрагмент некоторой таблицы. Какая информация представлена в ней?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

О чём говорит информация, показанная в таблице?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается последнее изображение) В приведенной таблице приведена своеобразная подсказка по действиям, которые можно выполнить при работе в текстовом редакторе Microsoft Word, если одновременно нажать одну из клавиш и клавишу с указанной в таблице буквой.

Вопрос — с какой клавишей надо нажимать ту или иную буквенную клавишу?»

Вопрос № 70

Что общего между предметами, изображенными на картинке? (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

Вопрос № 69

Что общего между двумя предметами, изображенными на картинке? (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

Вопрос № 68

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): “Вы знаете, что такое бескозырка моряка?

(После ответа) Какое отношение имеет бескозырка к информатике?”

Вопрос № 67

Что общего между костром и барабаном?

Вопрос № 66

Ведущий: «Внимание на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение) Что изображено на нём?»

Вопрос № 65

Ведущий: «В дневное время – дымовой. В ночное время – пламенный. О чём идет речь?»

Вопрос № 64

Ведущий: «Внимание на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение) Что изображено на нём?»

Вариант вопроса (отличается демонстрируемым изображением)

Вопрос № 63

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо. Почему?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо. Общаясь на родном языке в прямом эфире, они могли смело передавать по радио любые важные приказы. Почему?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо. Общаясь на родном языке в прямом эфире, они могли смело передавать по радио любые важные приказы. При этом противник оказался совершенно беспомощным. Почему?»

Вопрос № 62

В конце XVIII века во Франции было создано устройство для передачи информации на расстояние нескольких километров. В время демонстрации устройства один из членов комиссии порекомендовал изобретателю устройства назвать его «дальнописец», или …

Вопрос: Какое второе название устройства было предложено?

Вариант вопроса

В конце XVIII века во Франции было создано устройство для передачи информации на расстояние нескольких километров. В время демонстрации устройства один из членов комиссии порекомендовал изобретателю устройства назвать его «дальнописец», или … Именно второе название устройства в настоящее время является общепринятым.

Вопрос: Какое это название?

Вопрос № 61

Ведущий: “Внимание — на экран” (на мониторе компьютера или с помощью проектора показывается изображение счетов):

Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в некоторых рядах левая косточка окрашена в более темный цвет, чем левые косточки в остальных рядах. Для чего это сделано?”

Вариант вопроса

“Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в четвертом и седьмом рядах левая косточка окрашена в более темный цвет, чем левые косточки в остальных рядах. Для чего это сделано?”

Примечание. При наличии счетов можно показать участникам конкурса их.

Вопрос № 60

Ведущий: “Внимание — на экран” (на мониторе компьютера или с помощью проектора показывается изображение счетов):



Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в каждом полном ряду из десяти косточек две косточки окрашены в более темный цвет, чем остальные 8. Для чего это сделано?”

Примечание. При наличии счетов можно показать участникам конкурса их.

Вопрос № 59

Ведущий: «Вы, конечно, видели старинный русский счетный прибор — счеты. А знаете ли вы, что, в их конструкции элементы, перемещающиеся по проволоке, называли “косточки” или “костяшки”. Почему?»

Вопрос № 58

Посмотрите, пожалуйста, на табличку (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Какой символ должен стоять на месте вопросительного знака?

Вопрос № 57

Если минимальное четырехзначное число увеличить в два раза, затем прибавить единицу, увеличенную в три раза, то получится год рождения программного обеспечения для текстовой, голосовой и видеосвязи.

Назовите год и название программы.

Вопрос № 56

Какие две клавиши, по утверждению юмористов, нужно непрерывно использовать, чтобы получить много долларов?

Вопрос № 55

Ведущий: «Вы знаете, кто такой Джеймс Бонд?» (После ответа) Внимание – на экран! (На экране показывается соответствующей изображение).



Вопрос: Чему равна сумма двух Джеймсов Бондов?»

Вопрос № 54

Ведущий: Внимание на экран! Приведенные три изображения символизируют такие понятия, как «информация», «знания» и «опыт». Каждое изображение имеет номер. Назовите последовательность номеров, соответствующую именно указанной последовательности — «информация» — «знания» — «опыт».



Вопрос № 53

Какой счетный прибор после появления калькуляторов стали в шутку называть “деревянным калькулятором”?

Быстроотвечалки. Порция 10

1. Как разделить четыре яблока между четырьмя мальчиками так, чтобы каждый получил по яблоку и при этом одно из яблок осталось в корзинке?

2. К реке подходят два рыбака. У берега лодка, которая может выдержать только одного из них. Оба человека переправились на противоположный берег. Как?

3. Два отца и два сына нашли три гриба и разделили их. Каждому досталось по целому грибу. Как такое может быть?

Быстроотвечалки. Порция 9

1. Когда в году бывает 5 дней?

2. Чему равно «Дважды два — четыре»?

3. Сколько грецких орехов вмещает пустой двухсотграммовый стакан?

4. Сколько земли можно извлечь из ямы длиной 1 м, шириной 1 м и глубиной 1 м?

5. За чем вода в стакане?

6. От чего утка плавает?

Быстроотвечалки. Порция 8

1. Как зовут дирижера оркестра устройств компьютера?

2. В каком месяце есть 28 дней?

Вопрос № 52

Ведущий: «Внимание на экран!» (участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

=======

ме, ги, те

=======

Вопрос: «Как будет пропущенное первое?»

Вариант вопроса (отличается изображением)

=======

га, га, ра

=======

Вопрос № 51

Ведущий: «Внимание на экран!» (участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

========

ки, ме, ги

========

Вопрос: «Как будет следующее?»

Вариант вопроса (отличается изображением)

========

ло, га, га

========

Быстроотвечалки. Порция 7

1. Меньше его на экране не бывает. Чего именно?

2. Где корень есть, а стебля — нет?

Вариант вопроса: «Где корень есть (и даже не один вид), а стебля нет?»

3. Чему равно логическое выражение (участникам конкурса показывается соответствующий текст):

НЕ(НЕ(НЕ(НЕ(истина))))?

Вариант вопроса:

Чему равно логическое выражение:

НЕ(НЕ(…(НЕ(НЕ(истина))))?

125 НЕ

«Невопрос» 🙂

Уважаемые коллеги,

хотя по правилам «брейн-ринга» на обсуждение вопроса командам-участницам дается 20 секунд, мне кажется, что школьникам это время можно увеличить до минуты или двух. Каково ваше мнение? Пожалуйста, поделитесь опытом проведения конкурсов (в виде комментария к данной записи).

Вопрос № 50

Дизайнер Вадим Кибардин создал необычный калькулятор (участникам конкурса показывается изображение):



Кроме проведения расчетов, на нём можно также …

Что именно?

Быстроотвечалки. Порция 6

1. Какое любимое животное компьютера?

2. Что общего у лопаты и компьютера?

Вопрос № 49

Американский ученый и изобретатель Уильям Кейстер в ноябре 1950 года подал патент на разработанное им автоматическое устройство с индикаторной панелью, состоящей из девяти элементов. В какую игру мог играть этот своеобразный компьютер?

Быстроотвечалки. Порция 5

1. Тройка лошадей пробежала 30 километров. Сколько км пробежала каждая лошадь?

2. Бревно распилили на пять равных частей. Сколько распилов сделали?

3. Двое играли в шахматы два часа. Сколько времени играл каждый?

Вопрос № 48

Чтобы передать этот символ, его нужно повторить 6 раз. Что это за символ?

Вопрос № 47

Ведущий: Вы, наверное, видели так называемую «логарифмическую линейку» — вычислительный прибор, широко применявшийся до появления электронных калькуляторов (или слышали о ней). Она состояла из трех частей: корпуса, перемещавшегося в нём «движка» и стеклянного «бегунка» с металлическим каркасом (участникам конкурса показывается линейка или её изображение):

На стеклянном «бегунке» была нанесена тонкая линия, которая устанавливалась на нужном числе или показывала число-результат.

По-английски этот «бегунок» назывался так, как сейчас называется объект, имеющийся на экране компьютера при работе в текстовых редакторах. Как именно?

Вариант вопроса

Отличается последним фрагментом: «… Как в настоящее время в компьютерах называется объект — в какой-то мере аналог линии на логарифмической линейке?».

Вопрос № 46

Ведущий: Вы, конечно, знаете о том, что на праздничном столе в честь дня рождения часто присутствует торт со свечами? (После ответа). А чему равно количество свечей в торте — тоже, конечно, знаете. (После ответа). А теперь — внимание! Однажды организаторы празднования дня рождения решили оригинальным образом сэкономить. Вот фотография праздничного стола (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):



Вопрос: Сколько лет исполнилось имениннику?

Примечание: фотография с сайта http://db.chgk.info/

Вопрос № 45

Ведущий: Вы согласны с тем, что с помощью пальцев одной руки можно передать информацию о числах от 0 до 5? (После ответа) А вот любитель информатики Митя Хакеров придумал способ передачи информации с помощью пальцев одной руки, используя который, можно передать информацию о числах от 0 до 31. В чем он заключается?

Вариант вопроса

Ведущий: Вы согласны с тем, что с помощью пальцев одной руки можно передать информацию о числах от 0 до 5? (После ответа) А вот любитель информатики Митя Хакеров придумал способ передачи информации с помощью пальцев одной руки, используя который, можно передать информацию о бОльших числах. Назовите наибольшее число, которое можно передать по «Митиной» системе.

Вопрос № 44

Итальянский математик XII–XIII веков Леонардо Фибоначчи в своем математическом трактате перечисляет три способа вычислений: счет с помощью счетного прибора — абака, письменный счет с помощью арабских цифр и… Назовите третий способ.

Вопрос № 43

Ведущий: «Вы помните, как расположены клавиши на калькуляторах? (После ответа). А теперь — внимание на экран (на экране демонстрируется изображение калькулятора) .

Почему на представленном калькуляторе клавиши расположены именно так?»

Вопрос № 42

Ведущий: «Внимание на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующий текст)

================================================================

“АММАРГОРП — ЯАКОСЫВ ЯИЗЭОП, ЫТАТЬЛУЗЕР ЁЕ ЫТОБАР — ЯАБУРГ АЗОРП”

================================================================

Что зашифровано в этой записи?»

Вопрос № 41

Ведущий: Вы, наверное, слышали о многоядерных процессорах, которые выполняют задачу или несколько задач одновременно? (После ответа). Так вот, задачу синхронизации работы процессоров и их взаимодействия в многозадачной операционной системе называют «проблемой спящего парикмахера». В чём она заключается?

Вариант вопроса

Ведущий: Вы, наверное, слышали о многоядерных процессорах, которые выполняют задачу или несколько задач одновременно? (После ответа). Так вот, задачу синхронизации работы процессоров и их взаимодействия в многозадачной операционной системе называют «проблемой спящего парикмахера» или «проблемой отдыхающего парикмахера». В чём она заключается?

Быстроотвечалки. Порция 4

1. Чем особенен следующий набор русских букв (участникам конкурса показывается табличка с буквами):

О Н Ж И X

2. Чем особенен следующий набор латинских букв (участникам конкурса показывается табличка с буквами):

Z I N O X H

Вопрос № 40

Чем особенен следующий текст (участникам конкурса показывается табличка с текстом):

ИХ НОЖ

Вопрос № 39

В чём особенность приведенного ниже текста?

«КАК СТЕК, НО В ХРАМ. В СТВОР ВОРОТ. КРАХ СТЕН. КЕТА В МОРЕ, КОТ В НОРЕ. КРАСКА КАК МОРС.

АТАКА НАС. СТРАХ КАК РАМКА. МАК РОС НЕ ТАК. МОРЕ НА КАР

Вопрос № 38

Чем особенен следующий набор символов (участникам конкурса показывается соответствующая табличка):

А В Е К М Н О Р С Т Х

Вариант вопроса

Чем особенны символы, оформленные красным цветом (участникам конкурса показывается соответствующая табличка):

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ь Э Ю Я

Быстроотвечалки. Порция 3

Пожалуйста, посмотрите на табличку (участникам конкурса демонстрируется соответствующее изображение)

======================

НЕОН, ХЛОР, СЕРА, АЗОТ

======================

Какое или какие из этих слов русского языка можно набрать с помощью английской раскладки клавиатуры прописными буквами? Все буквы должны выглядеть как русские, а не быть похожими на них.

Примечание. Имеется в виду, что буквы Y и У и т.п. — отличаются.

Варианты вопроса

Отличаются набором слов:

МУХА, ОСА, КОМАР, ПАУК

ЯБЛОКО, ОРЕХ, СТРУЧОК, ШИШКА

Вопрос № 37

Пожалуйста, посмотрите на табличку (участникам конкурса демонстрируется соответствующее изображение)

======================

НЕОН, ХЛОР, СЕРА, АЗОТ

======================

Какое (или какие) из этих слов русского языка можно набрать с помощью английской раскладки клавиатуры, причем как прописными, так и строчными буквами? Все буквы должны выглядеть как русские, а не быть похожими на них.

Примечание. Имеется в виду, что буквы Y и У, m и м и т.п. — отличаются.

Варианты вопроса

Отличаются набором слов:

МУХА, ОСА, КОМАР, ПАУК

ЯБЛОКО, ОРЕХ, СТРУЧОК, ШИШКА

Вопрос № 36

Какая связь между городом в Англии, ружьем калибра 30 х 30 и жаргонным названием одного из носителей информации в персональном компьютере?

Вопрос № 35

На компьютере “Macintosh” в текстовом редакторе был подготовлен документ. Его сохранили на флешке, а потом пытались открыть в текстовом редакторе Microsoft Word на компьютере типа IBM, однако из-за несовместимости форматов прочитать текст не удалось. Что нужно сделать, чтобы можно было созданный документ прочитать и редактировать в редакторе Word?

Примечание. Несовместимость форматов упоминается условно.

Вопрос № 34

В вагоне метро над двумя сиденьями имеется надпись: “МЕСТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПАССАЖИРОВ С ДЕТЬМИ И ИНВАЛИДОВ”.

Что в этой надписи является неправильным с точки зрения правил логики?

Вопрос № 33

Основной принцип фирмы IBM хорошо объясняет, что должен делать компьютер, а что — человек. Компьютер, разумеется, должен работать — высокая надежность компьютеров фирмы IBM известна всем. А что должен делать человек?

Вопрос № 31

Ведущий: «Вы, наверное, знаете, что такое “омонимы”? (После ответа) Так называют слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. Например, «коса» женщины, «коса» — инструмент для косьбы и «коса» на берегу реки.

В конце XVIII — начале XIX века в Великобритании, США, Франции, России и ряде других стран существовали так называемые «школы взаимного обучения». В них помощника учителя называли так, как в настоящее время называют один из элементов персонального компьютера. Как именно?».

Вариант вопроса

В конце XVIII — начале XIX века в Великобритании, США, Франции, России и ряде других стран существовали так называемые «школы взаимного обучения». В них помощника учителя называли словом, происходящим от латинского слова, означающего «напоминающий», «надзирающий». В настоящее время так называют один из элементов персонального компьютера.

Что это за слово?

Вопрос № 30

При решении ряда задач программирования (например, при подборе ключа к зашифрованному тексту) применяется метод, который по-английски называют «Brute-force attack» («Атака методом грубой силы»). В чём он заключается?

Быстроотвечалки. Порция 2

(Быстроотвечалки — вопросы, на которые надо отвечать быстро 🙂 ).

1. Чему равно три в квадрате? А 9 в квадрате? А угол в квадрате?

2. Что больше: семь половин или половина семи?

3. Сколько будет: два плюс два умножить на два?

Вопрос № 29

Может ли число увеличиться, если его разделить на 2?

(После положительного ответа) Приведите пример.

Быстротвечалки

Быстротвечалка — это вопрос, на который нужно ответить быстро 🙂

Такие вопросы тоже можно предлагать участникам конкурсов.

============================================================

1. Что получится, если отрезок прямой линии загнуть в дугу?

2. Сколько сторон у квадрата? А у половины квадрата?

Вариант вопроса

Сколько сторон у квадрата? А если рассечь квадрат одной прямой на две половины, то сколько будет сторон у каждой половины?

3. Если круг разрезать не по центру, то у какой части — большей или меньшей — длина хорды будет больше?

4. Сколько получится, если 10 разделить на половину?

Вопрос № 28

Ведущий: Вы помните такого персонажа, как Колобок? (После ответа). А вот ещё сказочная история: «Поскребла бабка как-то раз по сусекам и напекла Колобков. Одни Колобки у неё получились более поджаристые, чем другие (участникам конкурса показывается изображение с Колобками). А каких больше — тёмненьких или светленьких? Бабка старая была и арифметику позабыла. Арифметику-то позабыла, да смекнула, как можно определить, каких Колобков больше, не умея считать».

А вы сможете?

Вопрос № 27

Ведущий: Хотя, как известно, спички детям — не игрушка, я всё же дам вам три спички (участникам конкурса передаются три спички).

Как из этих трёх спичек составить число, в котором бесконечно много цифр?

Вопрос № 26

Ведущий: Вы знаете такой праздник — Хэллоуин?

(После ответа): А когда он отмечается? (31 октября)

Ведущий: А когда празднуется католическое Рождество? (25 декабря)

На Западе программисты часто путают Хэллоуин и Рождество и записывают:

===========

31 oct = 25 dec

===========

(участникам конкурса показывается соответствующая табличка)

Почему они так делают?

Вариант вопроса

Программисты часто путают эти два праздника и записывают:

===========

31 oct = 25 dec

===========

(участникам конкурса показывается соответствующая табличка)

Почему они так делают?

Вопрос № 25

Ведущий: “Вы хорошо знаете буквы английского алфавита? (После ответа) Посмотрите, пожалуйста, на экран” (участникам конкурса показывается изображение)

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(x – a)(x – b)(x – c)…(x – y)(x – z)

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Чему равно произведение, если буквами обозначены положительные числа, причем одинаковыми буквами — одинаковые числа?

Вопрос № 24

Ведущий (обращаясь к участникам конкурса): «Вы любите поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова?».

(После ответа) В своей поэме «Измаил-Бей» поэт описал интересное явление. Его можно закодировать следующими кодами:

0 255 0, 160 32 240, 255 0 0, 255 140 0, 0 0 255, 0 178 238, 255 255 0.

О каком явлении идет речь?

Вопрос № 23

Если четыре —- половина девяти, шесть — половина одиннадцати, семь — половина двенадцати, то чему равна половина тринадцати?

Вопрос № 22

Вы, конечно, знаете об азбуке Морзе — системе кодирования букв, использующей два символа: точку и тире. С её помощью можно передавать текстовую информацию, например, по телеграфу или по рации. Но как быть китайским телеграфистам и радистам, если передаваемый текст — это не последовательность букв, а набор иероглифов — знаков, обозначающих целые понятия: один знак — “дом”, другой — “дерево”, третий — “смотреть” и т.д. Например, слово “друг” изображается таким иероглифом (участникам конкурса показывается соответствующее изображение):

Как же, по-вашему, передают с помощью азбуки Морзе текст, изображенный в виде иероглифов, китайские телеграфисты и радисты?

Вопрос № 21

Пожалуйста, посмотрите на экран (участникам конкурса демонстрируется фотография).



Почему эти предметы собраны вместе?

Вариант вопроса

Какой предмет вы предложили бы вместо представленных на фотографии предметов?

Вопрос № 20

В старинных записях о Петре Великом говорится, что он «грамотен, знает адицию, субтракцию, мультипликацию, дивизию». Что имеется в виду?

Вопрос № 19

Эта сетевая спецификация получила название в честь короля викингов Харальда I. Именно так прозвали короля за тёмный передний зуб.

Назовите эту спецификацию.

Вопрос № 18

Издательство Оксфордского университета ежегодно определяет так называемое «слово года», которое отражает или называет наиболее актуальные социальные явления. Например, в 2013 году таким словом было выбрано слово «селфи».

В 2015 году эта авторитетная английская организация впервые назвала в качестве слова года не слово, а графическое изображение. Это было сделано потому, что именно оно чаще всего использовалось пользователями Интернета в Великобритании и США. Что это за изображение?

(Правильным ответом можно считать обобщающее название для этого изображения.)

Вопрос № 17

Этот символ в разных странах называют по-разному: «штрудель», «рольмопс», «уточка», «ухо луны» и т.д. А как он называется по-русски?

Вопрос № 16

Ведущий (обращаясь к одному из участников конкурса): Вы любите анекдоты? (После ответа) Я хочу рассказать вам анекдот. Один человек пришёл в зоомагазин и спрашивает продавца: «У вас есть говорящий попугай?». Продавец в ответ: «Нет, но у нас есть дятел».

Вопрос: «Почему продавец предложил дятла?»

Вопрос № 15

Почему логическую операцию «конъюнкция» иначе называют «логическим умножением», а логическую операцию «дизъюнкция» — «логическим сложением», а не наоборот?

Вопрос № 14

Вы, конечно, знаете, что логотипом известной компьютерной фирмы Apple является надкушенное яблоко. Но это современный вариант. На первом логотипе были изображены яблоня и яблоко. А кто ещё?

Вопрос № 13

Этот носитель информации, разработанный израильской компанией «M-Systems» в 2000 году, называли, да и сейчас иногда называют, «DiskOnKey» (или, по-русски, — диск на ключе). О каком носителе идёт речь?

Вопрос № 12

В Словакии, в районе города Банска-Штьявница, имеется замок, построенный в середине XVII века. Здесь в разное время жили представители венгерских и болгарских правящих династий. В архитектуре замка скрыта некая числовая символика. В замке 4 крыла, 12 каминных труб, 52 комнаты, 7 арок. А сколько в замке окон?

Вопрос № 11

Одну из радиостанций, вещающих в Москве в FM-диапазоне, — «Серебряный дождь» — можно назвать “двоичной”. Почему?

Вариант вопроса

К так называемому “FM-диапазону” работы радиостанций относятся частоты от 88 до 108 мегагерц.

Одну из радиостанций, вещающих в Москве в этом диапазоне, — «Серебряный дождь» — можно назвать “двоичной”. Почему?

Вопрос № 10

Какое слово, по-вашему, имеет наименьшую сумму кодов символов (в кодовой таблице Windows): конь, ночь, ноги или кино?

Вопрос об ответах 🙂

Уважаемые коллеги, как видно из опубликованных вопросов, ответов к ним нет. Это сделано потому, что к сайту имеют доступ и учащиеся — потенциальные участники конкурсов. Если по каким-то вопросам ответ для вас неочевиден, пожалуйста, не стесняйтесь — напишите мне по адресу mirinfo@infojournal.ru. Я вам отвечу лично 🙂

Вопрос № 9

Этот термин первоначально появился в 30-х годах прошлого века в виде аббревиатуры как товарный знак фирмы, выпускавшей мясные консервы из ветчины со специями. Ветчина со специями по-английски — spiced ham (участникам конкурса показывается табличка с таким названием). Для того чтобы продать большое количество скопившегося на складе мяса, фирма провела массовую рекламную кампанию (ясно — недобросовестную). Консервы были проданы. О каком термине идет речь?

Вопрос № 8

Участникам конкурса показывается текст:

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Ада (Ada), Барсик (BARSIC), Миранда (Miranda), Симула (Simula), Оберон (Oberon)

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Ведущий: «Назовите ещё хотя бы один».

Вопрос № 7

Может ли быть, что 23 + 2 = 1?

Вопрос № 6

На лазерном цветном принтере хотели напечатать картинку, состоящую из семи «чистых» цветов:

(участникам конкурса показывается соответствующее изображение), но для печати поставили не белую, а голубую бумагу. Некоторые цвета изменят свой оттенок, а какой цвет «пропадет» совсем?

Вопрос № 5

Ведущий: “Вы, конечно, знаете, что такое «алгоритм».

(После ответа) У английского писателя Джерома К. Джерома есть юмористическая повесть, которая называется «Трое в лодке, не считая собаки».

А вот об ЭТИХ троих не скажешь: «Трое в одной лодке», хотя как раз в одной и той же лодке они побывали, но в разное время. Причём одна из них — даже три раза. И всё это не считая, разумеется, четвёртого.

Кого я имею в виду, называя их «этих троих»?”.

Вопрос № 4

Ведущий: «Вы знаете, что такое ‘термопринтер’?»

(После ответа) «Термопринтер — это настольное печатное устройство, которое на специальной термобумаге создаёт изображение и текст. В основе печати лежит использование термоголовки, накалённой до определённой температуры, которая ‘выжигает’ текст на поверхности бумажного листа».

«А что такое ‘ламинирование’ листа бумаги – знаете?»

(После ответа)

«Внимание! Вопрос: ‘Можно ли заламинировать для «сохранности» информацию, напечатанную на термопринтере? ‘. Свой ответ обоснуйте»

Вопрос № 3

Первая механическая вычислительная машина Mark I, построенная в 1944 году, официально называлась ASCC, а первая электронная вычислительная машина, изготовленная в Европе в 1949 году, называлась EDSAC. Буквы “А” в этих двух аббревиатурах соответствовала слову Automatic (автоматический). А с каким словом были связаны буквы “С” (си) в конце аббревиатур ASCC и EDSAC?

Примечание. Аббревиатуры ASCC и EDSAC ведущий показывает участникам конкурса изображенными на табличках.

Вопрос № 2

Вы, конечно, знаете, что в программировании имеется такая конструкция, как вложенный цикл. Какая игрушка является, так сказать, “аналогом” этой конструкции?

Вариант вопроса

Вы, конечно, знаете, что такое «матрешка». Какая конструкция, используемая в программировании, является, так сказать, “аналогом” этой игрушки?

Ждём ваши комментарии.

Вопрос № 1

Посмотрите, пожалуйста, на экран (участникам конкурса показывается таблица):

Иван 33 John 26 José 27 Hans 26 Петро 33 Giovanni 21+5

Что за числа указаны в её втором столбце?

Ждем ваши комментарии.